HanseWerk: Gemeinde Wenzendorf schließt neue Konzessionsverträge für Gas

HanseWerk-Tochter ElbEnergie bleibt für 20 Jahre Gasnetzbetreiber für die rund 1.400 Einwohnerinnern und Einwohner im Landkreis Harburg

Nachdem der aktuelle Wegenutzungsvertrag Gas Ende 2024 ausläuft, setzt die Gemeinde Wenzendorf auf langfristige Zusammenarbeit mit dem bisherigen Gasnetzbetreiber ElbEnergie, Tochter von HanseWerk: Im Gemeindehaus haben Bürgermeister Manfred Cohrs und Christine Rudnik, Geschäftsführerin von HanseWerk-Tochter ElbEnergie, den neuen Konzessionsvertrag unterzeichnet und somit den sicheren und zuverlässigen Betrieb des Gasnetzes für die nächsten 20 Jahre sichergestellt. Aktuell zählt die Gemeinde 330 Gas-Hausanschlüsse. Neben der Haushaltskundschaft wird auch die Industrie im örtlichen Gewerbegebiet versorgt. Die Wegenutzungsverträge haben eine Laufzeit von insgesamt 20 Jahren bis zum Jahr 2044.

„Wir freuen uns, dass die Gemeinde dem Konzessionsvertrag zugestimmt hat – dies verschafft allen Beteiligten Planungssicherheit“, erklärt Christine Rudnik, Geschäftsführerin von ElbEnergie, Teil der HanseWerk-Gruppe. „Wir sind dankbar über die nachhaltige Zusammenarbeit und darüber, für die Kundinnen und Kunden der Gemeinde weiterhin ein treuer und zuverlässiger Partner sein zu dürfen.“

Nach erfolgter Prüfung des Vertrags durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Harburg erzielte er eine einstimmige Zustimmung des Gemeinderates. Mit dem Vertrag erteilt die Gemeinde Wenzendorf dem Gasnetzbetreiber ElbEnergie, Tochterunternehmen von HanseWerk, die Erlaubnis, öffentliche Verkehrsflächen für den Bau, den Betrieb und die Änderung von Versorgungsanlagen für Gas, die der Versorgung im Gemeindegebiet dienen, zu nutzen. Im Gegenzug erhält die Stadt dafür Konzessionsabgaben.

Die ElbEnergie GmbH

Die ElbEnergie GmbH ist als Betreiber von Gasleitungen und Messstellenbetreiber in 20 Gemeinden in Nordniedersachsen für den sicheren und zuverlässigen Betrieb der Energienetze verantwortlich. Rund 50.000 Kunden in den Landkreisen Stade und Harburg werden vom Geschäftsstandort Hittfeld, in der Gemeinde Seevetal, aus betreut. ElbEnergie wird bis 2030 klimaneutral sein. In einem mehrstufigen Prozess wird das Unternehmen dazu Liegenschaften, Fuhrpark und Gasnetzbetrieb klimaneutral stellen.

ElbEnergie gehört zur HanseWerk-Gruppe, einem der größten Energieunternehmen in Norddeutschland. Die HanseWerk-Gruppe betreibt selbst oder über ihre Tochtergesellschaften Strom- und Gasnetze, Fernwärmenetze, Blockheizkraftwerke und Heizzentralen und bietet für Unternehmen und Kommunen umfassende Energielösungen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HanseWerk AG

Herr Ove Struck

Schleswag-HeinGas-Platz 1

25450 Quickborn

Deutschland

fon ..: +49 41 06-6 29-34 22

web ..: https://www.hansewerk.com/de.html

email : presse@hansewerk.com

Mehr als 3 Millionen Kunden in Norddeutschland beziehen Strom, Gas oder Wärme direkt oder indirekt über die von der HanseWerk-Gruppe und ihren Tochtergesellschaften betriebenen Energienetze. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Partnern und Kunden moderne und effiziente Energielösungen mit den Schwerpunkten Netzbetrieb, dezentrale Energieerzeugung oder E-Mobilitätslösungen.

Als Partner der Energiewende hat die HanseWerk-Gruppe in den letzten Jahren mehrere zehntausend Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energie an ihre Netze angeschlossen und betreibt parallel dazu etwa 850 Energieumwandlungsanlagen sowie einen Erdgasspeicher. Die HanseWerk-Gruppe ist ein großer Ausbildungsbetrieb im Norden und engagiert sich in vielen Forschungsprojekten zur Energiewende, wie zum Beispiel im Norddeutschen Reallabor. Bis 2030 wird die HanseWerk-Gruppe klimaneutral sein: Dazu werden ihre insgesamt 47 Standorte, die mehrere hundert Fahrzeuge umfassende Flotte, der Strom- und Gasnetzbetrieb sowie die Wärme- und Stromerzeugung bis 2030 klimaneutral gestellt.

Über die Beteiligung der elf schleswig-holsteinischen Kreise sowie mehr als 450 Kommunen sind die Unternehmen der HanseWerk-Gruppe regional sehr stark verwurzelt und unterstützen eine Vielzahl sozialer und kultureller Projekte, wie das Schleswig-Holstein Musik Festival, das Hamburger Straßenmagazin Hinz&Kunzt und den Schleswig-Holstein Netz Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

Pressekontakt:

HanseWerk AG

Herr Ove Struck

Schleswag-HeinGas-Platz 1

25450 Quickborn

fon ..: +49 41 06-6 29-34 22

email : presse@hansewerk.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Risikomanagement im Fokus: Die vielfältigen Aufgaben eines CRO