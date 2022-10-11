Herausragende polymetallische Gehalte aus dem Projekt Hook Lake

Hochgradige polymetallische Analyseergebnisse der vulkanischen Massivsulfid-(VMS)-Erkundungsgebiete Skyfall und Silva sowie kürzlich bekannt gegebene hochgradige Au- und Ag-Analyseergebnisse der Erkundungsgebiete Jaws, Quantum und Lotus

Bedeutendes Potenzial für Edel- und Basismetalle in diesem Gebiet wurde anhand der Cluster von Prospektionsgebieten am Hook Lake identifiziert

Höhepunkte

3. November 2025 / IRW-Press / Manhattan Corporation Ltd. (ASX: MHC, das Unternehmen oder Manhattan) freut sich, den Erhalt weiterer Analyseergebnisse des ersten Feldarbeitsprogramms beim Projekt Hook Lake (das Projekt) bekannt zu geben. Diese Ergebnisse haben das beträchtliche Erweiterungspotenzial bei der bekannten Lagerstätte Jaws bestätigt und weisen zudem auf bisher unerprobte, hochgradige Edelmetallvorkommen in den Erkundungsgebieten Quantum und Lotus hin. Vor allem haben weitere Probenahmen drei separate polymetallische Ziele innerhalb des Projektgebiets ergeben.

§ Diese Ergebnisse ergänzen die kürzlich bekannt gegebenen Analyseergebnisse von Grünstein-Goldzielen bei Lotus und Quantum, die beeindruckende Edelmetallwerte ergaben, einschließlich Goldgehalte von über 16 g/t Au und Silbergehalte von bis zu 2.600 g/t Ag. Diese Ergebnisse stammen von Zonen, die zuvor noch nicht mittels Bohrungen erprobt worden waren, was das Potenzial für bedeutsame Gold- und Silbermineralisierungen innerhalb dieser Erkundungsgebiete verdeutlicht.

§ Abgesehen von den Edelmetallvorkommen umfasste das erste Programm auch Probenahmen von mehreren VMS-Zielen bei Skyfall, dem am wenigsten erkundeten Erkundungsgebiet, sowie von mehreren Massivsulfid- und Stringer-Zonen. Im Rahmen dieser Arbeiten wurde ein vielversprechender, 915 m langer, von Nordwesten nach Südosten verlaufender Horizont definiert. Die Ergebnisse verdeutlichen eine zinkreiche Mineralanhäufung, wobei mehrere Proben erhöhte Gehalte an Kupfer und Edelmetallen aufweisen, was auf das mögliche Vorkommen eines zonierten mineralisierten Systems hinweist. Die bemerkenswerten Analyseergebnisse von Skyfall beinhalten:

§ 29,97 % Zn und 0,25 g/t Au (M209553),

§ 13,45 % Zn und 0,78 % Cu (M209549),

§ 11,85 % Zn und 0,92 % Cu (M209550),

§ 13,3 % Zn, 0,11 g/t Au und 0,25 % Cu (M209557),

§ 1,32 g/t Au und 0,61 % Cu (M209551),

§ 1,36 % Cu und 0,69 g/t Au (M209552) sowie

§ 1,22 % Cu und 35,1 g/t Ag (M209558).

§ Das VMS-Vorkommen Silva, das sich 6,4 km nordöstlich von Spectre und entlang desselben vulkanischen Horizonts wie das hochgradige Ziel Quantum befindet, hat ebenfalls eine solide polymetallische Mineralisierung gezeigt. Die Analyseergebnisse von Silva beinhalten:

§ 11,6 % Zn, 1,85 % Cu, 116 g/t Ag und 0,22 g/t Au (M209527) sowie

§ 12,15 % Zn, 0,76 % Cu, 92,1 g/t Ag und 0,23 g/t Au (M209528).

§ Bei Spectre, das den Schwerpunkt historischer Bohrungen darstellte, peilten die jüngsten Probenahmen zutage tretende VMS-Horizonte an, die sich von Nordosten nach Südwesten über 47 m innerhalb eines bereits zuvor bebohrten Gebiets erstrecken. Der Oberflächenausbiss in diesem Gebiet ist begrenzt, historische Bohrungen ergaben jedoch bedeutsame polymetallische Abschnitte, einschließlich:

§ GMX-01: 10,51 m mit 2,91 % Cu, 6,70 % Zn, 95,67 g/t Ag, 1,04 g/t Au und 0,48 % Pb ab 41,76 m sowie

§ GMX-02: 13,71 m mit 1,51 % Cu, 2,06 % Zn, 47,23 g/t Ag, 0,56 g/t Au und 0,09 % Pb ab 70,26 m

§ Jüngste Probenahmen bei Spectre ergaben:

§ 6,86 % Zn (M209544) sowie

§ 2,82 % Zn, 0,15 % Cu und 21,1 g/t Ag (M209541)

Die Identifizierung von hochgradigen Basismetallvorkommen auf dem gesamten Projekt verschafft Manhattan eine vielfältige und ausgewogene Projektpipeline, die zahlreiche Möglichkeiten für zukünftige Testbohrungen und weitere Explorationserfolge bietet.

Eric Sondergaard, Technical Manager von Manhattan Corporation, sagte:

Diese Ergebnisse untermauern einmal mehr, dass sich hier eine bedeutsame Edel- und Basismetallregion herauskristallisiert. Abgesehen von den hochgradigen Gold- und Silbervorkommen bei Quantum und Lotus sehen wir nun Hinweise auf drei separate polymetallische VMS-Systeme, die sich über das gesamte Projektgebiet erstrecken.

Es handelt sich dabei um Oberflächenproben, die teilweise mit bereits bekannten Mineralisierungen in Verbindung stehen und starke Zink- und Kupferwerte aufweisen, die für ertragreiche VMS-Umgebungen charakteristisch sind. VMS-Systeme kommen für gewöhnlich in Clustern vor und die Identifizierung mehrerer mineralisierter Horizonte verdeutlicht die Größe und die Beständigkeit des Mineralisierungsereignisses bei Hook Lake.

Kupfer und Zink werden beide als kritische Metalle eingestuft, die für die Elektrifizierung und die Infrastruktur von grundlegender Bedeutung sind, und die Kombination dieser Metalle mit dem Potenzial für Edelmetalle bietet Manhattan eine diversifizierte und strategisch wertvolle Explorationspipeline. Die Bewertung historischer Datensätze ist im Gange und wird in die Zielermittlung und die Bohrplanung für die Feldsaison 2026 einfließen.

03018085_de_Prcom.001

Abbildung 1: Standort des Projekts Hook Lake und geplante luftgestützte Magnetfeldvermessung. Innerhalb der rosa Umrandung wird eine Untersuchung im Abstand von 100 m durchgeführt, innerhalb des blauen Vielecks detaillierte aeromagnetische Untersuchungen im Abstand von 50 m.

Gesteinsprobenahmeprogramm

Die Ergebnisse des ersten Probenahmeprogramms bei den polymetallischen VMS-Zielen identifizierten erfolgreich Zonen mit einer hochgradigen Zinkmineralisierung in Verbindung mit Kupfer-, Silber- und Goldanomalien. Obwohl diese Ziele keinen Schwerpunkt des ersten Bohrprogramms darstellen, das die Grünstein-Goldmineralisierung anpeilen wird, bieten sie eine bedeutsame Pipeline von Zielen für die weitere Verfolgung.

Die Identifizierung von Massivsulfiden und Stringer-Zonen mittels Feldprobenahmen hat eine solide Grundlage für detailliertere Kartierungen in der kommenden Feldsaison geschaffen. Dies wird besonders wichtig für das Verständnis der Geometrie dieser Ziele sein, insbesondere im Erkundungsgebiet Skyfall, einem Gebiet mit eingeschränkten historischen Explorationen.

VMS-Systeme weisen für gewöhnlich eine Zonierung auf, wobei die Kupfermineralisierung in der Nähe vorkommt und nach außen in Zonen übergeht, die von Zinksulfiden geprägt sind. Da die meisten entnommenen Oberflächenproben von Zink dominiert waren, besteht beträchtliches Potenzial, mittels weiterer Oberflächenprobenahmen oder gezielter Bohrungen kupferreiche Zonen zu identifizieren.

Um das Verständnis dieser Erkundungsgebiete zu verbessern, ist zurzeit eine Bewertung geophysikalischer Methoden, einschließlich luftgestützter elektromagnetischer (EM)-Untersuchungen, im Gange. Diese Methoden werden die für die VMS-Erkundungsgebiete geplanten detaillierteren Oberflächenarbeiten ergänzen und die laufenden Explorationsbemühungen unterstützen.

03018085_de_Prcom.002

Abbildung 2a: Standort von Skyfall-Proben (schematische Übersicht, siehe Abbildung 2b für exakte Standorte)

03018085_de_Prcom.003

Abbildung 2b: Standorte von Skyfall-Proben

03018085_de_Prcom.004

Abbildung 3: Standorte von Spectre- und Silva-Proben

03018085_de_Prcom.005

Abbildung 4: Gesteinsprobe M209549 von Skyfall, ein Massivsulfid, bestehend aus Sphalerit und Chalkopyrit. Die Probe lieferte Ergebnisse von 13,45 % Zn und 0,78 % Cu.

03018085_de_Prcom.006

Abbildung 5: Ausbiss von Gesteinsprobe M209541, eine Stringer-Zone aus Sphalerit und Chalkopyrit beim VMS-Vorkommen Spectre

03018085_de_Prcom.007

Abbildung 6: Ausbiss von Gesteinsprobe M209527, ein halbmassives bis massives Sulfid aus Sphalerit, Chalkopyrit und Pyrit, das 11,6 % Zn, 1,85 % Cu, 116 g/t Ag und 0,22 g/t Au beim VMS-Ziel Silva ergab

Über das Projekt Hook Lake

Das Projekt umfasst neun separate Prospektionsgebiete (innerhalb von drei Claims und Explorationsvereinbarungen) mit einer Gesamtfläche von 580 km2 innerhalb des Grünsteingürtels Rankin-Ennadai. Die in den archaischen Grünsteingürteln in Nunavut beherbergte Mine Meliadine von Agnico Eagle, die 6,7 Millionen Unzen Gold (34,3 Millionen Tonnen mit 6,12 g/t Au1) enthält, befindet sich in denselben wenig erforschten, vielversprechenden archäischen Grünsteingürteln wie Hook Lake (130 bis 225 km nordöstlich von Hook Lake) und dem in Entwicklung befindlichen Goldbezirk Back River mit dem Projekt Goose & George, das bei einem Gehalt von 6,04 g/t 9,2 Millionen Unzen Gold in den Kategorien nachgewiesen, angedeutet und vermutet enthält und eine Jahresproduktion von erwartungsgemäß 310.000 Unzen Gold erzielen soll (B2Gold, 20242). Das Projekt befindet sich im südöstlichen Teil von Nunavut in der Nähe der Hudson Bay und dem geplanten Kivalliq Hydro-Fibre Link, einem grenzüberschreitenden Hochspannungsleitungsprojekt, das das Stromnetz von Manitoba mit der Region Kivalliq in Nunavut verbinden wird.

1 Agnico Eagle, 2015 – Updated Technical Report on the Meliadine Gold Project, Nunavut, Canada by Julie Larouche, Denis Caron, Larry Connell, Dany Laamme, François Robichaud, François Petrucci & Alexandre Proulx. 11. Februar 2015.

2 B2Gold, Reserven- & Ressourcenerklärung 2024: www.b2gold.com/operations-projects/overview/default.aspx#probable

03018085_de_Prcom.008

Abbildung 7: Standort des Projekts Hook Lake und nahegelegene Goldmine Meliadine, betrieben von Agnico Eagle.

ENDE

Diese ASX-Mitteilung wurde vom Board des Unternehmens freigegeben.

Nähere Informationen erhalten Sie unter +61 8 9322 6677 oder per E-Mail an info@manhattcorp.com.au.

Probe-Nr. CRS Proben-typ Easting Northing Höhe Ag (ppm) Au (ppm) Cu (ppm) Zn (ppm)

M20952 6 14N verdeckter 652334 6856211 101 4,11 0,022 39,5 72

Ausbiss

M20952 7 14N Ausbiss 652353 6856200 106 116 0,22 18.500 116.000

M20952 8 14N Ausbiss 652359 6856209 100 92,1 0,226 7.620 121.500

M20954 1 14N Ausbiss 647348 6852178 83 21,1 0,053 1530 28.200

M20954 2 14N verdeckter 647323 6852173 80 13,1 0,033 46,6 935

Ausbiss

M20954 3 14N verdeckter 647318 6852171 76 20,2 0,046 107,5 5.890

Ausbiss

M20954 4 14N verdeckter 647363 6852186 77 10,45 0,025 629 68.600

Ausbiss

M20954 8 15N Ausbiss 349650 6885242 61 8,15 0,474 5.610 245

M20954 9 15N Ausbiss 349581 6885320 60 10 0,048 7.800 134.500

M20955 0 15N Ausbiss 349583 6885327 71 12,85 0,058 9.240 118.500

M20955 1 15N Ausbiss 349572 6885351 65 3,17 1,315 6.120 642

M20955 2 15N Ausbiss 349593 6885357 59 13,5 0,685 13.600 620

M20955 3 15N Ausbiss 349591 6885348 59 2,4 0,247 50,2 299.700

M20955 4 15N Ausbiss 349598 6885332 62 8,85 0,061 3.410 121.000

M20955 5 15N Ausbiss 349616 6885325 61 2,67 0,059 3.650 90.300

M20955 6 15N Ausbiss 349647 6885302 62 7,44 0,176 3.220 29.300

M20955 7 15N Ausbiss 349649 6885288 62 2,77 0,109 2.480 133.000

M20955 8 15N Ausbiss 349029 6885860 77 35,1 0,07 12.200 497

M20955 9 15N Ausbiss 349024 6885869 71 6,18 0,178 97,8 1.410

M20956 0 15N Ausbiss 349014 6885881 68 8,38 0,04 1.185 309

M20956 1 15N Ausbiss 349015 6885894 71 26,5 0,393 8.800 1.250

M20956 2 15N Ausbiss 349008 6885895 73 11,1 0,172 2.680 92.100

M20956 3 15N Ausbiss 349193 6885705 77 0,3 0,002 28,3 158

Tabelle 1: Angaben zu Gesteinsproben. (NAD83-Bezugspunkt mit tragbarem GPS-Gerät gemessen. UTM NAD83-Zonen 14N oder 15N).

Historische (nicht konforme) Schätzung

Die in dieser Mitteilung für das Projekt genannten historischen Schätzungen sind historischer Natur. Manhattan hat keine unabhängigen Untersuchungen oder Überprüfungen durchgeführt und auch keine unabhängige Analyse oder Prüfung der Ergebnisse der historischen Explorationsarbeiten vorgenommen, um diese Ergebnisse zu verifizieren. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in dieser Mitteilung enthaltenen historischen Schätzungen nicht den derzeit anerkannten Industriestandards oder Klassifizierungen gemäß JORC (2012) oder anderen anerkannten Standards oder Richtlinien entsprechen. Manhattan ist der Ansicht, dass die historische Schätzung für die Aktivitäten von Manhattan wesentlich und relevant ist, da sie ein bedeutendes Explorationsziel für eine mögliche Definition gemäß dem JORC Code (2012) darstellt.

Siehe MHC-Mitteilung vom 27. Mai 2025, High Grade Gold & Copper Acquisition – Amended für die vollständige Offenlegung der historischen Schätzung und der historischen Explorationsergebnisse, einschließlich Diamantbohrungen und Oberflächen-Gesteinsprobenahmen.

JORC-Code, Ausgabe 2012 – Tabelle 1

Gemäß den Anforderungen der ASX-Listing-Regel 5.7 finden Sie die relevanten Informationen und Tabellen, die für zuvor bekannt gegebene Ergebnisse gemäß dem JORC-Code erforderlich sind, in den folgenden Bekanntmachungen:

– 27. Mai 2025 – Erwerb von hochgradigen Gold- und Kupfervorkommen – geändert.

– 3. September 2025 – Abschluss des ersten Feldprogramms – zusätzliche Informationen

– 25. September 2025 – Hochgradiges Goldprojekt Hook Lake erweitert

– 23. Oktober 2025 – 14,5 g/t bei Jaws und erhebliches Expansionspotenzial

– 27. Oktober 2025 – Bis zu 16,75 g/t Gold und 2.660 g/t Silber aus ungetesteten Zielen

Erklärung der sachkundigen Person

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen zu historischen Schätzungen und Explorationsergebnissen geben die verfügbaren Daten und Studien für das Projekt korrekt wieder und basieren auf Informationen, die von Herrn Kell Nielsen, Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, zusammengestellt oder geprüft wurden, und geben diese fair wieder. Herr Nielsen ist Direktor und Chief Executive Officer von Manhattan Corporation Limited. Herr Nielsen verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die Gegenstand der Untersuchung sind, sowie in Bezug auf die von ihm ausgeübte Tätigkeit, um als sachkundige Person (CP) im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu gelten. Herr Nielsen stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in diese Mitteilung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die möglicherweise nicht ausschließlich auf historischen Fakten beruhen, sondern vielmehr auf den aktuellen Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse. Zu den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem: der Abschluss der geplanten Transaktion; die Stärken, Merkmale und das Potenzial des Unternehmens nach Abschluss der Transaktion; der Zeitpunkt und der Erhalt der Zustimmung der Aktionäre; die Erörterung zukünftiger Pläne, Projekte und Ziele.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

