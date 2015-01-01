Hauskaufberatung & qualifizierte Kurzgutachten: Sicherheit & Transparenz bei Kauf & Verkauf von Immobilien

In Zeiten steigender Immobilienpreise, Marktvolatilität und komplexer Vorschriften wächst der Bedarf an fundierten, unabhängigen Beratungen und Gutachten bei Kauf & Verkauf von Immobilien.

Sicherheit und Transparenz beim Kauf und Verkauf von Immobilien mit Hauskaufberatung und qualifiziertem Kurzgutachten von ABELS Immobilienbewertung & Immobilienberatung – Ingenieure Sachverständige Gutachter

Geprüfte Immobilien von ABELS Immobilienbewertung und Immobilienberatung: Ein Kauf oder Verkauf von Immobilien ohne professionelle Immobilienberatung durch Ingenieure und öffentlich-rechtlich zertifizierte Sachverständige hat oft weitreichende, negative finanzielle Folgen. Mit einem qualifizierten Kurzgutachten bestehend aus einer wirtschaftlichen und technischen Bewertung und Überprüfung von Immobilien als Kern einer seriösen Hauskaufberatung, ist ABELS Immobilienbewertung und Immobilienberatung im Besonderen auf Investment- und Transaktionsprozesse bzw. den Kauf und Verkauf von Immobilien spezialisiert.

Abels Immobilienbewertung & Immobilienberatung betont die Bedeutung unabhängiger Beratungen durch Ingenieure und Sachverständige beim Kauf und Verkauf von Immobilien im Rhein-Man-Gebiet sowie deutschlandweit.

In Zeiten steigender Immobilienpreise, Marktvolatilität und komplexer Rechts- sowie Bauvorschriften wächst der Bedarf an fundierter, unabhängiger Beratung rund um den Kauf und Verkauf von Immobilien. Nicolai S. Abels als Inhaber von Abels Immobilienbewertung & Immobilienberatung erklärt: „Ein Kauf oder Verkauf von Immobilien sollte nicht ohne begleitende Immobilienberatung durch qualifizierte Ingenieure, zertifizierte Sachverständige und Gutachter erfolgen. Ziel ist es, potenziellen Eigentümern, Käufern, Verkäufern und Investoren eine praxisnahe Orientierung und fundierte Entscheidungsgrundlage zu liefern, basierend auf transparenten, qualifizierten Kurzgutachten, Bauzustandsfeststellungen, Bauforensik und belastbaren Kostenschätzungen. Immobiliengeschäfte sind je nach Volumen und Objektart sehr komplex. Eine neutrale und objektive Beratung ist daher sowohl in der professionellen Immobilienwirtschaft als auch beim privaten Kauf und Verkauf von sehr großer Relevanz und sorgt für Sicherheit und Transparenz während des gesamten Transaktionsprozesses. Rechtliche Rahmenbedingungen, bauliche Beschaffenheit, energetische Bewertungen, Baubestand und Mängel beeinflussen den Wert einer Immobilie erheblich. Ohne eine unabhängige, fachlich fundierte Begleitung und Beratung können Transaktionen zu Fehlentscheidungen, hohen finanziellen Risiken oder rechtlichen Problemen führen“ führt Nicolai S. Abels an.

Abels Immobilienbewertung positioniert sich als spezialisierter und kompetenter Partner, der vor und während einer Immobilientransaktion durch systematische Prüfungen (Due-Diligence), technische Begutachtungen und eine transparente Ergebnisdarstellung in Form qualifizierter Kurzgutachten Sicherheit und Transparenz schafft. Darüber hinaus bietet das Ingenieur- und Sachverständigenbüro auch Maklerdienstleistungen an, was in dieser Kombination eine Besonderheit auf dem deutschen Markt darstellt. Nicolai S. Abels erklärt hierzu: „Wer sich näher mit der Thematik der Immobilienbewertung beschäftigt, wird schnell zu dem Ergebnis kommen, dass lediglich in Deutschland die theoretischen Modelle nach Baugesetzbuch und Immobilienwertermittlungsverordnung vorherrschen. Im internationalen Geschäft, werden Immobilienwerte in der Regel über Vergleichswerte – Comparables – ermittelt. Genau diese Vergleichswerte werden von Immobilienmaklern oder großen Maklerunternehmen festgestellt. Die faktische Trennung zwischen Immobilienmaklern und Sachverständigen, wie in Deutschland, gibt es im Ausland nicht. Es gilt hierbei zusätzlich der Grundsatz, dass der Wert durch den Markt determiniert wird. Dies bedeutet Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis und natürlich somit auch den Wert. Mit diesem Verständnis aus der Branche, haben wir uns ganz klar dazu entschlossen, proaktiv auch hochqualitative Maklerdienstleistungen durch Ingenieure und Sachverständige anzubieten. Nur hierdurch ist es faktisch möglich, sehr nah am Markt zu sein und tatsächlich objektiv und marktkonform bewerten zu können. Wir haben uns in diesem Zusammenhang sehr lange mit der Thematik des strikten Trennungsprinzips der deutschen Sachverständigenordnung beschäftigt. Diese sieht eine strikte Trennung zwischen Sachverständigen- bzw. Gutachterleistungen sowie einer möglichen Vermarktung vor. Grundsätzlich werden die von uns gehandelten Immobilien nur als geprüfte Immobilien verkauft, d.h. wir trennen einen vorgeschalteten, getrennten Auftrag über ein z.B. qualifiziertes Kurzgutachten klar und deutlich von einem möglichen Vermarktungsauftrag als Folgeauftrag. Hierdurch gewährleisten wir eine neutrale und objektive Bewertung und Bauzustandsbeurteilung mit einem klaren Wertermittlungsergebnis, welches nicht in Abhängigkeit einer Vermarktung steht. Sollte sich ein Auftraggeber nach einem erstatteten, qualifizierten Kurzgutachten für eine Vermarktung durch uns als Ingenieure und Sachverständige entscheiden, so muss der Angebotspreis zwingend in einem bestimmten, sehr geringen Abweichungsverhältnis zum festgestellten Marktwert liegen. Andernfalls lehnen wir eine Vermarktung ab, da wir faktisch den Preis nicht begründen und verteidigen könnten, was nicht unserem hohen Qualitäts- und Beratungsanspruch gerecht werden würde. Diese Art der Vorgehensweise ist in Deutschland sehr selten, wenn nicht sogar einzigartig und bietet zahlreiche Vorteile sowohl für Käufer als auch Verkäufer. Unliebsame Diskussionen zum Preis durch unbegründete Behauptungen können vermieden werden und es besteht zu sämtlichen Punkten von Anfang an Klarheit“, so Nicolai S. Abels.

Das Tätigkeitsgebiet von ABELS Immobilienbewertung & Immobilienberatung erstreckt sich dabei auf das Rhein-Main-Gebiet in den Regionen Frankfurt am Main, Wiesbaden, Mainz, Koblenz und angrenzende Mittelzentren wie Diez, Limburg, Idstein, Bad Camberg, Königstein, Kronberg und Montabaur. Lokale Marktkenntnis, verlässliche Markt-, Bau- und Bewertungsdaten ermöglichen präzise Bewertungen und praxisnahe Beratungen für sichere und transparente Transaktionsprozesse beim Kauf und Verkauf von Immobilien.

Kernleistungen von ABELS Immobilienbewertung & Immobilienberatung

– Immobilienbewertung

Realistische und marktkonforme Wertermittlungen basierend auf Marktdaten, Lage, Größe, Zustand und Nutzungspotenzial stehen im Vordergrund unserer Leistungen als Ingenieure und Sachverständige. Dokumentenprüfungen (Grundbuch, Wohn- und Nutzflächen, Naturgefahren etc.), technische Begutachtung, Bauzustandserfassung, Marktanalyse, Bewertung nach anerkannten Verfahren (Vergleichswert, Ertragswert, Sachwert) stehen im Vordergrund unserer Tätigkeit, denn nur so ist eine sichere Beratung und ein transparentes Gutachten mit einer nachvollziehbaren Argumentation möglich.

– Bauzustandsfeststellung und Bauforensik

Wir ermöglichen fundierte Einschätzungen des baulichen Zustandes zur Identifikation von Mängeln und Schäden sowie zu Kosten bei Umbau und Modernisierung. Hierbei übernehmen wir die minimalinvasive und visuelle bauphysikalische Beurteilung, Prüfung tragender Bauteile, Abdichtungen, Feuchte- und Schadstoffanalysen, Rissanalytik und vielen weiteren relevanten Punkten unter Einsatz modernster Messtechnik. Im Ergebnis weisen unsere qualifizierten Kurzgutachten detaillierte, ingenieurtechnische Kostenschätzungen, Mängellisten, Priorisierungen, Risikoabschätzungen und Handlungsempfehlungen aus und ermöglichen den sicheren Kauf und Verkauf von Immobilien.

– Mängel- und Schadensfeststellung, Kostenschätzung

Wie bereits zuvor beschrieben, ist die transparente, ingenieurtechnische Erfassung von Mängeln, Schäden, Ursachen sowie Kosten einer der Schwerpunkte unserer Gutachten. Wir übernehmen die zuverlässige Dokumentation, Bewertung der Sanierungskosten, Berücksichtigung von Baumaßnahmen sowie Zeitrahmen und Risikofaktoren. Im Ergebnis erhalten Sie eine verständliche Kostenschätzung mit Alternativszenarien und objektspezifischen Priorisierungen im Rahmen unserer qualifizierten Kurzgutachten.

– Beratung und Due Diligence bei Kauf und Verkauf von Immobilien

Unsere Beratungen und Gutachten beinhalten die ganzheitliche Prüfung von Objekten vor Kauf oder Verkauf zur Minimierung versteckter Risiken. Die koordinierte Prüfung relevanter Unterlagen, Prüfung von Bau- und Rechtszuständen sowie der Identifikation potenzieller Restriktionen sind elementare Bestandteile unserer Ingenieur- und Sachverständigenleistungen. Durch unsere umfassende Due-Diligence-Prüfungen mit Risikokennzahlen, Handlungsbedarf, Verantwortlichkeiten und Zeitplan, erhalten Sie faktenbasierte Gutachten und Ergebnisse für klare Kauf- oder Verkaufsentscheidungen.

– Nachhaltigkeits- und Energieaudits

Wir beurteilen die energetische Qualität, Effizienzpotenziale und rechtliche Anforderungen. Dabei prüfen wir Energieausweise, Verbrauchsparameter sowie gegenständliche Heiz- und Kühlsysteme und geben Empfehlung zu möglichen Modernisierungen. Darüber hinaus liefern wir Handlungs- und Investitionsalternativen mit entsprechenden Wirtschaftlichkeitsberechnungen bzw. Amortisationsrechnungen im Bedarfsfall.

– Rechts- und Vertragsanalysen

Wir prüfen relevante rechtliche Aspekte wie Belastungen, Nutzungsrechte, Baulasten und Mietverträge. Bei der vertraglichen Prüfung klären wir potentielle Rechtsrisiken soweit dieses unserem Fachbereich zuzuordnen sind, sodass Sie Rechtssicherheit und klare Handlungsempfehlungen erhalten. Auch mögliche Notarverträge werden von uns auf neuralgische Regelungspunkte zur Sicherheit von Käufer und Verkäufer geprüft.

– Vermarktung von Immobilien durch Ingenieure, Sachverständige & Immobilienmakler

Wir übernehmen unter Wahrung des strikten Trennungsprinzips der deutschen Sachverständigenordnung die professionelle Vermarktung von Immobilien. Als eines der wenigen deutschen Ingenieur- und Sachverständigenbüros können wir optional auch als Immobilienmakler tätig werden. Sie profitieren als Käufer und Verkäufer durch hochqualitative Beratungsleistungen durch uns als Ingenieure und Sachverständige. Die nahezu einzigartige Leistungskombinationen garantiert Sicherheit und Transparenz beim Kauf und Verkauf von Immobilien innerhalb des Rhein-Main-Gebietes.

Sie benötigen eine qualifizierte Immobilienberatung oder Immobilienbewertung, insbesondere beim Kauf oder Verkauf einer Immobilie? Für Sie ist Sicherheit und Transparenz beim Kauf und Verkauf einer Immobilie wichtig, speziell wenn es um die Feststellung des baulichen Zustands und den Wert einer Immobilie geht? Sie möchten eine Immobilie kaufen oder verkaufen und dabei die Vermarktung durch Ingenieure und Sachverständige durchführen lassen? Dann ist ABELS Immobilienbewertung & Immobilienberatung der richtige Ansprechpartner für Sie.

Nehmen sie Kontakt mit Herrn Nicolai S. Abels von ABELS Immobilienbewertung & Immobilienberatung auf (https://www.abels-immobilienbewertung.com) und lassen Sie sich kostenlos und unverbindlich beraten. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

