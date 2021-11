HAVN Life meldet erfolgreichen Export von Psilocybin aus seiner Betriebsanlage in Jamaika nach Kanada

Das Unternehmen unterzeichnet eine Liefervereinbarung mit Nectar Health Sciences Laboratory Division Inc. über die Bereitstellung von Psilocybin natürlichen Ursprungs für die Forschung und Entwicklung von therapeutischen Produkten

22. November 2021

Vancouver, BC – Havn Life Sciences Inc. (CSE: HAVN) (OTC: HAVLF) (FWB: 5NP) (das Unternehmen oder HAVN Life), ein Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychedelischen Wirkstoffen für die Herstellung von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) zur Unterstützung einer gesunden Gehirnaktivität und zur Verbesserung der geistigen Fähigkeiten widmet, freut sich, den erfolgreichen Export von Psilocybin natürlichen Ursprungs aus der unternehmenseigenen Betriebsanlage in Jamaika bekannt zu geben.

Der Import des natürlich gewonnenen Psilocybins nach Kanada erfolgte nach Unterzeichnung eines Liefervertrag zwischen Havn Life und Nectar Health Sciences Laboratory Division Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Psilobrain Therapeutics Inc. Die in Victoria (British Columbia) ansässige Firma Nectar Health Sciences Laboratory Division Inc. verfügt im Hinblick auf die entsprechenden psychedelischen Wirkstoffe über eine von Health Canada ausgestellte Händlerlizenz für kontrollierte Substanzen (Controlled Substance Dealers License). Im Rahmen dieser Lizenz wurde Nectar eine Importgenehmigung nach den Bestimmungen des kanadischen Suchtmittelgesetzes (Controlled Drugs and Substances Act) und den einschlägigen Lebensmittel- und Arzneimittelvorschriften (Food and Drugs Regulations) erteilt.

Die mit Nectar Health Sciences Laboratory Division Inc. unterzeichnete Vereinbarung ebnet den Weg für HAVN Lifes erfolgreichen Export von Psilocybin natürlichen Ursprungs aus Jamaika. Darüber hinaus kann das Unternehmen damit den Erfolgsnachweis für sein Lieferketten-Geschäftsmodell zur Bereitstellung von Psilocybin für den klinischen Einsatz und die Forschung erbringen und die in diesem Jahr bereits angekündigten Lieferpartnerschaften mit Mycrodose Therapeutics, Mycotopia Therapies, Cube Psytech, Allied Health, ATMA Journey Centers, Revive Therapeutics und HealthTech Connex zusätzlich erweitern.

Die Integrität unserer Lieferkette aus Jamaika konnte nun sichergestellt werden, und diese Partnerschaft ist im Rahmen unserer Bemühungen, uns weitere Lieferverträge mit kanadischen Unternehmen zu sichern, ein großer Gewinn, erklärt Tim Moore, CEO von HAVN Life.

Im Zuge der laufenden Forschung und Arzneimittelentwicklung in Zusammenhang mit Psilocybin positioniert sich HAVN Life immer mehr als führendes Unternehmen in der Lieferkette, das in der Lage ist, die Nachfrage nach Psilocybin natürlichen Ursprungs zu decken, fügt er hinzu.

Wir freuen uns darüber, dass wir einer der bevorzugten Lieferpartner von HAVN Life Sciences sind, sagt Kevin Coft, CEO von Psilobrain Therapeutics Inc. Unsere Nectar Health Sciences Laboratory Division ist ein Vorreiter der synthetischen psychedelischen Forschung, und unsere Liefervereinbarung mit HAVN Life Sciences ist eine Bereicherung und ermöglicht uns die Einleitung der nächsten Phase unserer umfassenden Testungen, Analysen, Extraktionen und Produktentwicklungen aus psychedelischen Pilzen, die unter strengen Qualitätskontrollprotokollen angebaut und verarbeitet werden, fügt er hinzu.

Die Vereinbarung und die Lieferung von Psilocybin an Nectar Health Sciences Laboratory Division Inc. stehen im Einklang mit den geltenden Vorschriften des kanadischen Gesundheitsministeriums Health Canada.

Für das Board of Directors:

Tim Moore

Chief Executive Officer

Über Psilobrain Therapeutics Inc.

Psilobrain Therapeutics Inc ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin zunutze macht, um wissenschaftlich fundierte Produkte herzustellen, die evidenzbasierte Heilung und Wohlbefinden ermöglichen. Mit unseren drei Health Canada-Lizenzen gewährleisten wir die Einhaltung der strengsten Qualitätsstandards. Wir berücksichtigen und kontrollieren sämtliche Aspekte der Lieferkette, von der Beschaffung unseres natürlich gewonnenen Psilocybins für die von der Forschung entwickelten Formulierungen bis hin zu den Arbeiten in unserem lizenzierten Forschungs- und Entwicklungslabor.

Psilobrain ist mit drei provisorischen Patenten und zahlreichen präklinischen Studien in verschiedene Phasen der Forschung und Datenerfassung seinem Medikamentenentwicklungsprogramm verpflichtet und leistet einen aktiven Beitrag zu den Branchen Pharma, Nutrazeutika und psychedelische Wellness. Neben der Entwicklung von Arzneimitteln unterhält Psilobrain auch eine Partnerschaft mit Psychedelic Wellness Clinics, um durch die Zusammenarbeit mit klinischen Beratern auf dem Gebiet der Erforschung, Produktentwicklung und Datenerfassung verschreibungspflichtiger Psychedelika neuen psychedelischen Therapien zum Einsatz zu verhelfen.

Unsere Führungskräfte und Berater sind renommierte Experten der Pharma- und Konsumgüterbranchen. Unsere Teammitglieder waren in den Führungsriegen von Unternehmen wie Med BioGene, Aspreva Pharmaceuticals, Teva Pharmaceutical Industries, Mount Sinai, Social Creatures, Green Sky Labs, Jimmy Pattison Group und der British Columbia Association of Clinical Counsellors vertreten. Psilobrain Therapeutics hat sich dem forschungsbasierten Ansatz der Entwicklung neuer Heilmethoden verschrieben und ist bestens gerüstet, um die Gemeinschaft mit diesen Therapien für mehr Wohlbefinden zu versorgen.

Über HAVN Life Sciences Inc.

HAVN Life Sciences ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychedelischen Substanzen für die Herstellung von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen, der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten sowie innovativen Therapien zur Unterstützung einer gesunden Gehirnaktivität und zur Verbesserung der geistigen Fähigkeiten widmet.

Über seine Forschungsabteilung, HAVN Labs, hat das Unternehmen eine End-to-End-Lieferkette für standardisierte psychedelische Wirkstoffe natürlichen Ursprungs für die Forschung errichtet, welche die Zukunft der modernen Medizin bestimmen wird. Mit seiner neuen Linie von natürlichen Gesundheitsprodukten bietet HAVN Life ein umfassendes Angebot an hochwertigen Pilz- und Pflanzenextrakten, welche die Immunfunktion stärken, Entzündungen reduzieren und einen gesunden Lebensstil unterstützen.

Entdecken Sie unsere Produkte and erfahren Sie mehr unter havnlife.com oder auf Facebook, Twitter, Instagram und Youtube.

Ansprechpartner:

Investor Relations: ir@havnlife.com 604 687-7130

Medienkontakt: savi@emergence-creative.com 647 896-8078

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf Aussagen über den Liefervertrag mit Nectar Health Sciences Laboratory Division Inc. (die „Liefervereinbarung“), den Export und Import von psilocybinhaltigen Pilzen, die Einhaltung der Health-Canada-Vorschriften (die „Health-Canada-Compliance“), die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, die Produkte und die Zukunft der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass diese Erwartungen sich als richtig erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, unter anderem aufgrund des Risikos, dass die erwarteten Vorteile der Liefervereinbarung nicht wie vorgesehen oder überhaupt nicht realisiert werden, Risiken, dass die fortgesetzte Ausfuhr und Einfuhr psilocybinhaltiger Pilze nicht wie vorgesehen oder überhaupt nicht abgeschlossen werden kann, Risiken, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, die Health Canada Compliance wie vorgesehen oder überhaupt aufrechtzuerhalten, Risiken, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den in dieser Pressemitteilung gemachten Angaben abweichen und das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, seine Business Pläne wie erwartet auszuführen. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

