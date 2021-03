Herbsturlaub – erlebnisreich im Südwesten Deutschlands

Die Herbstferien nutzen, ein paar Tage raus und an was Anderes denken als immer nur Corona. Unser Tipp: Ein unvergesslicher Urlaub im Süden Deutschlands incl. einiger Tage im Europapark

14.01.2021 – Erlebnisurlaub und stilvolle Entspannung in perfekter Symbiose

Das Jahr hat vielen von uns einiges abgefordert. Kinderbetreuung in Einklang bringen mit dem Homeoffice und Beschäftigungsmöglichkeiten für die Kleinen finden. Viele Erwachsene sind zu kurz gekommen, das Hobby musste hinten angestellt werden, und Reisen war nicht wirklich sorglos möglich. Wer seinen Sommerurlaub gestrichen hat, oder sich im Herbst nochmals ein paar Tage Abwechslung gönnen möchte, findet dafür in Deutschland zahlreiche Möglichkeiten.

Die Sonnentage im Herbst sind oft noch angenehm und locken zu einem Aufenthalt im Freien. Outdoor-Aktivitäten wie Wandern oder Radfahren haben nochmals Hochsaison, doch sie begeistern nicht jeden. Vor allem Familien mit Kinder suchen nach einer Möglichkeit, im eigenen Land Urlaub zu machen. Der Südwesten Deutschlands bietet sich hier bestens an, das milde Klima ist ideal für einen Erlebnis-Herbsturlaub im Hotel Europapark.

Europapark, das Erlebnis für die ganze Familie

Der Europapark in Rust lockt mit vielerlei Attraktionen, von Abenteuer Atlantis bis zum Wurzelrutschen, von der beeindruckenden Kürbisausstellung bis zur Floßfahrt, von Märchen-Kulissen bis zur Panoramabahn, Alt und Jung verbringen hier unvergessliche Stunden und Tage. Zur Halloween Zeit bestaunt man die Dekoration aus Kürbissen, Chrysanthemen und Strohballen, erlebt spektakuläre Abenteuer mit den Themen-Attraktionen und genießt die kulinarischen Halloween-Spezialitäten.

Die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt und die Zeit vergeht wie im Flug. Tickets reserviert man am besten rechtzeitig vor der Anreise, da die Besucherzahlen begrenzt sind. Gleichzeitig wird das Hotel Europapark gebucht, ob Familie oder Einzelpersonen, jeder findet garantiert seinen idealen Herbsturlaub.

Die Heuboden Hotels Landhaus Blum und Heu.Loft in unmittelbarer Nähe zum Europapark

Zu einem perfekten Herbsturlaub gehört auch das passende Hotel zum Europapark. Ideal sind die Heuboden Hotels Landhaus Blum und Heu.Loft in Umkirch, nahe Freiburg. Die Anfahrt erfolgt bequem über die Autobahn oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Von dort aus erreicht man den knapp 30 Kilometer entfernten Europapark in gut 25 Minuten mit dem eigenen Pkw. Die Umgebung von Umkirch ist bestens geeignet für einen Familienurlaub, für Paare oder Singles.

Das Hotel zum Europapark-Urlaub ist etwas Besonderes. Hier handelt es sich nicht einfach um eine Unterkunft mit Zimmern, sondern um eine Erlebnisgastronomie. Es ist gleich, ob ein längerer Aufenthalt oder nur eine Übernachtung geplant ist, im Hotel am Europapark ist jeder willkommen.

Für Singles ist ein Herbsturlaub im Hotel Europapark eine tolle Möglichkeit, nette Leute kennen zu lernen. Der Heuboden verfügt über eine hauseigene Club-Disco. Diese bietet mit einem abwechslungsreichen Programm beste Unterhaltung und sorgt für gute Laune. Hier legen verschiedene DJs auf und sorgen für eine gute Musik-Mischung, so dass jeder auf seine Kosten kommt. Die Location ist bekannt für ihre hohe Frauenquote, was die Herren der Schöpfung erfreut. Hier tanzt man bis in die frühen Morgenstunden und verbringt unterhaltsame Stunden in der Erlebnisgastronomie.

