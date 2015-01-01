Hannover überzeugt auf der IBTM Barcelona mit erfolgreicher Kampagne für die MICE-Destination

Die Region Hannover positioniert sich mit starker Nachfrage auf der IBTM Barcelona, Rekord-Übernachtungszahlen und klaren Maßnahmen für 2026 im internationalen Wettbewerb.

Die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) war im November mit dem Convention Bureau auf der IBTM Barcelona vertreten – einer der weltweit führenden MICE-Messen und europäische Leitmesse für die internationale Veranstaltungswirtschaft. Die Messe bietet eine zentrale Plattform für Fachleute aus Meetings, Incentives, Tagungen und Events und bildet jährlich wichtige Trends der globalen Kongressbranche ab.

Mit dem Messeauftritt fiel gleichzeitig der Startschuss für die europaweite Kampagne „Hannover ist: tagen mal anders“, die seit der IBTM in digitalen Medien ausgespielt wird. Die Kampagne verzeichnet bislang 4,5 Millionen Online-Impressionen sowie mehr als 100.000 Interaktionen und trägt damit nachhaltig zur Stärkung des Geschäftsreisetourismus in der Region Hannover bei.

Vielfalt als Stärke: Hannover zeigt „tagen mal anders“

Die Region Hannover bietet ein außergewöhnlich breites Spektrum an Veranstaltungsorten: vom modernen Future Meeting Space im Hannover Congress Centrum bis zu außergewöhnlichen Locations wie dem Dänischen Pavillon, dem Schloss Herrenhausen oder dem Maharadscha-Palast im Erlebnis-Zoo. Diese Vielfalt – von modern über klassisch bis repräsentativ – bildet die Basis der Kampagne „tagen mal anders“, die das facettenreiche Angebot der MICE-Destination sichtbar macht.

Positive Messe-Bilanz: Hohe Nachfrage und starke Rückmeldungen

Der Messeauftritt erwies sich für den Standort Region Hannover als voller Erfolg. Zahlreiche Gespräche mit internationalen Veranstaltungsplanenden, ein hohes Interesse an der Tagungsdestination sowie positive Rückmeldungen zur Vielfalt der hannoverschen Locations prägten die Tage in Barcelona.

Übernachtungen auf Rekordniveau

In den ersten neun Monaten des aktuellen Jahres verzeichnete die Landeshauptstadt Hannover mit mehr als 1.818.000 Übernachtungen ein Plus von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und liegt damit deutlich oberhalb des Deutschlandtrends.

Auch die Region Hannover legte zu und erreichte mit mehr als 3.135.000 Übernachtungen ein Wachstum von 1,9 Prozent in den ersten drei Quartalen. Diese Entwicklung spricht einmal mehr für die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts im internationalen Kongress- und Tagungssegment.

„Die IBTM ist ein fester Bestandteil unserer Vertriebsaktivitäten für die Tagungsdestination Hannover. Gemeinsam mit dem Hannover Congress Centrum und der Deutschen Messe AG haben wir eine Vielzahl von Terminen mit Veranstaltungsplanern absolviert. Auffällig stark war das Interesse von Verbänden und Agenturen aus Nordamerika an neuen Standorten in Europa – hier werden wir den Standort langfristig platzieren,“ resümiert Alexander Schneider, Senior Sales Manager des Hannover Convention Bureau.

Auch Benjamin Wirtz, Bereichsleitung Kongress bei der HMTG, blickt positiv auf die IBTM zurück: „Präsenzveranstaltungen sind ein bedeutender wirtschaftlicher Faktor für den Tagungs- und Kongressstandort. Eine Vielzahl von Unternehmen in Hannover und der Region profitiert entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Als Convention Bureau werden wir 2026 unsere Akquise einmal mehr ausweiten und bei einer Rekordzahl nationaler sowie internationaler Messen vertreten sein, um den direkten Austausch mit Veranstaltern weiter zu stärken.“

Ausblick 2026: Ausbau der Vertriebsaktivitäten in enger Zusammenarbeit mit dem GCB

Für das Jahr 2026 plant das Convention Bureau Hannover eine gezielte Intensivierung seiner Vertriebsaktivitäten. Im Fokus steht die Präsenz auf zahlreichen nationalen und europäischen Fachmessen. Die Maßnahmen erfolgen weiterhin in enger Kooperation mit dem German Convention Bureau (GCB), dem zentralen Marketingpartner für Deutschland als Kongress- und Tagungsstandort. Mit wachsender Nachfrage und starker Sichtbarkeit positioniert sich die Region Hannover zukunftsorientiert – als attraktiver, gut vernetzter Standort im internationalen Wettbewerb.

