Havn Life schließt die Übernahme von geistigem Eigentum im klinischen Stadium für die Entwicklung eines Arzneimittels gegen Cluster-Kopfschmerz ab

Das Unternehmen wird die Zulassung eines Orphan-Arzneimittels beantragen, um die Dauer bis zur Markteinführung deutlich zu verkürzen

Vancouver, British Columbia – HAVN Life Sciences Inc. (CSE: HAVN) (OTC: HAVLF) (FWB: 5NP) (das Unternehmen oder Havn Life), ein Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychoaktiven Wirkstoffen und der Entwicklung von Naturheilkundeprodukten widmet, freut sich, den Abschluss der zuvor angekündigten Übernahme von geistigem Eigentum (IP) im klinischen Stadium von der Firma Bolt Therapeutics bekannt zu geben. Mit dieser Übernahme arbeitet HAVN Life auf eine Patentanmeldung hin; im Anschluss daran kann mit den präklinischen Studien begonnen werden.

Das geistige Eigentum besteht aus einer Kombination von BOL-148, das in einer Humanstudie nachweislich Potenzial für die Behandlung von Cluster-Kopfschmerz gezeigt hat, und einem neuroprotektiven Wirkstoff, der in Verbindung mit BOL-148 eine entsprechende Wirkung entfalten soll. Der uneingeschränkte Wirkstoff BOL-148 ist ein Analogon von LSD, das nicht die gleiche psychotrope Wirkung wie LSD hat und somit als vielversprechender Kandidat für eine neue Therapie gilt.

Diese Übernahme eröffnet für HAVN Life ein neues Kapitel im klinischen Bereich und macht uns zum Vorreiter der Entwicklung neuer und innovativer Therapien zur Unterstützung eines gesunden Gehirns, kommentiert Vic Neufeld, Executive Chairman von HAVN Life. Während unser Schwerpunkt nach wie vor auf dem Aufbau unserer Lieferkettenkapazitäten im psychedelischen Bereich liegt, verdeutlicht diese Übernahme unseren vielschichtigen Ansatz, wenn es darum geht, evidenzbasierte Lösungen zur Optimierung des menschlichen Potenzials zu erforschen, fügt er hinzu.

Das Forscherteam von HAVN Life wird Möglichkeiten sondieren, wie man den Behandlungserfolg für die Patienten mit dem neuroprotektiven Wirkstoff, der in Verbindung mit BOL-148 zum Einsatz kommt und bereits in einer Peer-geprüften Humanstudie eine entsprechende Wirksamkeit zeigte, optimieren kann. Das Team wird präklinische Studien einleiten, um die Wirksamkeit dieser Kombination zu bewerten und damit den Weg für zukünftige klinische Studien zu ebnen. Gleichzeitig ist es HAVN Life ein Anliegen, gemeinsam mit Patientenvertretern diese Erkrankung mehr publik zu machen. Rund 300.000 Patienten in den Vereinigten Staaten leiden unter Cluster-Kopfschmerz und etwa 60.000 davon haben infolge dessen mit chronischen Schmerzen zu kämpfen. Trotz dieser Zahlen gibt es derzeit nur ein zugelassenes Medikament für diese Erkrankung, weshalb in diesem Bereiche massive ungedeckte Bedürfnisse bestehen.

Das Unternehmen zielt mit seinen kombinierten strategischen Maßnahmen in Bezug auf die Formulierung, die klinische und regulatorische Vorgangsweise und das geistige Eigentum darauf ab, die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen, die klinische Belastung zu reduzieren sowie Zeiträume für die Marktexklusivität zu schaffen. In naher Zukunft wird sich HAVN Life darauf konzentrieren, die Patentanmeldung mit Datenmaterial aus einem Tiermodell sowie mit Formulierungsstudien zu untermauern und einen Antrag im Rahmen des Patent Cooperation Treaty einzureichen. Das Unternehmen beabsichtigt, das neue Arzneimittel innerhalb von vier Jahren auf den Markt zu bringen.

Einzelheiten zur Übernahme

Als Gegenleistung für die Übernahme des geistigen Eigentums hat das Unternehmen der Firma Bolt Therapeutics eine Summe von 1.000.000 Dollar bezahlt und folgende Wertpapiere übergeben: (i) 10.596.027 Stammaktien, die einer Treuhandvereinbarung unterliegen, wonach alle drei (3) Monate nach Abschluss der Übernahme jeweils ein Sechstel (1/6) dieser Aktien aus dem Treuhandkonto freigegeben werden; und (ii) 5.298.013 Stammaktien bei Erreichen bestimmter Meilensteine in Bezug auf das geistige Eigentum.

Für das Board of Directors:

Tim Moore

Chief Executive Officer

Über HAVN Life Sciences Inc.

HAVN Life Sciences ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychoaktiven Wirkstoffen, der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten sowie innovativen psychischen Behandlungsmethoden zur Unterstützung einer gesunden Gehirnaktivität und zur Verbesserung der geistigen Fähigkeiten widmet. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter havnlife.com oder auf Facebook, Twitter, Instagram und Youtube.

Ansprechpartner:

Investor Relations: ir@havnlife.com 604 687 7130

Medienkontakt: savi@emergence-creative.com 647 896-8078

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, welche sich auf Aussagen zur Übernahme, zur Geschäftstätigkeit, zu den Produkten und zu den Zukunftsplänen des Unternehmens beziehen. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen wurden. Unter anderem zählen dazu auch das Risiko, dass die Übernahme nicht wie vorgesehen bzw. überhaupt abgeschlossen werden kann, und das Risiko, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den Ausführungen in dieser Pressemeldung abweichen bzw. dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Havn Life Sciences Inc.

Investor Relations

2200 – 885 West Georgia Street

V6C 3E8 Vancouver, British Columbia

Kanada

email : ir@havnlife.com

