Herausforderung MVZ-Leitung: So meistere ich die MVZ-Geschäftsführung

Woher das notwendige Hintergrundwissen zum Aufbau und zur erfolgreichen Leitung eines (zahn)ärztlichen MVZ oder deren Assistenz erhalten? Mit den IHK-Zertifikatslehrgängen der Frielingsdorf Akademie!

Das Medizinische Versorgungszentrum ist als ambulanter Leistungserbringer nicht mehr wegzudenken. Vielerorts liefern humanmedizinische und zahnmedizinische MVZ einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der Versorgung.

Leitung eines MVZ bzw. ZMVZ: Wie geht das?

An die Geschäftsführung eines (zahn)ärztlichen MVZ werden Anforderungen gestellt, die mit den Verwaltungsaufgaben von ärztlichen bzw. zahnärztlichen Praxen nicht deckungsgleich sind. Woher also das notwendige Hintergrundwissen zum Aufbau und zur erfolgreichen Leitung eines (zahn)ärztlichen MVZ oder deren Assistenz erhalten?

Ganz einfach: Mit dem IHK-Zertifikatslehrgang „MVZ-Geschäftsführer/in (IHK)“ bzw. „ZMVZ-Geschäftsführer/in (IHK) – Zahnmedizin“ der Frielingsdorf Akademie. Ihre Abkürzung zum Erfolg!

Die Weiterbildung mit IHK-Zertifikat vermittelt Ihnen praxisnah Insiderwissen aus über 17 Jahren spezifischer MVZ-Erfahrung. Denn unsere 12 hochkarätigen Referentinnen und Referenten sind ausgewählte Expertinnen bzw. Experten aus dem ambulanten Gesundheitswesen mit Fokus auf den ärztlichen bzw. den zahnärztlichen Bereich. Dadurch wird jedes Vortragsthema von Dozierenden besetzt, die auf das jeweilige Themengebiet spezialisiert sind und hilfreiches Erfahrungswissen mitbringen.

Einwöchige Kompakt-Weiterbildung – Präsenzveranstaltung in Köln

Die Frielingsdorf Akademie bietet in Kooperation mit der IHK Köln beide Zertifikatslehrgänge als einwöchige Veranstaltung an. Denn durch die besondere Kombination von Vorträgen und Übungen können die Inhalte kompakt und intensiv innerhalb von einer Woche (Vollzeit) vermittelt werden. Danach kann das Erlernte sofort in den beruflichen Alltag integriert werden.

Zielgruppe: Ist der Zertifikatslehrgang für mich geeignet?

Die Weiterbildungen richten sich an Ärztinnen und Ärzte bzw. Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie andere Gesundheitsberufe, (zahnmedizinische) Praxismanager/in, Betriebswirtinnen und Betriebswirte, Juristinnen und Juristen sowie Akademiker/innen mit Bezug zum Gesundheitswesen und Anspruch oder Aussicht auf Leitung (oder deren Assistenz) eines ärztlichen oder zahnärztlichen MVZ.

Ihr Titel: Welche Berufsbezeichnung erhalte ich?

Je nach absolviertem IHK-Zertifikatslehrgang und entsprechend bestandener IHK-Abschlussprüfung (lehrgangsinterner Test) berechtigen die Weiterbildungen dazu, den Titel „MVZ-Geschäftsführer/in (IHK)“ oder „ZMVZ-Geschäftsführer/in (IHK) – Zahnmedizin“ zu führen.

Termine: Wann finden die Weiterbildungen statt?

Die Weiterbildung „MVZ-Geschäftsführer/in (IHK)“ wird zu insgesamt drei Alternativterminen angeboten. Diese sind vom 27. März bis zum 1. April 2023, vom 12. bis zum 17. Juni 2023 oder vom 16. bis zum 21. Oktober 2023. Die Weiterbildung „ZMVZ-Geschäftsführer/in (IHK) – Zahnmedizin“ findet in diesem Jahr vom 8. bis zum 13. Mai 2023 statt. Unsere IHK-Zertifikatslehrgänge finden alle in Köln als Präsenzveranstaltung statt.

Wo kann ich mich informieren und anmelden?

Weitere Informationen zu den einzelnen Weiterbildungsinhalten erhalten Sie im persönlichen Kontakt mit unserer Akademieleiterin Claudia König unter der Rufnummer 0221-139836-63 oder per Mail unter koenig@frielingsdorf.de. Wenn Sie sich direkt für einen der Zertifikatslehrgänge anmelden möchten, nutzen Sie einfach unsere Online-Anmeldung unter www.frielingsdorf-akademie.de/anmeldung.

Schauen Sie sich darüber hinaus gerne auf unserer Akademie-Homepage unter www.frielingsdorf-akademie.de um. Neben den genannten und weiteren Zertifikatslehrgängen (z.B. „Abrechnungsmanager/in (IHK)“ oder „Praxismanager/in (IHK)“) bieten wir auch Seminare, Webinare und Inhouse-Trainings an. Alles spezialisiert und zugeschnitten auf das ambulante Gesundheitswesen sowie Ihre praktische Arbeit in Praxis oder MVZ.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Frielingsdorf Consult GmbH – Frielingsdorf Akademie

Frau Andrea Becker

Hohenstaufenring 48-54

50674 Köln

Deutschland

fon ..: 0221-1398360

fax ..: 0221-13983665

web ..: https://www.frielingsdorf-akademie.de/

email : becker@frielingsdorf.de

Die Frielingsdorf Akademie – Ihre Abkürzung zum Erfolg!

Wir, die Frielingsdorf Unternehmensgruppe, sind seit über 30 Jahren kompetente und verlässliche Berater im ambulanten Gesundheitswesen. Während unserer vielen Beratungen in Arztpraxen und Medizinischen Versorgungszentren wurden wir immer wieder nach gutem Personal und Schulungen rund um das ambulante Gesundheitswesen befragt.

Aus diesem Grund haben wir im Jahre 2006 die „Frielingsdorf Akademie“ gegründet.

Die Frielingsdorf Akademie bietet Ihnen durch die IHK zu Köln zertifizierte Weiterbildung an, die speziell für das ambulante Gesundheitswesen konzipiert wurden. Eine weitere Besonderheit unserer Zertifikatslehrgänge ist dabei die besondere Veranstaltungsform: Unsere Weiterbildungen finden als kompakte Präsenzveranstaltungen von 5 aufeinander folgenden Werktagen (teilweise zzgl. einem extra Prüfungstag) statt. Das Erlernte kann danach umgehend in den beruflichen Alltag integriert werden.

Zusätzlich zu unseren bundesweit anerkannten Zertifikats-Weiterbildungen führt die Frielingsdorf Akademie Seminare, Workshops und Trainings als offene Veranstaltung oder als Online-Seminare oder Inhouseseminare durch, die sich mit unterschiedlichen Themen und Themengebieten rund um den Praxisalltag befassen. Themen sind z.B. betriebswirtschaftliche Praxisführung, Qualitätsmanagement, Patienten- und Mitarbeiterführung, Kommunikation, EBM-Abrechnung sowie Umgang mit dem KV-Honorarbescheid und GOÄ-Abrechnung, aber auch Themen zu aktuellen Änderungen im Gesundheitswesen.

Seit dem ersten Zertifikatslehrgang kooperieren wir mit der Weiterbildungsstätte der IHK zu Köln, damit unsere Akademie-Absolventen ein bundesweit anerkanntes Zertifikat erhalten. Hierdurch ist gewährleistet, dass unsere Weiterbildungen in ganz Deutschland anerkannt sind und die Absolventen ihre Teilnahme an unseren Weiterbildungen als offizielle Weiterbildungen mit dem Abschluss eines IHK-Zertifikats in ihren Lebensläufen angeben können.

Unser erster Zertifikatslehrgang „MVZ-Geschäftsführer/in (IHK)“ startete bereits im April 2006, da zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit zur Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums noch nicht lange bestand. Dementsprechend war noch kein ausgebildetes Personal am Markt vorhanden, dass einerseits Erfahrung mit großen Einrichtungen und viel Personal hatte, und sich andererseits mit den komplexen Abläufen im ambulanten Gesundheitswesen ausreichend auskannte. Unser Zertifikatslehrgang schloss diese Lücke und bildete das dringend erforderliche Führungspersonal aus. Im Oktober 2022 fand bereits die 37. Weiterbildung „MVZ-Geschäftsführer/in (IHK)“ statt bis Ende 2022 haben wir alleine für diesen einen Fortbildungsgang über 580 Absolventen erfolgreich geschult und durch die Prüfung begleitet. Seit 2017 gibt es diesen Fortbildungsgang nun auch für MVZ aus dem zahnärztlichen Bereich.

Neben dieser Weiterbildungsmöglichkeit für MVZ-Führungspersonal bietet die Frielingsdorf Akademie seit dem Jahr 2007 auch den Zertifikatslehrgang „Praxismanager/in (IHK) -Arztpraxis / MVZ“ an. In dieser Weiterbildung werden Mitarbeiter mit Praxiserfahrung zu fachkundigen Praxismanagern (w/m/d) ausgebildet. Der Zertifikatslehrgang „Praxismanager/in (IHK) – Arztpraxis / MVZ“, der Ende 2022 bereits zum 30. Mal angeboten wurde, vermittelt den Schulungsteilnehmern hilfreiches Grundlagenwissen zur modernen Praxisführung. Vorhandene Kenntnisse der angehenden Praxismanager (w/m/d) werden durch praxisnahe Übungen und Fallbeispiele vertieft. Bis Ende 2022 haben fast 330 Teilnehmer/innen diesen Zertifikatslehrgang erfolgreich abgeschlossen.

Den Zertifikatslehrgang „Abrechnungsmanager/in (IHK) – Arztpraxis / MVZ“ haben wir im November 2020 erstmalig angeboten. Diese einwöchige Weiterbildung vermittelt den Teilnehmern und Teilnehmerinnen das nötige Expertenwissen, um sich sicher in EBM, GOÄ und BG-GOÄ zurechtfinden und die gesamte Abrechnung zu optimieren.

Wir sind sehr stolz darauf, dass „unsere“ Absolventinnen und Absolventen immer wieder an 1- bis 2-tägigen Seminaren oder weiteren Zertifikatslehrgängen unserer Akademie teilnehmen und Kollegen/innen und Freunden zu unseren Weiterbildungen raten!

Vielleicht dürfen wir auch Sie bald in unserer Frielingsdorf Akademie begrüßen. Bereits jetzt stehen wir Ihnen gerne bei Ihren Vorüberlegungen telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Zögern Sie nicht, uns unter 0221-13983663 anzurufen: Denn ein Anruf verpflichtet zu nichts, bringt Ihnen jedoch Sicherheit und Klarheit, ob eines unserer Angebote für Ihren individuellen Weg geeignet ist!

Herzliche Grüße von Ihrem Akademie-Team

