Hannan als eines der 50 besten Unternehmen an der TSX Venture Exchange anerkannt

Vancouver, Kanada – 20. Februar 2025 – Hannan Metals Limited (Hannan oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/hannan-metals-ltd) (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) freut sich, bekannt zu geben, dass Hannan als eines der 50 besten Bergbauunternehmen 2025 an der TSX Venture Exchange (die Börse) anerkannt wurde.

Die 2025 Top 50 feiern die stärkste Leistung an der Börse im letzten Jahr. Sie setzen sich aus 10 Unternehmen aus jeweils fünf Branchen zusammen: Bergbau, Energie, saubere Technologien und Biowissenschaften, diversifizierte Industrien und Technologie. Das Ranking würdigt die stärkste Leistung an der Börse auf der Grundlage der Marktkapitalisierung, der Aktienkurssteigerung und des Handelsvolumens für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr.

Tim Babcock, Präsident der TSX Venture Exchange, erklärt: Die Leistung der TSX Venture 50 unterstreicht die strategische Bedeutung der kanadischen Bodenschätze und wachstumsstarker Innovationen. Angesichts der gestiegenen Nachfrage nach kritischen Mineralien, der Energiesicherheit und des Energiewandels sowie der fortschrittlichen Fertigung zeigt die diesjährige TSX Venture 50, wie die TSXV kanadische Unternehmen dabei unterstützt, Kapital zu beschaffen, ihre Geschäftstätigkeit zu erweitern und zu einer sicheren und erfolgreichen Zukunft für Kanada beizutragen.

Michael Hudson, Executive Chairman und CEO von Hannan Metals Ltd., erklärt: Wir sind begeistert, als eines der Top-50-Unternehmen der TSX Venture Exchange anerkannt zu werden. Diese Anerkennung ist ein Zeugnis für das Engagement und die außergewöhnlichen Leistungen unserer Teammitglieder. Ich möchte allen Unterstützern der Vision unseres Unternehmens danken, die zu diesem Erfolg beigetragen haben, während wir unsere Ziele, die Entdeckung großer Kupfer- und Goldmineralisierungssysteme in den neuen Grenzgebieten Perus, weiter vorantreiben.

Über Hannan Metals Limited (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF)

Hannan Metals Limited ist ein Rohstoff- und Explorationsunternehmen, das nachhaltige Metallressourcen entwickelt, die für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft benötigt werden. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralprojekten in Europa und Peru vorzuweisen.

Michael Hudson FAusIMM, Chairman und CEO von Hannan, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

