Glinde, 1.9.2025 – HARD SKILL hat ein Verfahren entwickelt, das Unternehmen eine deutlich schnellere und passgenauere Besetzung offener Stellen ermöglicht. Mit einer Kombination aus Active Deep Sourcing und künstlicher Intelligenz verfolgt HARD SKILL einen Ansatz, der in dieser Form in Deutschland einzigartig ist.

Der anhaltende Fachkräftemangel stellt Unternehmen aller Branchen vor große

Herausforderungen. HARD SKILL arbeitet branchenübergreifend von Industrie über Dienstleistungen bis hin zum Gesundheitswesen und unterstützt Unternehmen dabei, offene Vakanzen oft innerhalb weniger Wochen zu besetzen.

Kern des Verfahrens ist die präzise Direktansprache potenzieller Kandidaten.

Jede Ansprache wird individuell auf die jeweilige Person abgestimmt und fachsprachlich verfeinert. Diese Vorgehensweise erhöht die Qualität und verbessert die Resonanz erheblich.

Ergänzend zum manuellen Sourcing setzt HARD SKILL auf ausgewählte KI Technologien. In dieser Kombination hebt sich HARD SKILL deutlich von klassischen Personalvermittlungsansätzen ab.

„Erfolg im Recruiting hängt von zwei Faktoren ab: Geschwindigkeit und

Passgenauigkeit. Mit unserem Ansatz verbinden wir beides branchenübergreifend und in deutlich kürzerer Zeit als üblich“, erklärt Nelson de Lima Ferreira, Gründer und

Geschäftsführer von HARD SKILL.

Unternehmen, die ihre offenen Stellen schneller, effizienter und zugleich

budgetfreundlich besetzen möchten, können ein unverbindliches Kennenlerngespräch

direkt online vereinbaren: http://bit.ly/49v9sE8

Über HARD SKILL

HARD SKILL ist eine Recruiting Agentur mit Sitz in Glinde bei Hamburg. Mit Active Deep Sourcing, individueller Direktansprache und dem Einsatz künstlicher Intelligenz

unterstützt die Agentur Unternehmen branchenübergreifend bei der schnellen und passgenauen Besetzung von Vakanzen.

