Hannan Metals beprobt 126 Meter mit 0,22 % Kupfer aus Previsto Central in Peru

6. AUGUST 2024 – Vancouver, Kanada – Hannan Metals Limited („Hannan“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/hannan-metals-ltd/ – freut sich, bekannt zu geben, dass eine bedeutende Kupfer-Gold-Porphyr-Entdeckung auf dem Grundstück Previsto Central innerhalb des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Valiente in Peru (Abbildungen 1 und 2) weiter expandiert.

Höhepunkte:

– Erweiterung des Kupfer-Gold-Porphyr-Fußabdrucks über 5 km x 3 km: Bodenproben am oberen Rand des Bergrückens sowie Kartierungen und Schürfungen in Bächen haben den Fußabdruck des porphyrischen mineralisierten Systems bei Previsto Central über 5 km x 3 km erweitert.

– Ausgedehnte ausgelaugte Kupfermineralisierung in Aufschlüssen entdeckt: Beeindruckende kupferhaltige Aufschlüsse wurden in Bächen identifiziert (Abbildungen 3-8). Zwei Kanäle, die 700 m voneinander entfernt sind, werden hier beschrieben:

o CH14455: 126 m @ 0,22% Cu

o CH15391: 192 m @ 0,16% Cu

– Großes Team mobilisiert: Ein 30-köpfiges Team, bestehend aus Geologen, Technikern und lokalen Helfern, arbeitet an dem Projekt und führt Bodenproben und Kartierungen durch.

– Groß angelegte geophysikalische Untersuchung steht kurz vor dem Beginn: Die geophysikalische Untersuchung mit induzierter Polarisation (IP) im Projektmaßstab wird in Kürze beginnen, um das riesige Porphyr-Zielgebiet in der Tiefe zu kartieren.

– LiDAR-Vertrag unterzeichnet: In den kommenden Monaten wird eine groß angelegte LiDAR-Vermessung auf einer Fläche von 7 km mal 10 km durchgeführt, um die Exploration durch die Identifizierung von Aufschlüssen und die Kartierung der Geologie des mineralisierten Systems zu beschleunigen.

Michael Hudson, CEO, erklärt: „Die Feldarbeiten während der optimalen Trockenzeit mit einem großen 30-köpfigen Team werden fortgesetzt, um das Porphyrsystem Previsto Central mit Bodenproben an der Spitze des Bergrückens, Kartierungen und Schürfungen in Bächen auf einer Fläche von 5 km x 3 km zu erweitern. Wir beginnen nun, dieses mineralisierte System besser zu verstehen, wobei goldreiche Gebiete in den oberen westlichen Bereichen (800 m höheres vertikales Relief) in kupferreichere Gebiete weiter unten im System im Osten übergehen. Wir freuen uns auf weitere Ergebnisse, einschließlich der ersten geophysikalischen Untersuchungen auf dem Projekt, während das große Team weiterhin daran arbeitet, das Risiko für das Projekt zu verringern und es so schnell wie möglich zur Bohrgenehmigung zu bringen.“

Bodenproben am oberen Rand des Bergrückens, Kartierungen und Schürfungen in Bächen haben die Ausdehnung des mineralisierten Porphyrsystems bei Previsto Central auf 5 km x 3 km erweitert (Abbildungen 3-8). Der K-Feldspat-Porphyr mit meta-kristallinen K-Feldspat-Porphyr-Gängen weist eine mäßige bis durchdringende phyllische Alteration auf, mit einigen Zonen mit tonhaltiger Zwischenalteration. Beeindruckender Weise haben die Feldteams nun damit begonnen, ausgedehnte Zonen mit aufgeschlossener Kupfermineralisierung innerhalb von Bächen zu entdecken, die zum ersten Mal auf einer Länge von 700 m durchquert wurden. Die Kupfermineralisierung befindet sich in stark ausgelaugtem, phyllisch alteriertem, zerklüftetem K-Felspatporphyr mit vereinzeltem Pyrit-Chalkopyrit, Malachit, Chrysokoll, Neotozit, Goethit und Jarosit. Hier wird über zwei Schlitzproben berichtet:

o CH14455: 126 m @ 0,22 % Cu, einschließlich:

§ 2,5 m @ 0,10 g/t Au und 0,41 % Cu aus 50 m

§ 3 m @ 0,11 g/t Au und 0,15 % Cu aus 82m

o CH15391: 192 m @ 0,16% Cu

Previsto Central wird durch eine große magnetische und radiometrische Anomalie aus der Luft von 10 km mal 5 km definiert. Die mit Porphyr-Intrusionen verbundene Alteration ist häufig magnetisch (durch Magnetit) und kalihaltig (durch Serizit/Biotit/K-Feldspat). Bei Previsto stehen die anomalen Bodenanomalien in Zusammenhang mit Bereichen mit erhöhtem Magnetismus und Kalium, was auf Mineralien hinweist, die mit der Porphyr-Alteration in Verbindung stehen. Die Größe der Grundfläche des Alterationssystems bei Previsto wird im globalen Maßstab als signifikant für ein Porphyrsystem angesehen. Dieses Gebiet bleibt der Hauptschwerpunkt der Feldprogramme des Unternehmens während der Trockenzeit.

Das Grundstück Previsto Central befindet sich 2,5 km westlich des Grundstücks Previsto East (Bericht vom 10. April 2024). Die Art der Mineralisierung, die auf beiden Schürfstellen beobachtet wurde, weist starke Ähnlichkeiten auf. Zu den Alterationsassemblagen und Mineralisierungsarten gehören hydrothermale Brekzien, intensive phyllische Alteration und Relikte der Kalium-Alteration, Roscoelit-Adern/Dissemination und der Austausch von Feldspat; zu den beobachteten Sulfidmineralen gehören Chalkopyrit, Molybdänit und Pyrit. Adern sind selten und im Allgemeinen wurden nur dünne Quarz- und Quarz-Pyrit-Eisenoxid-Adern in Felsblöcken beobachtet. Die Porphyre dringen in Sandsteine und Kalksteinsedimente aus der Kreidezeit ein.

Die Litho-Geochemie in Previsto zeigt eine eindeutig alkalische Zusammensetzung des Porphyrs, der als Wirt dient. Die Porphyre intrudieren Sedimente (Sandstein, Kalkstein und Schiefer), die Kontaktmetasomatismus um Dykes und Intrusivschichten aufweisen.

Hannan plant eine geophysikalische Pol-Dipol-Untersuchung mit einer Länge von 15 km, um die Größe und Ausdehnung des Mineralsystems bei Previsto in drei Dimensionen zu demonstrieren. Das Unternehmen plant auch eine regionale LiDAR-Vermessung in den Gebieten Previsto Central und Previsto East, um die Aufschlussgebiete zu definieren und die Logistik zu planen.

Über das Projekt Valiente

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Valiente liegt im zentralen Osten Perus, östlich der Stadt Tingo Maria (Abbildungen 1 und 2). Das Gebiet ist durch eine steile Topografie an der Ostflanke der Zentralkordillere mit Höhen zwischen 800 m und 2.000 m über dem Meeresspiegel gekennzeichnet. Das Projekt wurde im Jahr 2021 im Rahmen eines von Hannan initiierten umfangreichen Programms zur Erkundung von Porphyr-Kupfer-Gold-Systemen im Backarc-Bereich entdeckt. Das Unternehmen führt seit 2021 aktive Schürfungen auf dem Projekt durch und hat nach und nach in allen interessierenden Gebieten erfolgreich Sozialgenehmigungen erhalten.

Im Jahr 2021 steckte Hannan 1.002 km2 an Bergbaukonzessionen bei Valiente ab, die sich zu 100 % in seinem Besitz befinden und unerforschtes Terrain für potenzielle mineralisierte Porphyrziele im zentralen Osten Perus abdecken. Frühe Schürfungen an der Oberfläche entdeckten zwei auffällige Kupfer-Gold-Porphyr-Ziele und ein epithermales Ziel bei Belen (siehe Pressemitteilung vom 16. Februar 2023), das nun für Bohrungen freigegeben wird (Abbildungen 1 und 2). Porphyr-Entdeckungen folgten rasch bei Serrano Norte, Serrano und Pucacunga. In jüngster Zeit lag der Schwerpunkt auf Previsto. Bei Previsto und Belen, einem Porphyr-Cluster im Distriktmaßstab in einem Gebiet von 25 km x 10 km, wurden acht porphyrische und/oder epithermale Ziele genauer identifiziert, wobei bis zu 10 Ziele in einem früheren Stadium auf weitere Arbeiten warten.

Im Januar 2024 reichte Hannan seinen ersten Bohrantrag (DIA) für zwei Porphyr-Ziele und ein epithermales Ziel in der Zone Belen ein (hier geht es zur Pressemitteilung). Das Unternehmen erweitert nun seinen Fußabdruck durch die Erkundung neuer Gebiete, um eine Pipeline von Projekten aufzubauen, die in den kommenden fünf Jahren genehmigt und durch Bohrungen getestet werden sollen.

Technischer Hintergrund

Alle Proben wurden von Hannan-Geologen entnommen. Der Transport der Proben zu ALS in Lima erfolgte über Drittanbieter mit verfolgbaren Paketen und durch Mitarbeiter des Unternehmens. Im Labor wurden die Gesteinsproben nach Standardmethoden aufbereitet und analysiert. Die Probenvorbereitung umfasste die Zerkleinerung von 70 % auf weniger als 2 mm, die Riffelspaltung von 250 g und die Pulverisierung der Spaltung auf mehr als 85 % mit einer Durchlässigkeit von 75 Mikrometern. Die Proben wurden mit der Methode ME-MS61 analysiert, einem Aufschluss mit vier Säuren, der an 0,25 g der Probe durchgeführt wurde, um die meisten geologischen Materialien quantitativ aufzulösen. Die Analyse erfolgt mittels ICP-MS. Kanalproben werden als repräsentativ für die In-situ-Mineralisierungsproben angesehen und die angegebenen Probenbreiten entsprechen ungefähr der tatsächlichen Breite der Mineralisierung, während Schürfproben von Natur aus selektiv sind und wahrscheinlich nicht die durchschnittlichen Gehalte auf dem Grundstück repräsentieren. Gold in Gestein und Boden wurde von ALS in Lima unter Verwendung einer standardmäßigen Probenvorbereitung und einer 30-g-Brandprobenladung analysiert. Die Bodenproben wurden mit einem tragbaren RFA-Gerät (VANTA-VMR) unter Anwendung eines internen Protokolls analysiert, das die Verwendung von CRM- und Feldduplikaten sowie von 10%igen Kontrollproben, die von ALS Lima analysiert wurden, beinhaltet.

Über Hannan Metals Limited (TSXV:HAN) (OTCPK: HANNF)

Hannan Metals Limited ist ein Rohstoff- und Explorationsunternehmen, das nachhaltige Metallvorkommen erschließt, die für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft benötigt werden. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralienprojekten in Europa und Peru vorzuweisen. Hannan gehört zu den zehn größten Explorationsunternehmen in Peru, gemessen an der Fläche des Landes.

Michael Hudson FAusIMM, Chairman und CEO von Hannan, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Im Namen des Verwaltungsrats,

„Michael Hudson“–

Michael Hudson, Vorsitzender und CEO

