Herando Erfahrungen: Die neuen Cayenne-Modelle von Porsche

Kürzlich präsentierte die Luxusmarke Porsche drei neue Ausführungen des bekannten Porsche Cayenne.

Den weiterentwickelten Cayenne, den Cayenne E-Hybrid und das E-Hybrid Coupé mit GT-Ausstattung – Porsche-Liebhaber können sich auf noch mehr Leistung und Effizienz freuen.

Der verbesserte Porsche Cayenne – Autos bei Herando kaufen

Porsche stellte kürzlich den neu gestalteten Cayenne vor, der sich durch umfangreiche Upgrades auszeichnet. Der Wagen verfügt über ein fortschrittliches, digitalisiertes Cockpit und innovative Technologien, darunter HD-Matrix-LED-Hauptscheinwerfer für optimierte Beleuchtung und ein Luftgütesystem für reinere Innenraumluft. Zudem können Beifahrer erstmals ein eigenes Infotainment-Display nutzen, inklusive Video-Streaming. Das Design des Cayenne wurde sorgfältig überarbeitet und die Motoren bieten mehr Leistung. Zu den Serienausstattungen gehören unter anderem ein Active Suspension Management, 20-Zoll-Räder und ein induktives Smartphone-Ladegerät. Der Basispreis in Deutschland beginnt bei 89.097 Euro, wobei verschiedene Modelle, darunter ein Coupé und ein E-Hybrid, zu höheren Preisen erhältlich sind.

Leistungsstark: der Cayenne Turbo E-Hybrid

Der leistungsstärkste Cayenne bleibt ein Plug-in-Hybrid, wobei Porsche seine Hybridtechnologie signifikant verbessert hat, insbesondere in Bezug auf die elektrische Reichweite und Gesamtleistung. Dies steigert sowohl seine Alltagstauglichkeit als auch seine fahrdynamischen Fähigkeiten. Unterstützt wird der 441 kW (599 PS) Vierliter-V8-Biturbomotor von einem Elektromotor mit 130 kW (176 PS). Gemeinsam erzeugen sie eine beeindruckende Systemleistung von 544 kW (739 PS) und ein Drehmoment von 950 Nm. Mit dieser Kraft beschleunigt der Cayenne Turbo E-Hybrid in nur 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Spitzenleistung von 295 km/h.

Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé mit GT-Paket

Das Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé mit GT-Paket von Porsche präsentiert sich als eine Fusion aus sportlicher Eleganz und beeindruckender Leistung. Dieses Modell adaptiert die Eigenschaften des Cayenne Turbo GT, welcher in bestimmten Märkten nicht mehr verfügbar ist, und bringt sie in die Hybrid-Welt. Durch eine spezielle Abstimmung von Fahrwerk, Regel-Systemen und Luftfederung, sowie einer 10 mm tiefergelegten Karosserie, bietet es ein verbessertes Fahrverhalten. Hinzu kommen GT-spezifische Schwenklager und verbreiterte Räder, die für höhere Lenkpräzision sorgen. Externe Akzente wie Carbon-Sideplates am Dachspoiler, ein spezielles Bugteil mit schwarzen Highlights und eine Titanabgasanlage unterstreichen den sportlichen Charakter. Die maximale Geschwindigkeit liegt bei beeindruckenden 305 km/h, wobei der Sprint von 0 auf 100 km/h in nur 3,6 Sekunden gelingt. Preise in Deutschland beginnen bei 176.324 Euro, wobei das GT-Paket ab 208.454 Euro startet.

Porsche Cayenne kaufen und verkaufen – Erfahrungen mit Herando

Wer auf der Suche ist nach einem Porsche Cayenne oder einem anderen Fahrzeug der Marke Porsche, wird auf der Luxusplattform Herando fündig. Machen Sie einzigartige Erfahrungen auf dem Marktplatz und filtern Sie über die Suchfunktion nach Ihrem Lieblingsmodell. Besitzer eines Porsche finden hingegen über die Plattform in kurzer Zeit einen geeigneten Käufer. Das gelingt über eine authentische Präsentation des Fahrzeugs und die Unterstützung des Herando-Marketingteams, das über langjährige Erfahrungen verfügt. Überzeugen Sie sich selbst und kaufen Sie über einen Anbieter bei Herando unkompliziert Ihren Traumwagen! Neben der Luxusmarke Porsche sind viele weitere bekannte Marken wie Bentley, Ferrari, Aston Martin oder Lamborghini vertreten.

Über Herando

Die Firma Herando steht für 30 Jahre Erfahrung im Luxussegment und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Käufer und Verkäufer von Luxusgütern zu vereinen. So ermöglicht es Herando Händlern, Maklern oder Privatverkäufern, Ihre Luxusgüter (Immobilien, Yachten und Boote, Autos, edle Uhren) auf der Plattform herando.com anzubieten und sie dem entsprechenden Kundenklientel vorzustellen.

Herando ist stets weltweit auf der Suche nach potentiellen Kunden und bietet sowohl Maklern und Verkäufern als auch Kaufinteressenten einen Service an, der auch die höchsten Ansprüche bedient.

Die Firma Herando konzentriert sich dabei ausschließlich auf Luxusgüter und das dafür geeignete Kundenklientel.

