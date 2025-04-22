Harvest unterzeichnet Absichtserklärung (MoU) mit Annex Digital

Harvest Technology Group Limited (das Unternehmen oder Harvest) (ASX: HTG) freut sich bekannt zu geben, dass ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft, Harvest Technology Pty Ltd, eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) mit Annex Digital Pty Ltd (Annex Digital) unterzeichnet hat – einem in Canberra ansässigen, registrierten Regierungszulieferer, der sich auf die Konzeption und Entwicklung digitaler Produkte und Dienstleistungen spezialisiert hat.

Überblick über die Zusammenarbeit

Das MoU begründet eine nicht-exklusive strategische Zusammenarbeit zwischen Harvest und Annex Digital, um gemeinsam Ausschreibungen von Regierungs- und Verteidigungsbehörden zu verfolgen und umzusetzen, bei denen die sicheren Live-Daten-, Audio- und Video-Streaming-Technologien von Harvest in die Lösungen von Annex Digital integriert werden können.

Gemäß dem MoU gilt:

– Annex Digital fungiert als federführender Bieter und primärer Ansprechpartner für den Kunden oder die auftraggebende Behörde;

– Harvest wird technische Beiträge, Produktkompetenz und sichere Streaming-Lösungen für bestimmte von Annex Digital identifizierte Ausschreibungen; und

– im Falle einer erfolgreichen Ausschreibung werden die Parteien eine Leistungsbeschreibung (Statement of Work) oder einen Unterauftrag abschließen, in dem der detaillierte Umfang, die Liefergegenstände, die kommerziellen Bedingungen und die Vereinbarungen über geistiges Eigentum für das jeweilige Projekt festgelegt werden.

Zweck und strategische Begründung

Die Zusammenarbeit nutzt die komplementären Fähigkeiten beider Organisationen – Harvests proprietäre Technologien für Fernkommunikation und Annex Digitals Erfahrung im Regierungsumfeld sowie in der digitalen Umsetzung -, um die Wettbewerbsfähigkeit auf den Beschaffungsmärkten der australischen Regierung und Verteidigung zu stärken.

Harvest geht davon aus, dass die Partnerschaft den Zugang zu wichtigen Regierungsaufträgen erweitert, die sichere und zuverlässige Video- und Datenübertragungen erfordern, insbesondere in den Bereichen Verteidigung, Infrastruktur und nationale Sicherheit.

Wichtige Bestimmungen der Absichtserklärung

– Das MoU ist nicht-exklusiv und bleibt für zwei Jahre ab dem Datum der Unterzeichnung in Kraft, sofern es nicht zuvor von einer der Parteien mit einer Frist von dreißig (30) Tagen schriftlich gekündigt wird;

– Jede Partei behält das Eigentum an ihrem bestehenden sowie neu entwickelten geistigen Eigentum; und

– Sämtliche im Zusammenhang mit der Ausschreibungsvorbereitung und Vermarktung entstehenden Kosten werden individuell getragen, sofern nichts anderes vereinbart ist.

Erklärung von Harvest-CEO Ilario Faenza:

Diese Zusammenarbeit mit Annex Digital stellt eine spannende Gelegenheit für Harvest dar, unsere sichere Kommunikationstechnologie weiter in Regierungs- und Verteidigungsprojekte einzubetten. Durch die Kombination unserer technischen Innovationen mit der etablierten Präsenz von Annex im digitalen Ökosystem des öffentlichen Sektors sind wir hervorragend positioniert, um hochwertige, souveräne Technologielösungen zu liefern.

Erklärung von Annex Digital Pty Ltd Managing Director Leigh Gittoes:

Die Partnerschaft mit Harvest positioniert Annex an der Spitze sicherer, echtzeitfähiger Remote-Operationen und eröffnet neue Möglichkeiten und Systemintegrationen für unsere Kunden in den Bereichen Energie, Infrastruktur und kritische Dienste.

– Ende –

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand der Harvest Technology Group Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Anfragen von Unternehmen und Medien richten Sie bitte an:

E-Mail: investor@harvest-tech.com.au

Anfragen von Investoren richten Sie bitte an:

Herr George Lazarou

Company Secretary

Tel.: +61 8 6370 6370

E-Mail: investor@harvest-tech.com.au

Über Harvest Technology Group

Harvest Technology Group Limited (ASX: HTG) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich netzwerkoptimierter Remote-Operationen, die Echtzeit-Fernsteuerung, Kommunikation, Automatisierung und Überwachungsfunktionen ermöglichen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Perth, Australien. Die Unternehmensgruppe revolutioniert den Bereich der Remote-Feldservices mit ultra-bandbreiteneffizienten, netzwerkoptimierten Livestreaming-Lösungen, die es Kunden ermöglichen, überall auf der Welt mit ihren Anlagen und Mitarbeitern verbunden zu bleiben – und dabei nur einen Bruchteil der herkömmlich benötigten Bandbreitenressourcen zu nutzen.

Weitere Informationen finden Sie unter: harvest.technology/

Wenn Sie den HTG Insights Newsletter mit zukünftigen Updates erhalten möchten, besuchen Sie bitte unsere Website und melden Sie sich am unteren Ende der Seite an.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Mitteilung – insbesondere solche, die sich auf mögliche oder angenommene zukünftige Entwicklungen, Umsätze, Kosten, Dividenden, Produktionsmengen oder -raten, Preise oder potenzielles Wachstum der Harvest Technology Group Limited beziehen – sind oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten abweichen, abhängig von einer Vielzahl von Faktoren.

