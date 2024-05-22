Hannan reicht DIA ein, um Perus erste alkalische epithermale Gold-Kupfer-Entdeckung bei Previsto zu bohren

14. Juli 2026, Vancouver, Kanada – Hannan Metals Limited (Hannan oder das Unternehmen) (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) (Frankfurt: C8MQ) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/hannan-metals-ltd/ – freut sich, den Abschluss und die Einreichung seiner Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) bzw. Umweltverträglichkeitserklärung für sein zu 100 % unternehmenseigenes Gold-Kupfer-Projekt Amanecer in Peru bekannt zu geben. Die DIA ist die wichtigste Umweltgenehmigung, die für die Durchführung von Bohrungen in Peru erforderlich ist, und ihre Einreichung bringt Previsto – das erste dokumentierte alkalische epithermale Gold-Kupfer-System des Landes – einen entscheidenden Schritt näher an sein erstes Bohrprogramm.

Highlights:

– Previsto ist eine Entdeckung von regionaler Bedeutung und das erste dokumentierte alkalische epithermale Gold-Kupfer-System in Peru – eine Lagerstättenklasse, zu der einige der weltweit größten und hochgradigsten Goldminen gehören.

– Die DIA ermöglicht die ersten Bohrungen im Rahmen des Projekts mit 18 Bohrplattformen und 7.650 m Diamantbohrungen in den Prospektionsgebieten Previsto Central und Inca Garcilazo (Abbildungen 1 und 2).

– Innerhalb des 5 km x 5 km großen Previsto-Gebiets befinden sich zwei Arbeitsbereiche: ein Hauptbereich von 2,7 km x 1,7 km und ein zweiter Bereich von 0,8 km x 0,5 km, die insgesamt 361,4 Hektar umfassen, wobei die Fläche der Eingriffe lediglich 2,3 Hektar beträgt.

– Die endgültige Umweltverträglichkeitsprüfung (DIA) und weitere Genehmigungen werden für das erste Quartal 2027 erwartet, wodurch Hannan für das erste Bohrprogramm überhaupt bei Previsto gerüstet ist.

Michael Hudson, CEO, erklärt: Die DIA ist der Schlüssel, der den Weg für Bohrungen bei Previsto ebnet. Wir haben das erste dokumentierte alkalische epithermale Gold-Kupfer-System in Peru entdeckt – dieselbe Lagerstättenklasse, die bereits Porgera in Papua-Neuguinea und Cripple Creek in Colorado hervorgebracht hat -, und dieser Antrag versetzt uns erstmals in die Lage, mehrere Ziele mit hoher Priorität im gesamten Gebiet systematisch durch Bohrungen zu erproben. Mein Dank gilt unseren Teams für Genehmigungsangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit, unseren externen Experten sowie den lokalen Gemeinden, deren konstruktives Engagement für das Erreichen dieses Meilensteins von grundlegender Bedeutung war.

Informationen zur DIA

Die DIA wurde der Generaldirektion für Bergbau- und Umweltangelegenheiten (DGAAM) des peruanischen Ministeriums für Energie und Bergbau zur Genehmigung vorgelegt. Der Antrag stützt sich auf professionelle archäologische Untersuchungen, Workshops mit den Gemeinden und Kontaktmaßnahmen, darunter:

– Umwelt-Baseline-Überwachung durch unabhängige externe Experten;

– Studien und Standortbesichtigungen zur Erarbeitung technischer Daten für das vom peruanischen Kulturministerium verwaltete CIRA (Zertifikat über das Nichtvorhandensein archäologischer Überreste), um zu bestätigen, dass das Projekt keine Auswirkungen auf archäologische Stätten hat; sowie

– Bürgerbeteiligungsveranstaltungen im Weiler Nueva Palestina, bei denen die Gemeinden das vom Unternehmen vorgeschlagene Bohrprogramm offiziell gebilligt haben.

Die endgültige DIA und weitere Genehmigungen werden für das erste Quartal 2027 erwartet; danach können die Bohrungen beginnen.

Alkalischer porphyr-epithermaler Kontext: Selten und bedeutend

Die geologischen Berater des Unternehmens haben bestätigt, dass Previsto die charakteristischen Merkmale eines alkalischen porphyr-epithermalen Gebiets aufweist – einer Lagerstättenklasse, zu der einige der weltweit größten und hochgradigsten Goldsysteme gehören. Zu den wichtigsten Merkmalen zählen:

– Roscoelit-zementierte hydrothermale Brekzien in Verbindung mit Au-Ag-Te-V-Cu-Mo-Pb-Ba-As, mit Gehalten von bis zu 33,1 g/t Au und 120 g/t Ag bei Las Helenas (Previsto Central).

– Fluorit, das als Zement in Roscoelit-zementierten Brekzien vorkommt – ein diagnostisches Merkmal alkalischer Systeme.

– Massive Adularia-Alteration in Verbindung mit einer Au-Ag-Te-Mineralisierung.

– Pseudoleucit-haltige Syenit-Porphyre, eine weltweit seltene, siliziumdioxid-untersättigte Intrusionsserie, die genetisch mit alkalischer Goldmineralisierung verbunden ist.

Die geologischen Parallelen zu Cripple Creek in Colorado – einem ähnlichen alkalischen magmatischen Umfeld mit Roscoelit-, Adularia- und Tellurid-Assoziationen – sind direkt und überzeugend. Emperor und Tuvatu auf Fidschi stellen weitere alkalische Analogien dar. Previsto ist das erste System dieser Art, das in Peru erkannt wurde, was das Potenzial des Projekts auf Bezirksebene erheblich steigert.

Über das Prospektionsgebiet Previsto (DIA AMANECER)

Das zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Prospektionsgebiet Previsto (DIA AMANECER) befindet sich im zentralöstlichen Peru (Abbildungen 1 und 2). Das Gebiet zeichnet sich durch eine steile Topografie am Osthang der Zentral-Kordillere mit Höhen zwischen 800 m und 2.000 m über dem Meeresspiegel aus. Das Prospektionsgebiet wurde 2021 im Rahmen eines von Hannan initiierten umfangreichen Greenfield-Prospektionsprogramms entdeckt, das auf Back-Arc-Porphyr-Kupfer-Gold-Systeme abzielte.

Previsto hat sich rasch von einem Greenfield-Prospekt zu einem aufstrebenden alkalischen Porphyr-Epithermal-Gebiet entwickelt. Bei Previsto und Belen befindet sich ein bedeutender Porphyr-Cluster auf einer Fläche von 25 km mal 10 km, wobei mittlerweile acht Porphyr- und/oder Epithermal-Ziele identifiziert wurden.

Technischer Hintergrund

Alle Proben wurden von Geologen von Hannan entnommen. Die Proben wurden über Drittanbieter mittels nachverfolgbarer Sendungen sowie durch Mitarbeiter des Unternehmens zu ALS in Lima transportiert. Im Labor wurden die Gesteinsproben nach Standardmethoden aufbereitet und analysiert. Die Probenaufbereitung umfasste das Zerkleinern von 70 % auf weniger als 2 mm, das Abtrennen von 250 g mittels Riffle-Split sowie das Pulverisieren, sodass mehr als 85 % eine Korngröße von 75 Mikrometer unterschritten. Die Proben wurden nach der Methode ME-MS61 analysiert, einem Vier-Säuren-Aufschluss an 0,25 g der Probe, um die meisten geologischen Materialien quantitativ aufzulösen. Die Analyse erfolgte mittels ICP-MS. Gold wurde in Gestein und Böden von ALS in Lima unter Verwendung einer Standardprobenvorbereitung und einer Probencharge von 30 g für den Feuerprobe-Aufschluss analysiert. Bodenproben wurden mit einem tragbaren RFA-Gerät (VANTA-VMR) nach einem hauseigenen Protokoll analysiert, das den routinemäßigen Einsatz von Referenzmaterial (CRM) und Feldduplikaten sowie 10 % Kontrollproben umfasst, die von ALS Lima analysiert wurden. Das QAQC-Protokoll für Gesteinsproben sieht vor, dass pro 25 Proben ein CRM enthalten sein muss.

Rinnenproben gelten als repräsentativ für die Mineralisierung vor Ort. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die tatsächlichen Mächtigkeiten der Mineralisierung nicht bekannt. Stichproben oder Flächenproben sind naturgemäß selektiv und spiegeln wahrscheinlich nicht die durchschnittlichen Gehalte auf dem Grundstück wider.

Über Hannan Metals Limited (TSXV:HAN) (OTCPK: HANNF) (Frankfurt: C8MQ)

Hannan Metals Limited ist ein Explorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung seines Gold-Kupfer-Prospekts Previsto (Projekt Amanecer) in Peru liegt und das über eine Option verfügt, sich 100 % an drei hochgradigen Goldprojekten in Schweden zu sichern. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralprojekten in Australien, Europa und Südamerika vorzuweisen.

Herr Michael Hudson FAusIMM, Vorstandsvorsitzender und CEO von Hannan sowie eine qualifizierte Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Im Namen des Vorstands,

Michael Hudson–

Michael Hudson, Vorstandsvorsitzender und CEO

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Abbildung 1: Überblick über das 347 km² große Projektgebiet in Peru.

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Abbildung 2: Übersicht über das Previsto-Projekt (DIA Amanecer) mit Darstellung der Gesteins- und Bodenchemie, der geplanten Bohrplattformen und des für den Antrag auf die DIA Amanecer maßgeblichen Gebiets.

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