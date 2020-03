hauskaufen24.com: Was Sie vor dem Immobilienerwerb wissen müssen

Mietwohnung zu finden, stehen viele Fragen im Raum. Der neue Blog hauskaufen24.com bietet Ihnen unabhängige und seriöse Informationen und Tipps aus der Welt der Immobilien.

Wohneigentum wird immer attraktiver

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt wird täglich angespannter. Die Mieten steigen in astronomische

Höhen und in Ballungsgebieten sind 500 und mehr Interessenten bei einer Besichtigung keine

Seltenheit mehr. Zwar haben auch die Preise auf dem Immobilienmarkt angezogen, doch dank der

Niedrigzinsphase muss der Wunsch nach den eigenen vier Wänden oder dem Haus mit Garten kein

unerfüllbarer Traum mehr bleiben. Klar ist: Wenn Sie sich für Eigentum entscheiden, investieren

Sie in Ihre Zukunft und können vor allem dem Lebensabend gelassener entgegensehen. Doch

Wohneigentum lohnt sich ebenfalls, wenn Sie ein passives Einkommen generieren möchten. Natürlich

können Sie sich einfach aus dem Internet ein passendes Objekt suchen und die Finanzierung mit Ihrer

Hausbank stemmen. Doch leider ist es heute nicht mehr so einfach, zur Wunschimmobilie zu kommen wie

das noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war. Denn auf diesem Weg lauern einige Fallstricke.

Die Tipps von hauskaufen24.com bringen Sie wirklich nach vorne

hauskaufen24.com arbeitet genau an der Schnittstelle von Ihrem Plan, ein eigenes Haus oder eine

Eigentumswohnung zu kaufen und dem Immobilienmarkt. Ins Leben gerufen wurde dieses unabhängige

Portal von Immobilienexpertin Janina Ramin. Mit Leidenschaft werden hier sämtliche Informationen

und Trends vom Immobilienmarkt zusammengetragen. Auf dem Blog finden sich Beiträge rund um den Kauf

von eigenem Haus und Eigentumswohnung sowie zum Themenkreis Mieten und Vermieten. Von dem geballten

Insiderwissen profitieren nicht nur Neulinge in der Immobilienwelt, sondern auch alte Hasen. Sie

möchten wissen, welche Aufgaben ein Makler genau hat und warum Sie diese Berufsgruppe nicht im

Voraus verteufeln sollte? Oder brauchen Sie die ultimative Anleitung, wie Sie es schaffen auf dem

immer enger werdenden Wohnungsmarkt erfolgreich eine Besichtigung zu planen? Auf dem Blog von

hauskaufen24.com finden Sie Tipps, die Sie wirklich nach vorne bringen!

Mit dem kostenlosen E-Book „Die sieben häufigsten Fehler beim Hauskauf“ vermeiden

Vor allem beim Kauf eines alten Hauses müssen viele Dinge beachtet werden. Schon so manches

Schnäppchen hat sich hinterher als Eurogrube entpuppt. Denn der Sanierungs- und Reparaturbedarf ist

nicht zu unterschätzen. Abhängig vom Alter des Hauses, bisherigen Erhaltungsmaßnahmen und dem

Pflegezustand müssen Sie mitunter noch einmal die Hälfte des Kaufpreises auf den Tisch legen.

Genau mit dieser Verteuerung rechnen die meisten Käufer jedoch nicht. Daneben gibt es noch andere

typische Fehler, die Ihnen beim Kauf eines Hauses oder einer Eigentumswohnung unterlaufen können.

Aus diesem Grund hat hauskaufen24.com für Sie einen Ratgeber zusammengestellt, der Sie bestens auf

den Immobilienkauf vorbereitet. Klicken Sie jetzt auf den Link und laden Sie sich Ihr Gratis-E-Book „Die sieben häufigsten Fehler beim Hauskauf“ herunter!

