Herbststimmung – Erinnerungen und Gedanken eines Allgäuers

Manfred Renn erlaubt den Lesern in „Herbststimmung“ einen persönlichen Einblick in sein bewegtes Leben.

Dem Autor dieser neuen Autobiografie wurde durch den Tod eines Freundes die Vergänglichkeit und relative Bedeutungslosigkeit der Menschen im großen Zeitenlauf bewusst gemacht. Zudem hat dieser Tod ihm vor Augen geführt, wie sinnlos der menschliche Hang zum Sammeln und Anhäufen von vermeintlich wichtigen Dingen ist. Es stimmte ihn nachdenklich, als er seine umfangreichen Sammlungen von Fotos, Videos und für

wichtig erachteten Textdokumente anschaute. Er wollte nicht, dass diese irgendwann einfach irgendwie verschwinden oder nutzlos werden. Deswegen entschied er sich, die bereits vor vielen Jahren begonnenen Aufzeichnungen seiner Lebensgeschichte zügig zu

einem Abschluss zu bringen und einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Damit erlaubt er den Lesern ungewöhnlich tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt und Intimsphäre.

Das Buch „Herbststimmung“ von Manfred Renn ist ein autobiografisches Mosaik, das vom vielfältigen Ringen des Allgäuer Autors um seine Identität durchzogen ist: Elternbeziehung, Sexualität, Verlust der regionalen Authentizität, Nationalgefühl, politische Positionierung, Zweifel in der religiösen Bindung. Der Inhalt basiert außer auf dem guten Erinnerungsvermögen des Autors und auf Aufzeichnungen, die er in den letzten Jahrzehnten verfasst hatte. Er fügt diese in diesem Buch sinnvoll zusammen. Dabei spricht er möglichst alles an, was ihn in der Vergangenheit wesentlich beschäftigt und geprägt hat, sowie alles, was ihn derzeit berührt und umtreibt.

„Herbststimmung“ von Manfred Renn ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23227-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Comtesse Klara von Helfenstein – Historische Novelle Die Badezimmerwannenbrause – Lyrik mit Humor und Ironie