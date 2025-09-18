HEALWELL-Tochter Intrahealth wird von Public Health Sudbury & Districts mit der Implementierung einer modernen EMR-Plattform beauftragt

– HEALWELLs Tochtergesellschaft Intrahealth Systems Limited (Intrahealth) wurde von der Gesundheitsbehörde Public Health Sudbury & Districts (Public Health) mit der Implementierung der Plattform Profile, einer elektronischen Patientenakte (EMR) für Unternehmen, beauftragt.

– Dank dieser Implementierung wird Public Health über modernste digitale Tools verfügen, die die Behörde bei einem effizienteren Betrieb, der Bekämpfung von Infektionskrankheiten, Impfungen, Familiengesundheit, Mundgesundheit, sexueller Gesundheit und diversen Umweltgesundheitsprogrammen unterstützen sollen.

– Profile ist eine sichere, skalierbare und zukunftsreife Plattform, die bereits jetzt in vielen öffentlichen Gesundheitseinrichtungen der Provinz Ontario zum Einsatz kommt und neben prädiktiven Analysen, integrierter Telemedizin und einem Berichtswesen in Echtzeit auch über Self-Service-Funktionen für die Kunden verfügt.

TORONTO, ON, 18. September 2025 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Intrahealth Systems Limited (Intrahealth) von der Gesundheitsbehörde Public Health Sudbury & Districts (Public Health) beauftragt wurde, die Plattform Profile, eine elektronische Patientenakte (EMR), zu implementieren. Diese bedeutende Initiative im Bereich der digitalen Gesundheit soll die öffentliche Gesundheitsinfrastruktur stärken, die Effizienz steigern und die Gesundheit der Bevölkerung in den Bezirken Sudbury und Manitoulin verbessern.

Mit Profile wird Public Health über robuste digitale Tools verfügen, um ein breites Spektrum an Programmen und Dienstleistungen für die öffentliche Gesundheit anbieten zu können. Dazu zählen:

– Bekämpfung von Infektionskrankheiten und durch Impfungen vermeidbare Krankheiten – Immunisierung und Bestandsverwaltung, Fall- und Kontaktverfolgung, Ausbruchsmanagement, Echtzeitberichte für die Überwachung der öffentlichen Gesundheit sowie Impfaufzeichnungen.

– Dienste für die sexuelle Gesundheit – Kundenbetreuung, STI-Management, sichere Berichterstattung und Terminplanung.

– Gesundheitsförderung – Tracking von Gesundheitsdaten auf Gemeinde- und Bevölkerungsebene, datengestützte Programmplanung und gezielte Interventionen.

– Programme für die Mundgesundheit – Terminplanung, Zahnbehandlungs-Tracking und Kommunikation zwischen verschiedenen Anbietern.

– Programme für die Familiengesundheit – Tracking von Gesundheits-Meilensteinen, Vorsorgeuntersuchungen und Bewertungen im frühen Kindesalter.

– Umweltgesundheit, einschließlich Untersuchungen zu Tollwut und vektorübertragenen Krankheiten – ermöglicht Gesundheitsinspektoren eine effektive Dokumentation, Nachverfolgung und Verwaltung von Fällen.

Zusätzlich bietet Profile erweiterte Funktionen wie rollenbasierte Zugriffe, integrierte Telemedizin, dynamische Diagrammerstellung, individuell anpassbare Arbeitsabläufe, Tools für die Patienten-Terminplanung, prädiktive Analysen sowie Datenberichte in Echtzeit.

Es ist eine Ehre für uns, gemeinsam mit Public Health Sudbury & Districts diese Initiative auszuarbeiten, so Dorian Prior, President von Intrahealth. Durch die Modernisierung der digitalen Infrastruktur geben wir Public Health jene Mittel an die Hand, die nötig sind, um Familien besser zu versorgen, rascher auf neue Gesundheitsbedürfnisse zu reagieren und datengestützte Entscheidungen zu treffen, die den Menschen in Sudbury und Umgebung direkt zugutekommen. Profile ist weit mehr als nur ein System zur Datenerfassung. Es handelt sich um eine umfassende Plattform, die Fachkräften im Gesundheitswesen die Flexibilität, Sicherheit und Innovationskraft bietet, die sie benötigen, um eine außergewöhnliche Versorgung zu gewährleisten, die Effizienz zu steigern und das allgemeine Wohlbefinden der Bevölkerung zu stärken.

James Lee, CEO von HEALWELL AI, fügt hinzu: Diese Partnerschaft unterstreicht den Wert unseres Ökosystems für Gesundheitstechnologie und dessen Auswirkungen auf kommunaler Ebene. Die Intrahealth-Plattform Profile passt perfekt in den Aufgabenbereich von HEALWELL, dessen Ziel es ist, die Macht der Daten für einen Wandel in der Gesundheitsversorgung zu nutzen. Gemeinsam mit Public Health ermöglichen wir ein besser vernetztes, reaktionsschnelleres und effektiveres Gesundheitssystem, das bleibende Wertschöpfung für die gesamte Region schafft.

Wir können es kaum erwarten, gemeinsam mit Intrahealth auch noch andere Datensysteme im Bereich von Public Health zu digitalisieren. Das neue EMR-System wird unsere Dienstleistungen verbessern, die Koordination optimieren, Effizienzsteigerungen ermöglichen und uns dabei helfen, den sich wandelnden Gesundheitsbedürfnissen der von uns betreuten Kommunen mit datengestützten Verfahren noch besser gerecht zu werden, erklärt Dr. Mustafa Hirji, der bei Public Health Sudbury & Districts als Acting Medical Officer of Health und Chief Executive Officer verantwortlich zeichnet.

Profile gewährleistet Interoperabilität, Skalierbarkeit und erstklassige Datensicherheit. Das System entspricht den Datenschutz- und Regulierungsvorschriften, einschließlich PHIPA, HIPAA und PIPEDA, und bietet zugleich eine robuste Notfallwiederherstellung, Offline-Zugriff und mobile Funktionen, um Gesundheitsteams in allen Einsatzbereichen zu unterstützen. Diese Implementierung ermöglicht Public Health mehr Effizienz durch den Abbau von Verwaltungsaufwand, eine bessere Datenqualität durch Echtzeitanalysen zur Unterstützung evidenzbasierter Entscheidungen und mehr Kundenfreundlichkeit durch digitale Portale, Telemedizin und Self-Service-Terminbuchungen. Vor allem aber wird Profile die kommunale Gesundheit durch ein proaktives Gesundheits-Tracking der Bevölkerung sowie gezielte Maßnahmen für eine bessere Familienversorgung in der gesamten Region stärken.

Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von Gesundheitslösungen in Kanada, Neuseeland und Australien verfügt Intrahealth über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Implementierung skalierbarer und sicherer Plattformen für Organisationen des öffentlichen Gesundheitswesens. Profile ist heute bereits in vielen öffentlichen Gesundheitseinrichtungen in Ontario im Einsatz und setzt auch in Zukunft Maßstäbe für den digitalen Wandel im öffentlichen Gesundheitswesen.

Über Intrahealth

Intrahealth, ein Unternehmen von HEALWELL AI, ist ein führender Anbieter auf dem Gebiet der Gesundheitstechnologien mit Schwerpunkt auf skalierbaren, sicheren und integrierten EMR-Lösungen. Seine Vorzeigeplattform Profile unterstützt Gesundheitsdienstleister, Institutionen und Regierungsbehörden in ganz Kanada, Australien und Neuseeland. Intrahealth widmet sich der Förderung des digitalen Wandels im Gesundheitswesen, der Optimierung der Gesundheitsversorgung und der Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.intrahealth.com.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie moderne klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, die die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol HWAIF an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter healwell.ai/.

Über Public Health Sudbury & Districts

Public Health Sudbury & Districts ist eine fortschrittliche Gesundheitsbehörde im Norden Ontarios (Kanada), die sich für die Verbesserung der Gesundheit und den Abbau sozialer Ungleichheiten im Gesundheitswesen durch evidenzbasierte Praktiken einsetzt. Der Schwerpunkt von Public Health liegt auf der Förderung und dem Schutz der Gesundheit sowie auf der Krankheitsprävention. In diesem Sinne werden Programme und Dienstleistungen angeboten, die sich an Menschen jeden Alters richten und in den unterschiedlichsten Bereichen zur Verfügung stehen. Public Health hat sich zum Ziel gesetzt, ein entgegenkommendes, inklusives und respektvolles Umfeld für alle zu schaffen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

