  • heilpraktikerverzeichnis.com baut lokale Sichtbarkeit aus

    Schritt für Schritt zur lokalen Sichtbarkeit: heilpraktikerverzeichnis.com baut Regionen und Landkreise individuell aus, mit eigens erstellten Seiten statt automatisierten Textbausteinen.

    BildRegion für Region, Landkreis für Landkreis

    Dautphetal, 13. Juli 2026. Das Branchenverzeichnis heilpraktikerverzeichnis.com geht einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung: Die Plattform wird gezielt für die lokale Suche optimiert. Statt eines pauschalen Ausbaus erfolgt die Umsetzung strukturiert und schrittweise, Bundesland für Bundesland, Regierungsbezirk für Regierungsbezirk, Landkreis für Landkreis.

    Hintergrund ist ein einfaches Nutzerverhalten: Wer nach einem Heilpraktiker sucht, sucht in aller Regel in der eigenen Region. Bundesweite Übersichtsseiten allein bilden dieses Bedürfnis nur unzureichend ab. heilpraktikerverzeichnis.com legt deshalb für jede Region eigene Seiten an, mit einer klaren geografischen Struktur, passenden lokalen Inhalten und einer sauberen technischen Aufbereitung für Suchmaschinen.

    Der Ausbau erfolgt bewusst nicht auf einen Schlag, sondern kontinuierlich. Neue Regionen und Landkreise kommen laufend hinzu, jeweils mit eigens erstellten Inhalten statt automatisiert erzeugter Textbausteine. Dieser Ansatz soll sicherstellen, dass jede Seite tatsächlich einen Mehrwert bietet, sowohl für Praktiker, die sich eintragen, als auch für Nutzer, die vor Ort einen passenden Ansprechpartner suchen.

    „Uns war wichtig, das nicht überstürzt anzugehen“, sagt Eberhard Kuhl, Betreiber von heilpraktikerverzeichnis.com und Inhaber von Kuhl Consulting. „Lokale Relevanz entsteht nicht durch möglichst viele Seiten, sondern durch Seiten, die für die jeweilige Region auch wirklich etwas taugen. Deshalb bauen wir das Schritt für Schritt auf, statt alles auf einmal auszurollen.“

    Für eingetragene Heilpraktiker ergibt sich daraus ein praktischer Vorteil: Wird die eigene Region freigeschaltet, verbessert sich die Auffindbarkeit im lokalen Kontext spürbar, ganz ohne zusätzlichen Aufwand für den einzelnen Eintrag.

    Über Kuhl Consulting

    Kuhl Consulting mit Sitz in Dautphetal (Hessen) entwickelt und betreibt digitale Verzeichnisplattformen, darunter heilpraktikerverzeichnis.com, coachverzeichnis.com und holidaycoaching.de. Daneben unterstützt Kuhl Consulting kleine und mittelständische Unternehmen als freiberuflicher IT-Berater.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Kuhl Consulting
    Herr Eberhard Kuhl
    Kirchstr. 22
    35232 Dautphetal
    Deutschland

    fon ..: +49 160 8576941
    web ..: https://heilpraktikerverzeichnis.com/
    email : e.kuhl@kuhlconsulting.de

    heilpraktikerverzeichnis.com ist ein Online-Verzeichnis für Naturheilkunde in Deutschland. Die Plattform bündelt Heilpraktikerprofile und stellt strukturierte Informationen zu Praxisangaben, Methoden, Fachgebieten und Kontaktmöglichkeiten bereit. Ziel ist es, die Online-Recherche zu naturheilkundlichen Angeboten übersichtlicher zu gestalten und qualifizierten Praxen eine transparente Darstellung ihrer Leistungen zu ermöglichen. Hinter dem Angebot steht Kuhl Consulting (Herr Eberhard Kuhl) als betreibende Einheit.

    Pressekontakt:

    Kuhl Consulting
    Herr Eberhard Kuhl
    Kirchstr. 22
    35232 Dautphetal

    fon ..: +49 160 8576941
    email : e.kuhl@kuhlconsulting.de


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