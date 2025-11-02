  • Heilung mit System – Klinik Solequelle zeigt moderne Wege zu Gesundheit, Prävention und Lebensfreude

    Ausstrahlung am 2. November 2025 um 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV

    Mit einem klaren Fokus auf Prävention, Rehabilitation und medizinische Innovation zeigt Welt der Wunder TV in der neuen Dokumentation „Heilung mit System – Reha, Kur & Prävention in der Klinik Solequelle“, wie moderne Gesundheitsvorsorge heute aussieht.

    Die Sendung begleitet Patientinnen, Therapeuten und Ärztinnen durch den Alltag der renommierten Klinik Solequelle in Bad Westernkotten – einem Ort, an dem Medizin, Menschlichkeit und Bewegung Hand in Hand gehen. Dabei wird deutlich: Gesundheit entsteht nicht erst in der Reha, sondern beginnt lange vorher – mit Prävention, Achtsamkeit und gezielter Begleitung.

    Ob Arthrofibrose-Therapie, RV-fit-Programm der Deutschen Rentenversicherung oder die klassische offene Badekur – die Klinik vereint unter einem Dach medizinische Kompetenz, individuelle Betreuung und modernste Therapiekonzepte. Fachkräfte und Teilnehmende berichten authentisch, wie sie hier neue Perspektiven gewinnen: auf Gesundheit, Lebensqualität und Selbstbestimmung.

    „Wir wollen Menschen frühzeitig unterstützen – nicht erst, wenn Beschwerden chronisch werden“, erklärt die Klinikleitung. „Unser Ansatz verbindet Prävention, Reha und Kur zu einem durchdachten System, das sowohl medizinisch wirksam als auch menschlich wohltuend ist.“

    Die filmische Dokumentation führt durch lichtdurchflutete Therapieräume, stille Kurparkszenen und persönliche Momente der Genesung – untermalt von wissenschaftlichen Fakten, Erfahrungsberichten und eindrucksvollen Bildern.

    „Heilung mit System – Reha, Kur & Prävention in der Klinik Solequelle“ zeigt, wie ganzheitliche Gesundheitsversorgung im 21. Jahrhundert funktioniert: modern, empathisch und zukunftsorientiert.

    Ausstrahlung:

    – 2. November 2025, 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV

    – Anschließend abrufbar auf dem YouTube-Kanal von Welt der Wunder

    Weitere Informationen zur Klinik Solequelle: https://www.klinik-solequelle.de/ 

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Klinik Solequelle – Reha, Kur & Prävention
    Frau Antje Schulenberg
    Westernmauer 33
    59597 Bad Westernkotten
    Deutschland

    fon ..: –
    web ..: https://www.klinik-solequelle.de/
    email : info@klinik-solequelle.de

    .

    Pressekontakt:

    Klinik Solequelle – Reha, Kur & Prävention
    Frau Antje Schulenberg
    Westernmauer 33
    59597 Bad Westernkotten

    fon ..: –
    web ..: https://www.klinik-solequelle.de/
    email : info@klinik-solequelle.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Gesundheit & Lebensfreude – ein esoterischer Ratgeber
      Alexander Bilina schildert in "Gesundheit & Lebensfreude", wie er sein Leben trotz vieler Hindernisse und Herausforderungen gemeistert hat....

    2. Hinweise für die Gesundheit und Heilung vom Coronavirus Vorsorge und Nachsorge
      Förderung der Gesundheit, Heilung, Immunsystemstärkung, Vorsorge und Nachsorge. Das Wichtigste für die Prävention und für die Heilung ist ein starkes Immunsystem, auch im Fall einer Infektion....

    3. Heilung – Wie die Gesundheit zurückkehrt
      Michael Herz beschreibt in seinem Buch "Heilung", welchen Einfluss Menschen wirklich auf ihre eigene Gesundheit haben....

    4. Gesundheit im Mittelpunkt: lebensfreude gesundheitsmanagement gestaltet nachhaltige Arbeitswelten
      Saarländischer Dienstleister erhält Gütesiegel "Gesunder Arbeitgeber" für vorbildliches Gesundheitsmanagement von EUPD Research...

    5. Berufsunfähigkeit: Versicherer setzt auf mentale Gesundheit und Prävention
      Psychische Erkrankungen sind nicht erst seit Homeoffice und Corona auf dem Vormarsch. In der Berufsunfähigkeitsversicherung ist die Psyche längst der Hauptgrund für den Verlust der Arbeitskraft....

    6. Mit digitaler Prävention in die Zukunft – TEKA zeigt Messepräsenz auf Schweissen 2019 in Linz
      Passgenaue Lösungen für die Anlagen-Vernetzung, brennerintegrierte Absaugung und Produktvielfalt für moderne Absaug- und Filtertechnik stehen im Fokus....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.