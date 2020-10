Hannan kündigt Wiederaufnahme der Feldarbeiten in Peru an

26. Oktober 2020 – Vancouver, Kanada – Hannan Metals Limited („Hannan“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/hannan-metals-ltd/ ) gibt die Wiederaufnahme der Feldaktivitäten auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Silber-Projekt San Martin in Peru bekannt.

Höhepunkte:

– Feld- und Sozialteams werden sich Anfang November für das San-Martin-Projekt mobilisieren, um die Feldaktivitäten wieder aufzunehmen; und

– Die ersten Arbeiten werden sich auf das Tabalosos-Gebiet konzentrieren, wo systematische geochemische Probenahmen und Kartierungen durchgeführt werden, um zu Tage tretende mineralisierte Zonen zu definieren.

Herr Michael Hudson, CEO, erklärt „Der Bezirk San Martin hat während der Pandemie gelitten und erst kürzlich Schritte zur Wiedereröffnung unternommen. Es wird nun als angemessen erachtet, dass Hannan seine Feldaktivitäten in den kommenden Wochen wieder aufnehmen wird. Wir werden alle staatlichen COVID-sicheren Vorschriften einhalten, die unter anderem vorschreiben, dass das Personal des Unternehmens vor der Rückkehr zum Projekt gültige medizinische Untersuchungen und negative COVID-19-Testzertifikate vorweisen muss. Während der Abriegelung haben wir hinter den Kulissen gearbeitet, mehr Boden abgesteckt, Daten beschafft, potenzielle Partnerschaften besprochen und Fernbefragungen durchgeführt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit lokalen Interessengruppen, um die Feldaktivitäten wieder aufzunehmen und weitere Entdeckungen innerhalb des neuen Kupfer-Silber-Beckensystems, das wir in der Region San Martin zu definieren begonnen haben, fortzusetzen.

Zunächst werden die Sozialteams in die Gebiete gehen, um Explorationsaktivitäten zu diskutieren und zu genehmigen. Technische Feldteams werden dann systematische geochemische Probenahmen und Kartierungen durchführen, um zu Tage tretende mineralisierte Zonen zu definieren. Die Arbeiten im November werden sich auf das Tabalosos-Gebiet konzentrieren. Außerdem wird mit der Entnahme von Bachsedimentproben über ein größeres Gebiet begonnen.

Bei Tabalosos wurden durch frühere Arbeiten von Hannan zwei Zielstile definiert:

– Eine schichtgebundene Position in den oberen Ebenen der Sarayaquillo-Formation, die durch das Vorhandensein von organischem Trümmermaterial definiert ist, das eine hochgradige Kupfer-Silber-Mineralisierung beherbergt. Diese Zone korreliert über einen 30 Kilometer langen Trend und eine Breite von über 5 Kilometern über das Tabalosos-Projektgebiet hinweg und entspricht der gleichen mineralisierten stratigrafischen Ebene, die in einem Aufschluss bei Sacanche, 80 Kilometer südlich gelegen, identifiziert wurde;

– Im südlichen Teil des Projekts wurde ein strukturell kontrollierter Sandstein mit einem Kupfer-Silber-Zielgebiet identifiziert. Dieses Gebiet ist 7 Kilometer lang und in Tabalosos bis zu 5 Kilometer breit. Das Ziel ist analog zu den Basismetall-Gossanen, die Anfang dieses Jahres bei Sacanche South, 80 km südlich gelegen, entdeckt wurden.

Innerhalb des 30-Kilometer-Trends wurden vier Schlüsselzonen über eine 5-Kilometer-Querstreichbreite definiert:

– Drei Zonen auf einem 3,5 Kilometer langen Streich wo 16 Schürfproben von Felsblöcken (>0,1 % Kupfer) durchschnittlich 2,7 % Kupfer und 29 g/t Silber aufwiesen und zwischen 0,1-8,3 % Kupfer und 0,2-109 g/t Silber lagen. Berichtet am 17. Januar 2019.

– Eine Zone mit 3 Schürfproben von Felsblöcken (>0,1 % Kupfer) mit zwei verschiedenen Lithologien, die durchschnittlich 3,3 % Kupfer und 12 g/t Silber enthielten und zwischen 0,2-6,9 % Kupfer und 2,2-27 g/t Silber lagen. Berichtet am 17. Januar 2019.

– Drei Zonen über einen 5 Kilometer langen Streich in denen 6 Schürfproben von Felsblöcken (>0,1 % Kupfer) durchschnittlich 4,2 % Kupfer und 17 g/t Silber aufwiesen und zwischen 0,8-11,5 % Kupfer und 8-28 g/t Silber lagen. Berichtet am 03. September 2019.

– In einer Zone, in der schnelle Erkundungsproben einen kleinen Schiefer-Wirtsblock mit einem Gehalt von 12,3 % Kupfer und 70 g/t Silber ergaben. Gemeldet am 03. September 2019.

Schürfproben sind von Natur aus selektiv und repräsentieren keine Durchschnittsgehalte auf dem Grundstück.

Das Jahr war für die Welt eine Herausforderung und Unsicherheit, da wir alle mit der COVID-19-Pandemie zu tun haben. Diese Herausforderungen haben die Gemeinschaften, in denen wir in Peru arbeiten, sehr stark zu spüren bekommen. Hannan konzentriert sich darauf, das Richtige zu tun, und unsere oberste Priorität sind die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter, Interessenvertreter und Gemeinden. Wir freuen uns nun auf die Gelegenheit, vor Ort zurückzukehren, und wir werden die Gemeinden in San Martin weiterhin unterstützen und gleichzeitig daran arbeiten, unser Wissen über das riesige Mineralsystem, das in der Region entsteht, zu erweitern und zu erweitern.

