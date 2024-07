HanseWerk: „Nessie“ verlegt neues Seekabel zwischen Oland und Langeneß

Schleswig-Holstein Netz, Tochter von HanseWerk, modernisiert Stromversorgung für die Halliglüüd.

Schleswig-Holstein Netz (SH Netz), Tochterunternehmen von HanseWerk, verlegt in diesen Tagen ein neues Seekabel zwischen den Halligen Oland und Langeneß. Das alte Seekabel aus den 50-er Jahren wird altersbedingt ersetzt.

„Die Verlegung eines Seekabels ist selten und ein sehr komplexes Unterfangen. Alle Arbeiten sind abhängig vom Wetter und den Gezeiten. Das schafft man nur im Team. Das alles macht die Seekabel so spannend und herausfordernd zugleich“, sagt Marius Bruhn, Projektleiter von HanseWerk-Tochter SH Netz.

Das Seekabel wurde für SH Netz, Tochterunternehmen von HanseWerk, auf dem Seeweg aus dem Werk in England nach Dagebüll transportiert. Dort wurde es auf das Spezialschiff MS Catjan umgespult. Die MS Catjan ist anschließend bis vor Langeneß gefahren und hat sich dort neben der „Nessie“ der Firma Christoffers Onshore and Subsea, die die Arbeiten als Generalunternehmen ausführt, im Watt trockenfallen lassen.

Damit ist nicht das Seeungeheuer aus Schottland gemeint, sondern ein 18 Meter langes, über zehn Meter breites, 91 Tonnen schweres und mit einem 1214 PS starkem Motor ausgerüstetes Raupenfahrzeug des Typs Nessie V. Ausgestattet mit einem Vibrations-Pflugschwert kommt Nessie für SH Netz, Teil der HanseWerk-Gruppe, im Wattenmeer zum Einsatz, um das neue Seekabel zwischen Oland und Langeneß rund 1,5 Meter tief ins Watt mit einem Vibrationspflug „einzurütteln“.

Nach dem Einziehen des Seekabels in das Lehrrohr vom Watt auf die Hallig Langeneß, das bei Niedrigwasser erfolgen muss, hat Nessie die ersten 100 Meter gestern Mittag verlegt. Kurz vor Hochwasser ist Nessie gestern für HanseWerk-Tochter SH Netz gegen 17:30 Uhr gestartet und hat bis etwa 20:30 Uhr die Hälfte der Strecke bis vor Oland geschafft. Heute Nachmittag kurz vor Hochwasser soll dann die restliche Strecke bis vor Oland verlegt werden. Der Einzug des Seekabels vom Watt auf die Hallig Oland erfolgt bei Niedrigwasser voraussichtlich am Samstag.

„Durch die extrem breiten Antriebsketten mit einer Auflagefläche von 14 Quadratmetern fällt die Bodenbelastung pro Quadratzentimeter von Nessie geringer aus als bei einem durchs Watt spazierenden Erwachsenen“ erklärt Marius Bruhn von SH Netz, Tochterunternehmen von HanseWerk. Mit diesem Verlegeverfahren wird der Umwelteingriff so gering wie möglich gehalten.

„Im UNSECO-Weltnaturerbe Wattenmeer herrschen strenge Umwelt- und Naturschutzvorgaben, die uns die Arbeiten aufgrund von Brutzeiten nur von Mitte April bis Ende September erlauben. Daher fanden bereits im letzten Sommer die zwei Bohrungen für die Schutzrohre vom Wattenmeer auf die Halligen statt, in die in diesem Sommer die Seekabel eingezogen werden“, erläutert Marius Bruhn von HanseWerk-Tochter und Netzbetreiber SH Netz weiter. Die Firma GFN begleitet als Umweltbaubegleitung alle Arbeiten von SH Netz, Tochter von HanseWerk.

In den nächsten Wochen wird Schleswig-Holstein Netz, Teil der HanseWerk-Gruppe, noch zwei neue Seekabel zwischen dem Festland und der Insel Föhr verlegen. Dafür wird die MS Catjan bereits heute im Hafen von Dagebüll umgebaut.

HanseWerk-Tochter SH Netz investiert insgesamt 23 Millionen Euro in die Verlegung der drei neuen Seekabel.

Technischer Hintergrund

Bohrungen:

Ort | Länge in Metern | Dauer der Bohrung | Dauer Einzug Schutzrohr

Oland | 340 | 24.-27.07. | Ca. 5 Stunden, 27.07.2023

Langeneß | 250 | 31.07.-4.08. | Ca. 4 Stunden, 04.08.2023

Seekabel:

Das neue 20.000-Volt-Seekabel ist rund 4,5 Kilometer lang und verbindet die Halligen Oland und Langeneß. Das Seekabel wird auf beiden Halligen an eine Ortsnetzstation angeschlossen, die die Spannung aus dem Mittelspannungsnetz auf 400 Volt Niederspannung transformiert, mit der die beiden Hallignetze betrieben werden. Über ein weiteres Seekabel zwischen Langeneß und Dagebüll ist Langeneß und somit auch Oland an das Stromnetz des Festlands angeschlossen.

Hersteller JDR / England

Länge Ca. 4,5 Kilometer

Durchmesser 122 Millimeter

Gewicht 20 Kilogramm/Meter

Einspültiefe Ca. 1,5 Meter

Spannungsebene 20.000 Volt Mittelspannung

Im Vergleich zu einem auf dem Festland verlegten Mittelspannungskabel werden bei einem Seekabel die drei Adern der Leitung unter einem gemeinsamen Außenmantel gebündelt. Auf dem Festland werden die drei Adern einzeln nebeneinander verlegt. Das Seekabel hat in der Regel außerdem eine zusätzliche Bewehrung, die das Kabel vor mechanischen Beschädigungen und vor den Einwirkungen durch die Strömung im Wattenmeer schützt. Sie besteht aus Stahldrähten, die zusätzlich zu der Schutzfunktion das Kabel rund machen. In dem Seekabel ist zusätzliche Fernmeldeleitungen zur Datenübertragung eingebracht. Diese wird benötigt, um die Ortsnetzstationen auf den Halligen zu überwachen und von der zentralen Netzleitstelle von SH Netz, Tochter von HanseWerk, in Rendsburg aus zu schalten.

Schleswig-Holstein Netz

Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) betreibt für rund 2,8 Millionen direkt oder indirekt angeschlossene Kunden Strom- und Gasleitungen in mehr als 900 Kommunen in Schleswig-Holstein. Rund 400 schleswig-holsteinische Kommunen halten Anteile an SH Netz. Sie haben umfangreiche Mitspracherechte und erhalten eine Garantiedividende. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 26 Standorten in Schleswig-Holstein.

SH Netz hat als Partner der Energiewende bereits zehntausende Windräder und Solaranlagen an das Stromnetz angeschlossen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Energielösungen wie Smart-City-Anwendungen und unterstützt den Ausbau der Elektromobilität. SH Netz engagiert sich in Innovationsprojekten für mehr Klimaschutz. Dazu gehören beispielsweise Einspeiseanlagen, mit denen Biogas oder aus Windstrom produzierter Wasserstoff ins Erdgasnetz aufgenommen werden kann, oder staatlich geförderte Forschungsprojekte.

Bis 2030 wird SH Netz klimaneutral sein: Dazu wird sie sämtliche Standorte, ihre mehrere hundert Fahrzeuge umfassende Flotte sowie den Strom- und Gasnetzbetrieb in mehreren Stufen bis 2030 klimaneutral stellen. Außerdem unterstützt das Unternehmen seit vielen Jahren den regionalen Spitzen- und Breitensport in Schleswig-Holstein, zum Beispiel den SH Netz Cup in Rendsburg, das härteste Ruderrennen der Welt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HanseWerk AG

Herr Ove Struck

Schleswag-HeinGas-Platz 1

25450 Quickborn

Deutschland

fon ..: +49 41 06-6 29-34 22

web ..: https://www.hansewerk.com/de.html

email : presse@hansewerk.com

Mehr als 3 Millionen Kunden in Norddeutschland beziehen Strom, Gas oder Wärme direkt oder indirekt über die von der HanseWerk-Gruppe und ihren Tochtergesellschaften betriebenen Energienetze. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Partnern und Kunden moderne und effiziente Energielösungen mit den Schwerpunkten Netzbetrieb, dezentrale Energieerzeugung oder E-Mobilitätslösungen.

Als Partner der Energiewende hat die HanseWerk-Gruppe in den letzten Jahren mehrere zehntausend Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energie an ihre Netze angeschlossen und betreibt parallel dazu etwa 850 Energieumwandlungsanlagen sowie einen Erdgasspeicher. Die HanseWerk-Gruppe ist ein großer Ausbildungsbetrieb im Norden und engagiert sich in vielen Forschungsprojekten zur Energiewende, wie zum Beispiel im Norddeutschen Reallabor. Bis 2030 wird die HanseWerk-Gruppe klimaneutral sein: Dazu werden ihre insgesamt 47 Standorte, die mehrere hundert Fahrzeuge umfassende Flotte, der Strom- und Gasnetzbetrieb sowie die Wärme- und Stromerzeugung bis 2030 klimaneutral gestellt.

Über die Beteiligung der elf schleswig-holsteinischen Kreise sowie mehr als 450 Kommunen sind die Unternehmen der HanseWerk-Gruppe regional sehr stark verwurzelt und unterstützen eine Vielzahl sozialer und kultureller Projekte, wie das Schleswig-Holstein Musik Festival, das Hamburger Straßenmagazin Hinz&Kunzt und den Schleswig-Holstein Netz Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

