Heilerseminar in Köln 2020 – 3 Tage. Ein unvergessliches Erlebnis

Lebensverändernd ist ein großes Wort, ein sehr großes. In diesem Fall trifft es aber zu 100 Prozent zu. Dieses Seminar kann und wird dein Leben nachhaltig zum Positiven verändern.

Stuttgart, 17.09.2020 – Prominenter Engeltherapeut bietet 3-tägiges Heiler Seminar in Köln

Udo Golfmann, einer der bekanntesten und prominentesten Engeltherapeuten Deutschlands, bietet vom 27.11.2020 bis 29.11.2020 eine umfangreiche, 3-tägige, spirituelle Heiler Ausbildung in Köln an. Im Moment ist der Preis für kurze Zeit stark reduziert. Die Teilnehmer lernen unter anderem, mit Engeln zu kommunizieren und ihre erworbenen Fähigkeiten zukünftig auf sich und andere anzuwenden. Geeignet ist das Seminar für alle, die die lebensverändernden Kräfte der Engel erleben möchten.

Von der Engelkommunikation bis zur Geistheilung

Zielsetzung der Heiler Ausbildung ist das Öffnen der spirituellen Kanäle sowie das Erlernen der Kommunikation mit Engeln. Auf diese Weise werden Blockaden gelöst und Fähigkeiten erworben, die sich auch zukünftig positiv auf die Teilnehmer auswirken werden. Das Heiler Seminar in Köln richtet sich an Menschen, die offen für spirituelle Kräfte sind und den Wunsch verspüren, diese in ihrem Innern zu wecken, zu erweitern und in ihrem späteren Leben auch andere davon profitieren zu lassen.

Selbsterkenntnis, eine neue Sicherheit im Erleben der eigenen geistlichen Fähigkeiten und Spontanheilungen seelischer und körperlicher Leiden können ebenfalls auftreten.

Eine baldige Anmeldung zum Heilerseminar in Köln bringt den Vorteil eines deutlich reduzierten Preises mit sich, welcher nur noch für kurze Zeit gilt.

Was bei der Heiler Ausbildung geboten wird

Das Heiler Seminar in Köln hilft dabei, die Teilnehmer von Ängsten und Zweifeln zu befreien, die für viele Menschen ein stetiger Begleiter im Alltag sind. Entscheidende Mechanismen zur Selbstliebe können ebenfalls durch das Seminar aktiviert werden, was sich wiederum äußerst positiv auf Partnerschaft und/oder Familienleben auswirkt. Manchmal stellt man auch fest, dass besonders in diesem Bereich größere Veränderungen anstehen, weil die aktuelle Situation einem nicht guttut, aber vielleicht bislang der Mut gefehlt hat, Veränderungen anzugehen.

Für solche Situationen bekommt man Mut, Motivation und Unterstützung, sowohl von den anderen Teilnehmern als auch von den Engeln. Viele finden im Rahmen einer Heiler Ausbildung wie dieser den Mut, wichtige Lebensentscheidungen, beispielsweise eine berufliche Neuorientierung o. Ä., zu treffen und mit mehr Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Im Zuge dessen können auch hellseherische Fähigkeiten auftreten.

Oft entstehen so auch Freundschaften zwischen Gleichgesinnten, die deutlich tiefer gehen als die oberflächlichen Kontakte des Alltags. So können auch Menschen, die unter Einsamkeit leiden, diesem Zustand effektiv entgegenwirken und mit Mut und Tatendrang ihrem Leben eine neue Wendung geben.

Engeltherapeut und Heiler Ausbilder Udo Golfmann

Udo Golfmann ist einer der bekanntesten Hellseher und Engeltherapeuten. In der Vergangenheit konnte er bereits hunderten von Teilnehmern helfen, ihr Leben entscheidend zu verändern und zu verbessern. Nun bietet er das letzte Mal in 2020 mit seinem Heiler Seminar in Köln eine weitere Möglichkeit zum Erlernen der eigenen spirituellen Kräfte an. Derzeit werden die letzten, freien Plätze mit deutlich über 40 Prozent Rabatt angeboten.

Bereits seit seiner Jugend hat er Kontakt zu Lichtwesen und Engeln, welcher im Alter von dreizehn Jahren in einer lebensverändernden Begegnung mit dem Erzengel Metatron gipfelte. Seine Erfahrung als Heiler, Engeltherapeut und spiritueller Lebensberater beläuft sich auf mittlerweile über zwanzig Jahre. Als Resultat seiner eigenen Heiler Ausbildung ist er auch einer der herausragenden Experten beim Thema Kartenlegen.

