Heritage Mining : Bohrungen treffen Mega-Goldstruktur!

In unserem neuesten Goldinvest.de-Interview erläutert Heritage Mining-CEO Peter Schloo die jüngsten, vielversprechenden Bohrergebnisse seiner Goldgesellschaft.

In diesem brandaktuellen CEO-Interview sprechen wir mit Peter Schlooo Heritage Mining (WKN A3DTM6 / CSE HML) über die neuesten Explorationsergebnisse vom Flaggschiffprojekt des Unternehmens, darunter die spannenden neuen Bohrergebnisse aus dem Gebiet Zone 3 ihres Drayton Black Lake-Projekts.

Peter erläutert die Entdeckung einer massiven goldhaltigen Struktur und wie sich das Team mit zwei Diamantbohrgeräten vor Ort auf eine aktive Sommerbohrkampagne vorbereitet.

Mit einem vollständig finanzierten Programm und dem Potenzial für bedeutende Goldfunde ist Heritage Mining seiner Ansicht nach auf dem besten Weg zu signifikanten Wachstum im Jahr 2025. Erhalten Sie die neuesten Einblicke in die Strategie des Unternehmens, die zukünftigen Bohrpläne und wie diese Entwicklungen den Aktionären zugutekommen könnten.

Heritage Mining : Bohrungen treffen Mega-Goldstruktur – aufregende Bohrergebnisse voraus?

