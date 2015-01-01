HanseWerk-Tochter HanseWerk Natur unterstützt engagierte Arbeit der Stiftung „SeeYou“ mit 1.000 Euro

HanseWerk Natur ist Teil der HanseWerk-Gruppe. Diese hat 2025 rund 24.500 Euro an Vereine und gemeinnützige Initiativen gespendet. Seit 2005 waren es fast eine halbe Million Euro.

Mit einer Spende in Höhe von 1.000 Euro fördert das HanseWerk-Unternehmen HanseWerk Natur die Arbeit der gemeinnützigen Stiftung „SeeYou“ des Katholischen Kinderkrankenhauses Wilhelmstift in Hamburg.

Den symbolischen Scheck überreichten Michael Drube, Leiter Betriebscenter Hamburg-Hohenhorst, und Michael Fenselau, Betriebsrat bei der HanseWerk-Tochter HanseWerk Natur, in diesen Tagen an Dr. Sönke Siefert, Geschäftsführer von „SeeYou“, und Birgit Stamm, Familiengesundheits- und Kinderkrankenpflegerin.

Die 2004 gegründete Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Versorgungslücke zwischen der modernen High-Tech-Medizin im Krankenhaus und dem Leben zu Hause zu schließen. Dafür engagiert sich ehrenamtlich ein multiprofessionelles Team aus Ärzten, Psychologinnen, Sozialpädagoginnen, Kinderkrankenschwestern, Case Managerinnen und Diabetesberaterinnen.

Das Geld stammt aus der Aktion „RestCent“. Rund 24.500 Euro haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HanseWerk-Gruppe, zu der HanseWerk Natur gehört, in diesem Jahr gemeinsam mit dem Unternehmen gesammelt. Die Spenden kommen Sportvereinen zur Förderung der Jugendarbeit und gemeinnützigen Initiativen zur Unterstützung von Familien mit chronisch kranken oder behinderten Kindern zugute.

„Die Hälfte der Spendensumme haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch freiwilligen Verzicht auf die Auszahlung der Netto-Cent-Beträge ihres Gehaltes selbst gesammelt“, erklärt Peter Grau, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates der HanseWerk-Gruppe, den Hintergrund der Aktion. „Dieser Betrag wurde anschließend durch die Unternehmensgruppe verdoppelt.“ Seit Start des Hilfsfonds „RestCent“ im Jahr 2005 sind so fast eine halbe Million Euro zusammengekommen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HanseWerk AG

Herr Ove Struck

Schleswag-HeinGas-Platz 1

25450 Quickborn

Deutschland

fon ..: +49 41 06-6 29-34 22

web ..: https://www.hansewerk.com/de.html

email : presse@hansewerk.com

Mehr als 3 Millionen Kunden in Norddeutschland beziehen Strom, Gas oder Wärme direkt oder indirekt über die von der HanseWerk-Gruppe und ihren Tochtergesellschaften betriebenen Energienetze. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Partnern und Kunden moderne und effiziente Energielösungen mit den Schwerpunkten Netzbetrieb, dezentrale Energieerzeugung oder E-Mobilitätslösungen.

Als Partner der Energiewende hat die HanseWerk-Gruppe in den letzten Jahren mehrere zehntausend Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energie an ihre Netze angeschlossen und betreibt parallel dazu etwa 850 Energieumwandlungsanlagen sowie einen Erdgasspeicher. Die HanseWerk-Gruppe ist ein großer Ausbildungsbetrieb im Norden und engagiert sich in vielen Forschungsprojekten zur Energiewende, wie zum Beispiel im Norddeutschen Reallabor. Bis 2030 wird die HanseWerk-Gruppe klimaneutral sein: Dazu werden ihre insgesamt 47 Standorte, die mehrere hundert Fahrzeuge umfassende Flotte, der Strom- und Gasnetzbetrieb sowie die Wärme- und Stromerzeugung bis 2030 klimaneutral gestellt.

Über die Beteiligung der elf schleswig-holsteinischen Kreise sowie mehr als 450 Kommunen sind die Unternehmen der HanseWerk-Gruppe regional sehr stark verwurzelt und unterstützen eine Vielzahl sozialer und kultureller Projekte, wie das Schleswig-Holstein Musik Festival, das Hamburger Straßenmagazin Hinz&Kunzt und den Schleswig-Holstein Netz Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

Pressekontakt:

HanseWerk AG

Herr Ove Struck

Schleswag-HeinGas-Platz 1

25450 Quickborn

fon ..: +49 41 06-6 29-34 22

email : presse@hansewerk.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Manningatod in Pewsum“ von Rolf Uliczka im Klarant Verlag Dünndarm-Funktion: Dr. Masin erklärt das vergessene Organ unserer Ernährung