Havn Life kündigt Markteinführung einer Reihe von natürlichen Gesundheitsprodukten an

Die ersten sieben Formulierungen wurden entwickelt, um das Gedächtnis und die Gehirnfunktion, das Immunsystem, das Energieniveau sowie das allgemeine Wohlbefinden zu unterstützen und zu verbessern und gleichzeitig die negativen Auswirkungen von Stress zu reduzieren.

11. November 2020 – Vancouver, BC – Havn Life Sciences Inc. (CSE : HAVN) (FWB : 5NP) (das Unternehmen oder Havn Life) – ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Erschließung des menschlichen Potenzials durch evidenzbasierte Forschung und die Entwicklung standardisierter psychoaktiver Wirkstoffe aus Pflanzen und Pilzen konzentriert – freut sich, seine ersten sieben Nahrungsergänzungsmittel natürlichen Ursprungs zur Förderung der Gesundheit vorzustellen.

Bei diesen sieben Produkten handelt es sich um die ersten natürlichen Gesundheitsprodukte, die Havn Life im Jahr 2021 auf den Markt bringt. Jedes Produkt wurde sorgfältig mit Adaptogenen und Antioxidantien formuliert, um die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden zu fördern und die Optimierung des Menschen zu unterstützen. Zur ersten Produkteinführung zählen:

– Mind Mushroom: Dieses aus einer Mischung aus vier Pilzen entwickelte Produkt soll dazu beitragen, das Immunsystem auszugleichen, Zellschäden zu bekämpfen und die Energie zu steigern.

– Bacopa Brain: Bacopa ist ein wirksames Pflanzenextrakt, das klinisch erprobt wurde und die kognitive Funktionsfähigkeit sowie das Nervensystem unterstützt.

– Rhodiola Relief: Mit diesem Produkt wird die Konzentration und die geistige Ausdauer unterstützt.

– Cordyceps Perform: Cordyceps-Pilze leisten einen wichtigen Beitrag zu einem gesunden Immunsystem.

– Chaga Immunity: Chaga-Pilze stimulieren das Immunsystem und bekämpfen Entzündungsprozesse im Körper.

– Reishi Recharge: Dieser Mehrzweckpilz wird auch in der traditionellen chinesischen Medizin zur Stärkung des Herzens verwendet, um Müdigkeit und Schlaflosigkeit zu vertreiben, den Appetit zu zügeln sowie Husten und Keuchen zu lindern.

– Lions Mane Memory: Der hierzulande unter dem Namen Igelstachelbart bekannte Pilz sorgt für ein starkes und ausgewogenes Immunsystem.

Das Team von Havn Life hat mit großem Einsatz an der Entwicklung von Formulierungen gearbeitet, die nicht nur die menschliche Leistungsfähigkeit verbessern und unterstützen, sondern sich allgemein vorteilhaft auf Gesundheit und Wohlbefinden auswirken, weiß Chief Executive Officer Tim Moore. Das Team von Havn Life hat Unglaubliches geleistet, um 2021 eine komplette, breitgefächerte Produktpalette auf den Markt zu bringen. Das Team wird auch weiterhin an zusätzlichen Formulierungen und Produkten arbeiten, die später im Jahr 2021 auf den Markt kommen sollen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen mittlerweile von der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada die Zulassung für die Markteinführung aller sieben Produkte im Jahr 2021 erhalten und wird über weitere Einzelheiten zur Erstlancierung auf dem kanadischen Markt berichten.

Für das Board of Directors:

Tim Moore

Chief Executive Officer

Über Havn Life Sciences Inc.

Havn Life Sciences ist ein Biotechnologieunternehmen, welches das Ziel verfolgt, das menschliche Potenzial durch evidenzbasierte Forschung zu erschließen. Schwerpunkt des Unternehmens ist die standardisierte, qualitätskontrollierte Extraktion psychoaktiver Verbindungen aus Pflanzen und Pilzen und die Entwicklung natürlicher Gesundheitsprodukte aus nicht regulierten Verbindungen. Weitere Informationen finden Sie unter: havnlife.com. Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram.

Ansprechpartner:

Investor Relations: ir@havnlife.com 604 687 7130

Medienkontakt: brittany@exvera.com 778 238 6096

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, welche sich auf Aussagen zur Geschäftstätigkeit, zu den Produkten und zu den Zukunftsplänen des Unternehmens beziehen. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen wurden. Unter anderem zählt dazu auch das Risiko, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den Ausführungen in dieser Pressemeldung abweichen bzw. dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

