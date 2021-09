HAVN Life erwirbt von Bennett’s Choice patentierte Formulierungen für Gehirngesundheit und -regeneration

Dem unternehmenseigenen Portfolio von natürlichen Gesundheitsprodukten werden weitere Formulierungen hinzugefügt; Gründer Matthew Bennett tritt als Director of Education in das Unternehmen HAVN Life ein

Vancouver, British Columbia – Havn Life Sciences Inc. (CSE: HAVN) (OTC: HAVLF) (FWB: 5NP) (das Unternehmen oder HAVN Life), ein Biotechnologieunternehmen, das natürliche Gesundheitsprodukte und innovative Therapien zur Unterstützung einer gesunden Gehirnaktivität und zur Verbesserung der geistigen Fähigkeiten entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Übernahme (die Übernahme) von patentierten Formulierungen für natürliche Gesundheitsprodukte zur Förderung eines gesunden Gehirns (die patentierten Formulierungen) von Bennetts Choice abschließen konnte. Mit dieser Übernahme wird die bestehende Produktlinie der natürlichen Gesundheitsprodukte von HAVN Life um weitere Produkte ergänzt und es sind in naher Zukunft noch zusätzliche Produkteinführungen geplant.

Der Abschluss dieser Übernahme ist ein großer Gewinn für HAVN Life. Wir können unser Portfolio von natürlichen Gesundheitsprodukten damit um eine neue, exzellente Gruppe von geschützten Formulierungen erweitern, freut sich Tim Moore, CEO von HAVN Life. Die Tatsache, dass die Produkte von Bennett’s Choice von Profisportlern für die Regeneration ihrer Hirnleistung bevorzugt werden, verleiht dem positiven Einfluss von Nahrungsergänzungsmitteln auf die Gehirngesundheit große Glaubwürdigkeit. Unserer Ansicht nach haben diese Produkte großes Potenzial, denjenigen zu helfen, die Unterstützung und Heilung für ihr Gehirn benötigen, fügt er hinzu.

Im Rahmen des Deals wird der Gründer von Bennett’s Choice, Matthew Bennett, das Team von HAVN Life als Director of Education verstärken und mit seinem Fachwissen und seiner Erfahrung das Unternehmen dabei unterstützen, die Diskussion über Gehirngesundheit und die Rolle natürlicher Gesundheitsprodukte weiter anzuregen.

Als Ergänzung zum bestehenden Sortiment von natürlichen HAVN Life-Gesundheitsprodukten werden die patentierten Formulierungen einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt und ermöglichen so einen umfassenden Zugang zu Produkten zur Unterstützung eines gesunden Gehirns, sagt Matthew Bennett, der neu ernannte Director of Education von HAVN Life. Wir konnten uns bei unseren eigenen Verbrauchern und in unseren Vertriebskanälen aus erster Hand von der positiven Wirkung auf die Hirnleistung überzeugen. Ich persönlich freue mich darauf, mich einer sehr erfahrenen Gruppe anzuschließen, die sich mit Leidenschaft und einer strukturierten Herangehensweise für ein positives und nachhaltiges Wachstum des Bereichs der Gehirngesundheit einsetzt, fügt er hinzu.

Seine Tätigkeit als Therapeut, der mit Sportlern arbeitet, um sie bei der Regeneration und Leistungssteigerung zu unterstützen, hat Herrn Bennett zur Entwicklung von vier Formulierungen veranlasst: Brain Evolve, Brain Beast, Brain Thrive und Brain Dream. Derzeit werden 18 professionelle Sportmannschaften mit den Produkten beliefert, darunter auch die Winnipeg Jets®, Manitoba Moose®, Calgary Stampeders®, Washington Wizards®, Houston Texans®, New England Patriots® und Seattle Seahawks®. Leistungsorientierte Ernährungsberater und einzelne Spieler in der NHL®, NFL®, NBA® und AHL® verwenden die Formulierungen im Rahmen des Gehirnregenerationsprogramms für ihre Spieler. Die Produktlinie soll mit ihrer essenziellen Mischung aus natürlichen Inhaltsstoffen den Schlaf fördern, die Energie verbessern und die Stimmung ausgleichen, um so eine Leistungsoptimierung zu erreichen. Sie wurde auch bereits unterstützend zur Genesung nach Gehirnerschütterungen und Gehirnverletzungen eingesetzt. Die Produkte können über bennettschoice.com bezogen werden und sind in GNC®-Filialen in ganz Kanada sowie in vielen Popeyes®-Filialen für Nahrungsergänzungsmittel, in mehr als 60 Pharmasave®-Filialen und in einer Vielzahl von Gesundheitskliniken in Kanada und den Vereinigten Staaten erhältlich.

Für das Board of Directors:

Tim Moore

Chief Executive Officer

Über HAVN Life Sciences Inc.

HAVN Life Sciences ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychedelischen Substanzen für die Herstellung von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen, der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten sowie innovativen Therapien zur Unterstützung einer gesunden Gehirnaktivität und zur Verbesserung der geistigen Fähigkeiten widmet.

Über seine Forschungsabteilung, HAVN Labs, hat das Unternehmen eine End-to-End-Lieferkette für standardisierte psychedelische Wirkstoffe natürlichen Ursprungs für die Forschung errichtet, welche die Zukunft der modernen Medizin bestimmen wird. Mit seiner neuen Linie von natürlichen Gesundheitsprodukten bietet HAVN Life ein umfassendes Angebot an hochwertigen Pilz- und Pflanzenextrakten, welche die Immunfunktion stärken, Entzündungen reduzieren und einen gesunden Lebensstil unterstützen.

Entdecken Sie unsere Produkte and erfahren Sie mehr unter havnlife.com oder auf Facebook, Twitter, Instagram und Youtube.

Über Bennetts Choice

Matthew Bennett begann 2005 als Sporttherapeut mit der Betreuung von Leistungssportlern, um die Teamsportler bei der Regeneration und Leistungssteigerung zu unterstützen. Nachdem er sechs Saisonen lang mit Profisportteams in der NHL, AHL, CFL und MLB zusammengearbeitet hatte, eröffnete Bennett seine eigene Praxis in Vancouver (British Columbia), wo er auch heute noch tätig ist.

Bei seiner Arbeit mit Profisportlern wurde Bennett mit den Auswirkungen von Gehirnerschütterungen und dem Einfluss eines gesunden Gehirns auf alle Lebensbereiche konfrontiert. Dies veranlasste ihn im Herbst 2009 zur Erforschung und Entwicklung seiner ersten Formulierung, Brain Evolve, für die er im August 2015 ein Patent erhielt. Brain Evolve ist derzeit die einzige patentierte Behandlung für mTBI (Gehirnerschütterung) in den Vereinigten Staaten; das kanadische Patent wurde im Mai 2021 ausgestellt. Die Formulierungen von Bennett’s Choice sind vom kanadischen Gesundheitsministerium Health Canada zugelassen und für viele Profisportler das Mittel der Wahl. Ab sofort sind sie nun auch über den Verbrauchermarkt erhältlich. Weitere Informationen zu den Produkten von Bennetts Choice finden sie auf bennettschoice.com. Folgen Sie uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram, um aktuelle Neuigkeiten zu erfahren.

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, welche sich auf Aussagen über die Übernahme, die patentierten Formulierungen, das Geschäft des Unternehmens, die Produkte und die Zukunft des Geschäfts des Unternehmens, einschließlich der Frage, ob Personen oder Organisationen diese patentierten Formulierungen oder Produkte weiterhin verwenden oder verkaufen werden, beziehen. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen wurden. Unter anderem zählt dazu auch das Risiko, dass die erwarteten Vorteile der Übernahme nicht wie vorgesehen oder überhaupt realisiert werden, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den Ausführungen in dieser Pressemeldung abweichen bzw. dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

