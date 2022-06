Helmholtz-Forscherin bestätigt: EcoGraf Recycling-Graphit erreicht Qualität von Neuprodukt

Jetzt steht es offiziell fest: Das von EcoGraf mit seiner umweltfreundlichen Recycling-Technologie gewonnene Batteriegraphit ist von der gleichen Qualität wie das Neuprodukt.

Gute Nachrichten für das Recycling von Batterien: Öffentlich geförderte Untersuchungen des Helmholtz-Instituts für Batterieforschung in Ulm haben ergeben, dass EcoGraf HFfree(TM) gereinigter Graphit aus gebrauchten Lithium-Ionen-Batterien hinsichtlich seiner elektrochemischen Leistung der Leitung von neu hergestelltem kommerziellen Batteriegraphit in Nichts nachsteht. Wie EcoGraf Limited (ASX: EGR; FSE: FMK; OTCQX: ECGFF) heute berichtet, wurden die Ergebnisse am gestrigen Montag von der Helmholtz-Forscherin Anna Vanderbruggen auf der Advanced Automotive Battery Conference (AABC Europe) vorgestellt. Die Konferenz gilt als wichtiges Forum für Batterietechnologen der großen Automobilhersteller.

EcoGraf war mit seinem umweltfreundlichen HFfree-Verfahren an dem Forschungsprogramm beteiligt und reinigte die zurückgewonnenen Graphitpartikel auf Batteriequalität. Die Helmholtz-Forscher verglichen anschließend die elektrochemische Leistung des recycelten EcoGraf HFfree(TM)-Graphits mit einer Reihe kommerzieller Batteriegraphitprodukte. Die Tests bestätigten, dass die elektrochemische Leistung des recycelten EcoGraf HFfree(TM)-Graphits derjenigen von brandneuem kommerziellem Anodengraphit entspricht.

Lesen Sie hier den ganzen Artikel:

Helmholtz-Forscherin bestätigt: EcoGraf Recycling-Graphit erreicht Qualität von Neuprodukt

