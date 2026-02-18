Herbstprogramm in Planung: Barfußland kündigt 7 Halloween-Veranstaltungen für Oktober 2026 an

Gruselspaß mit riesigen Lichtshows und Gruseleffekten im Barfußland.

Todesfelde, 04.08.2026. Das Barfußland in Todesfelde plant für Oktober 2026 wieder spezielle Halloween-Veranstaltungen auf seinem Gelände. Damit erweitert der Naturerlebnisort sein Angebot über die reguläre Hauptsaison von Mai bis September hinaus, in der das Barfußland seit dem 01.05.2026 täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet ist.

Nach der laufenden Sommersaison richtet das Barfußland den Blick bereits auf den Herbst: Im Oktober 2026 sollen erneut 7 Halloween-Veranstaltungen stattfinden, die das Gelände und die vorhandenen Erlebnisformate saisonal aufgreifen. Als Kulisse dient der Barfußpark mit einem Barfußpfad von über 1.000 Metern Länge. Ergänzend stehen weiterhin die buchbaren Gruppenangebote zur Verfügung, darunter Firmen- und Teamevents sowie weitere Angebotsformate, die in den Rahmen des Herbstprogramms eingebettet werden können.

Herbstausblick nach der Sommersaison

Mit den angekündigten Halloween-Terminen für Oktober 2026 setzt das Barfußland auf eine Verlängerung des Erlebnisses über die klassische Saison hinaus. Das Familienevent ist eine Veranstaltung für die ganze Familie – mit beeindruckenden Lightshows, leuchtenden Überraschungen, Walking Acts und einem Gruselweg, der größer ist als je zuvor. Kinder erhalten ein interaktives Armband, das mit der Show interagiert.

Erlebe das Barfußland einmal ganz anders: geheimnisvoll, stimmungsvoll und voller besonderer Momente. Während die Hauptsaison von Mai bis September den regulären Betrieb abdeckt, schafft das geplante Halloween-Programm einen zusätzlichen Anlass, das Gelände auch im Herbst gezielt zu nutzen. Der Fokus liegt dabei auf Veranstaltungen, die an das saisonale Thema anknüpfen und zugleich die bestehenden Elemente des Naturerlebnisorts einbeziehen.

„Wir planen für Oktober 2026 wieder Halloween-Veranstaltungen und möchten damit unser saisonales Angebot über die Hauptsaison hinaus erweitern“, sagt Jonas Hövelmann. „Das Gelände mit dem Barfußpfad bietet dafür einen passenden Rahmen – ebenso wie unsere Gruppenformate, die sich auch im Herbst gut einbinden lassen.“

Auch in der Kommunikation rund um das Herbstprogramm bleibt der Bezug zur laufenden Saison wichtig: Seit dem 01.05.2026 ist das Barfußland täglich geöffnet – ein Zeitraum, in dem viele Gäste den Barfußpfad und die weiteren Angebote als Ausflugsziel nutzen. Der angekündigte Herbstschwerpunkt knüpft daran an und richtet sich an Besucherinnen und Besucher, die Naturerlebnis und saisonale Veranstaltungsideen verbinden möchten.

Rahmen: Barfußpfad und buchbare Gruppenangebote

Der Barfußpark bildet die räumliche Grundlage für die geplanten Halloween-Veranstaltungen. Der über 1.000 Meter lange Barfußpfad ist dabei ein zentrales Element des Geländes und prägt den Charakter des Besuchs. Für Gruppen ergänzen buchbare Angebote das Programm – insbesondere Firmen- und Teamevents. Weiterhin nennt das Barfußland weitere Angebotsformate, die je nach Ausgestaltung als Rahmen oder Ergänzung in das Herbstprogramm einfließen können.

„Wir setzen bei der Planung auf die vorhandenen Strukturen und Formate – vom Barfußpfad bis zu den Gruppenangeboten“, sagt Jonas Hövelmann. „So können wir saisonale Veranstaltungsideen umsetzen, ohne den Kern des Naturerlebnisses aus dem Blick zu verlieren.“

Weitere Details zur konkreten Ausgestaltung der Halloween-Veranstaltungen für Oktober 2026 werden im Zuge der Herbstprogramm-Planung bekannt gegeben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Barfußland GmbH

Herr Jonas Hövermann

Am Sportplatz 11

23826 Todesfelde

Deutschland

fon ..: 0160 / 3248265

web ..: https://barfussland.com/

email : info@barfussland.com

Das Barfußland ist ein Naturerlebnisort in Todesfelde. Im Mittelpunkt stehen ein Barfußpark mit einem Barfußpfad von über 1.000 Metern Länge und ein Maislabyrinth, welches jedes Jahr neu gestaltet wird. Neben dem individuellen Besuch bietet das Barfußland buchbare Gruppenangebote an, darunter Firmen- und Teamevents sowie weitere Formate für gemeinschaftliche Erlebnisse. Hinter dem Angebot steht die Barfußland GmbH. (Ansprechpartner: Jonas Hövermann).

Pressekontakt:

nexXxcom s.r.o.

Herr Daniel Arens

Pod Dubovkou 93

30100 Pilzen

fon ..: 0172-2014914

email : mail@nexxxdesign.eu

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