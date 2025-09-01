-
HARD SKILL gegen Fachkräftemangel: Active Deep Sourcing und KI als innovativer Recruiting-Ansatz
Mit einem in Deutschland einmaligen Ansatz aus Active Deep Sourcing und KI unterstützt HARD SKILL Unternehmen bundesweit, Stellen schneller, passgenau und budgetfreundlich zu besetzen.
Glinde, 1.9.2025 – HARD SKILL hat ein Verfahren entwickelt, das Unternehmen eine deutlich schnellere und passgenauere Besetzung offener Stellen ermöglicht. Mit einer Kombination aus Active Deep Sourcing und künstlicher Intelligenz verfolgt HARD SKILL einen Ansatz, der in dieser Form in Deutschland einzigartig ist.
Der anhaltende Fachkräftemangel stellt Unternehmen aller Branchen vor große
Herausforderungen. HARD SKILL arbeitet branchenübergreifend von Industrie über Dienstleistungen bis hin zum Gesundheitswesen und unterstützt Unternehmen dabei, offene Vakanzen oft innerhalb weniger Wochen zu besetzen.
Kern des Verfahrens ist die präzise Direktansprache potenzieller Kandidaten.
Jede Ansprache wird individuell auf die jeweilige Person abgestimmt und fachsprachlich verfeinert. Diese Vorgehensweise erhöht die Qualität und verbessert die Resonanz erheblich.
Ergänzend zum manuellen Sourcing setzt HARD SKILL auf ausgewählte KI Technologien. In dieser Kombination hebt sich HARD SKILL deutlich von klassischen Personalvermittlungsansätzen ab.
„Erfolg im Recruiting hängt von zwei Faktoren ab: Geschwindigkeit und
Passgenauigkeit. Mit unserem Ansatz verbinden wir beides branchenübergreifend und in deutlich kürzerer Zeit als üblich“, erklärt Nelson de Lima Ferreira, Gründer und
Geschäftsführer von HARD SKILL.
Unternehmen, die ihre offenen Stellen schneller, effizienter und zugleich
budgetfreundlich besetzen möchten, können ein unverbindliches Kennenlerngespräch
direkt online vereinbaren: http://bit.ly/49v9sE8
Über HARD SKILL
HARD SKILL ist eine Recruiting Agentur mit Sitz in Glinde bei Hamburg. Mit Active Deep Sourcing, individueller Direktansprache und dem Einsatz künstlicher Intelligenz
unterstützt die Agentur Unternehmen branchenübergreifend bei der schnellen und passgenauen Besetzung von Vakanzen.
Pressekontakt
Nelson de Lima Ferreira
Geschäftsführer HARD SKILL
Mail: presse@hard-skill.de
Tel: 040 33 46 50 94
Web: http:///www.hard-skill.de
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
HARD SKILL
Herr Nelson de Lima Ferreira
An der Au 51
21509 Glinde
Deutschland
fon ..: 040 33 46 50 94
web ..: https://www.hard-skill.de
email : presse@hard-skill.de
Mit einem in Deutschland einzigartigen Ansatz aus Active Deep Sourcing, persönlicher Direktansprache und dem Einsatz moderner KI Methoden unterstützt HARD SKILL Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen bei der schnellen und passgenauen Besetzung offener Stellen.
Pressekontakt:
HARD SKILL
Herr Nelson de Lima Ferreira
An der Au 51
21509 Glinde
fon ..: 040/33465094
email : presse@hard-skill.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Kostenfrei & klar verständlich: Aktion-Barrierefrei.org liefert Website-Vollcheck, auch für Nicht-Techniker Schädlingsfreie Räume für Unternehmen und Privatpersonen
HARD SKILL gegen Fachkräftemangel: Active Deep Sourcing und KI als innovativer Recruiting-Ansatz
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Gallipoli Wreck Fest 2025
- Das beliebte Reiseziel Kappadokien wird in den MICHELIN-Guide 2026 aufgenommen
- BLOOH Solution plant den Vorstoß in Südamerika: Lithium- und Kupfer-Assets im Milliardenvolumen im Visier
- BWH Hotels Central Europe wachsen um 14 neue Hotels im ersten Halbjahr 2025
- Niederländische Trinkwasserversorger fordern die EU auf: Umweltstandards für Lithium in Oberflächengewässern e
- Blockheizkraftwerke – Effiziente Energieversorgung
- Walk Act mit Papierkunst – Eleganz in Bewegung
- Hinter den Kulissen der Zahnmedizin: Der Arbeitsalltag von Patientenkontakt bis Praxisorganisation
- Herrmann’s Manufaktur im „Best Friends“-Slot auf Welt der Wunder – Bio-Hundefutter für ein gesundes Hundeleben
- Bedeutung einer SEO Agentur in Mannheim für Unternehmen
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.