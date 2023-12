Hannovers Clubkultur schläft nicht! Größte Silvesterparty Norddeutschlands im Kuppelsaal des HCC

Tipps für Nachtschwärmer

Im kommenden Jahr feiert Hannover ihr 10-jähriges Jubiläum als Unesco City of Music. An der Leine wurden nicht nur die Schallplatte erfunden und die erste CD gepresst, auch das Nachtleben ist kreativ und vielfältig.

Die Nacht zum Tag machen, das kann man nicht nur an Silvester. Auch an den Tagen zwischen den Jahren und im neuen Jahr ist einiges los für Nachtschwärmer.

Jeder Musiktyp findet in Hannover und der Region einen idealen Club, eine Disko oder Bar – von Elektro bis Schlager ist alles dabei. Und auch in Sachen außergewöhnliche Ausgeh-Locations gibt es diverse Highlights. Angefangen beim groovigen Jazz Club in einem alten Kohlekeller über das ehemalige Kino Capitol zum Abtanzen. Im denkmalgeschützten Treppenhaus der Cumberlandschen Bar kann man sich bis zum Morgengrauen amüsieren und wer Livemusik in Wohnzimmeratmosphäre mag, ist zum Beispiel im Kulturpalast Linden gut aufgehoben. Die Schwule Sau befindet sich auf dem ehemaligen Gelände einer alten Schokoladenfabrik, in der Faust feiert man in der Kulisse einer Bettenfedernfabrik und Rock n‘ Roll bekommt man in der Blues Garage in Isernhagen tatsächlich in einer Garage auf die Ohren. Eine Auswahl der Clubs, Bars & Diskotheken finden Sie unter

http://www.hannover-living.de/nightlife/clubs-discos/

Der letzte Partyknaller des Jahres: Hannovers Silvesterparty im HCC

Vier Areas, ein bunter Musikmix und gute Getränke läuten in der Silvesternacht das neue Jahr gebührend ein: Norddeutschlands größte Silvesterparty findet im historischen Ambiente des Kuppelsaals im Hannover Congress Centrum statt. Zelebriert wird das Jahresende mit einem Mix aus Diskoklassikern, Hip-Hop und Hits aus den 80er und 90er Jahren sowie Latin-Beats. Mehr Infos finden Sie unter

www.hannover-living.de/events/hannover-silvester-party/

Frühshoppen beim Winter Open Air am Raschplatz

Noch einmal zusammenrücken und das Jahr gemeinsam ausklingen lassen? Dazu gibt’s beim Frühschoppen Gelegenheit: mit DJs, Prosecco und kostenlosem Schlittschuhlaufen, 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei!

Weitere Top-Events von Silvesterlauf bis Opernball finden Sie im HMTG-Veranstaltungskalender unter http://www.hannover-living.de/events/

