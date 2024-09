Hat gesunde Ernährung wirklich etwas mit dem Budget zu tun?

Die Verbindung zwischen gesunder Ernährung und dem Budget ist ein oft diskutiertes Thema, welches viele Aspekte berührt.

Auf der einen Seite besteht die Vorstellung, dass gesunde Lebensmittel teurer sind, andererseits gibt es Hinweise darauf, dass man auch mit einem kleineren Budget gesunde Mahlzeiten zubereiten kann. Lassen Sie uns diese Frage näher betrachten.

Es ist ein Mythos, dass gesunde Ernährung teuer ist!

Die Annahme ist weit verbreitet, dass gesunde Ernährung gezwungenermaßen teuer ist.

Bio-Lebensmittel, frisches Obst und Gemüse, Nüsse oder hochwertige Proteine scheinen oft teurer zu sein als verarbeitete Produkte. Die meisten Menschen nehmen daher aus finanziellen Gründen günstiger Fertiggerichte oder stark verarbeitete Lebensmittel. Diese beinhalten oft viel Zucker, Salz und ungesunde Fette, was auf längere Sicht gesehen zu gesundheitlichen Problemen verleiten kann.

Die Realität ist: gesunde Ernährung kann auch preiswert sein!

Eine ausgewogene und gesunde Ernährung muss jedoch nicht teuer sein. Mit der richtigen Planung und etwas Wissen über Lebensmittel können gesunde Mahlzeiten auch mit einem kleinem Budget zubereitet werden.

Beispiele hierfür sind:

Hülsenfrüchte wie Linsen, Bohnen und Erbsen & Kichererbsen: Diese sind nicht nur extrem erschwinglich, sondern auch reich an Proteinen, Ballaststoffen und essenziellen Nährstoffen.

! Saisonales und regionales Obst und Gemüse ! : Wer saisonale Produkte einkauft, kann oft zu günstigeren Preisen frisches Gemüse und Obst erhalten. Im Herbst sind zum Beispiel Kürbisse und Äpfel besonders preiswert!

Gefrorenes Obst und Gemüse: Oft wird gefrorenes Gemüse direkt nach der Ernte eingefroren und enthält dadurch genauso viele Vitamine wie frisches Gemüse – aber zu einem günstigeren Angebot! Ob Brokkoli & Möhren oder Himbeeren & Blaubeeren, alles ist wirklich empfehlenswert!

Die Produkte werden schockgefrostet – [das im Lebensmittel enthaltene Wasser dehnt sich aus und entwickelt zwischen den Zellwänden nur sehr kleine Eiskristalle, welche die Zellstruktur des Lebensmittels nicht schädigen] und enthalten somit mehr Vitamine und sind zudem schon portioniert, so dass man ebenso Zubereitungszeit einspart! Es ist also ein wahrer Geheimtipp!!

Budget-freundliche Einkaufstipps!

Essensplanung: Durch gezielte Planung der Mahlzeiten für die Woche können unnötige Ausgaben vermieden werden. So kauft man nur das, was man auch wirklich nutzt.

Großeinkauf: Trockene Lebensmittel wie Reis, Haferflocken oder Linsen können in größeren Mengen günstiger gekauft werden und sind lange haltbar.

Eigenes Kochen: Kochen spart oft Geld und man hat die volle Kontrolle über die Zutaten und Nährstoffe in den Mahlzeiten.

– Beispiel –

– Preisvergleich gesunder und ungesunder Optionen –

Frühstück:

günstige & gesunde Option: Haferflocken mit Banane und Nüssen – Vitamine, Eiweiße und Ballaststoffe tragen zu einer langanhaltenden Sättigung bei! Haferflocken kosten pro Portion nur wenige Cent und liefern langanhaltende Energie.

ungesunde Option: Fertige Frühstücksflocken sind oft deutlich teurer und sind dazu noch mit viel Zucker angereichert.

Mittagessen:

günstige & gesunde Option: Eine Linsensuppe mit saisonalem Gemüse ist super empfehlenswert.

Linsen sind sehr preiswert, und eine Portion kostet oft weniger als 1 EUR.

ungesunde Option: Fast Food wie ein Burger-Menü kann schnell 10 EUR kosten, enthält jedoch viele leere Kalorien. Interessant zu beobachten ist auch die Preisentwicklung bei McDonald’s und Co. – in jedem Fall spielt auch die Inflation eine Rolle, aber neuere Burger, die das Standard-Menü übertreffen und zumindest bezogen auf das Aussehen in Richtung eines authentischen Burgers gehen, sind preislich kaum mehr von denen in einem Burger-Restaurant zu unterscheiden. Doch spielt die Qualität und Frische bei bei dem „Goldenen M“ und Co. mit?

Ein einzelner Burger dieser Art kostet bereits 6-8EUR !!! Von Sättigung fehlt jede Spur und die Kalorien ist es nicht immer wert bei dem zweifelhaften Geschmackserlebnis. „Meal Prep“ für die Mittagspause ist deutlich gesünder und erschwinglicher, denn so kann man zum Beispiel auch eine nährstoffreichere Version eines Burgers kreieren und profitiert von mehr Portionen für den gleichen Preis!

Ein Rezept zu einem günstigen und gesunden Linseneintopf – Mittagessen/Abendessen –

Dieses Rezept ist ein gutes Beispiel dafür, dass gesunde Mahlzeiten nicht viel kosten müssen:

Zutaten:

200 g rote Linsen (ca. 0,80 EUR)

1 Zwiebel (ca. 0,20 EUR)

2 Karotten (ca. 0,30 EUR)

2 Kartoffeln (ca. 0,40 EUR)

1 Dose gehackte Tomaten (ca. 0,60 EUR)

1 Knoblauchzehe (ca. 0,10 EUR)

1 TL Kreuzkümmel (optional, ca. 0,10 EUR)

1 EL Olivenöl (ca. 0,10 EUR)

Salz, Pfeffer, Paprikapulver nach Geschmack

Zubereitung:

Die Zwiebel und den Knoblauch fein hacken und in Olivenöl anbraten.

) Die Karotten und Kartoffeln in kleine Würfel schneiden und dazugeben.

) Nach ein paar Minuten die Linsen und die gehackten Tomaten hinzufügen.

) Alles mit etwa 500 ml Wasser aufgießen, würzen und 20-25 Minuten köcheln lassen, bis die Linsen weich sind.

) Mit frischen Kräutern abschmecken und servieren.

Fazit:

Eine gesunde Ernährung ist nicht zwangsläufig eine Frage des Budgets – das steht schon einmal fest!

Mit der richtigen Planung und der Auswahl günstiger, aber nährstoffreicher Zutaten kann man sich auch mit wenig Geld ausgewogen ernähren.

Verarbeitete Lebensmittel sind oft nicht nur ungesünder, sondern können auf lange Sicht auch teurer sein.

Zudem muss man Burger und Weiteres nicht missen.

Die eigene Herstellung hat weniger Konservierungsstoffe zur Folge, das Fleisch kann man auch mal durch ein günstigeres eigens hergestelltes Gemüse-Patty ersetzen und es entstehen deutlich mehr Portionen. So lässt es sich in jedem Fall ausgewogen leben, wenn man etwas Mühe in die Umsetzung steckt 🙂

-Hat gesunde Ernährung wirklich etwas mit dem Budget zu tun?-

Link zu unserer Inhouse Schulung zum Thema Gesunde Führung

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bildungsinstitut Wirtschaft

Frau Nicole Biermann-Wehmeyer

Up de Welle 17

46399 Bocholt

Deutschland

fon ..: 02871-239508-8

web ..: https://bildungsinstitut-wirtschaft.de

email : info@bildungsinstitut-wirtschaft.de

Bildungsinstitut Wirtschaft – Bundesweite Inhouse Seminare –

Das Bildungsinstitut Wirtschaft ist spezialisiert auf praxisnahe Fortbildungen in den Bereichen

o Gesunde Ernährung

o ESG

o Kommunikation im Team

o Verkaufstraining

o Telefontraining

o Business Knigge

o Social Media

o Digitalisierung

o Compliance

o Datenschutz

o Zeitmanagement

o Ereignismanagement

Die Themen werden in modernen Präsentationen für die Kunden vorbereitet und praxisnah und lebendig in Workshops an die Teilnehmer/innen weitergegeben.

Die Präsentationen werden den Teilnehmern in digitaler Form zur Verfügung gestellt.

info@bildungsinistut-wirtschaft.de

www.bildungsinstitut-wirtschaft.de

Inhaberin:

Juristin Nicole Biermann-Wehmeyer

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“



Pressekontakt:

Bildungsinstitut Wirtschaft

Frau Nicole Biermann-Wehmeyer

Up de Welle 17

46399 Bocholt

fon ..: 028712395078

web ..: https://bildungsinstitut-wirtschaft.de

email : info@bildungsinstitut-wirtschaft.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Erkennung von gefälschten Gesichtern: Neue Ansätze gegen die Bedrohung durch Facemorphing