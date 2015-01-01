„Herr der Rettungsringe“-Trilogie kämpft gegen deutsche Gesundheitskompetenz-Krise

Eine neue RKI-Studie zeigt alarmierende Gesundheitskompetenz-Defizite. Pünktlich zum Weihnachtsfest bietet die Trilogie „Herr der Rettungsringe“ von MARA KANE eine Antwort auf diese Herausforderung.

Eine Antwort auf die Gesundheitskompetenz-Krise

Eine aktuelle Erhebung des Robert Koch-Instituts zeichnet ein beunruhigendes Bild: Ein Großteil der deutschen Bevölkerung hat erhebliche Schwierigkeiten, Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Mehr als die Hälfte der Männer kann eine gesunde Ernährung nicht sicherstellen, bei Frauen ist es immerhin noch über ein Drittel. Selbst höhere Bildungsgruppen zeigen eine erschreckend geringe Gesundheitskompetenz.

In dieser Situation erscheint mit „Herr der Rettungsringe“ ein literarisches Werk, das komplexes Gesundheitswissen auf völlig neue, zugängliche Weise vermittelt. Die dreiteilige Saga von MARA KANE erzählt die Geschichte von Frank, der – ähnlich wie Frodo in Tolkiens Epos – eine heldenhafte Reise unternimmt, allerdings nicht, um einen Ring zu zerstören, sondern um seine Rettungsringe loszuwerden.

Unterhaltung mit tiefgreifendem Gesundheitswissen

In drei fesselnden Bänden – „Kampf gegen die Pfunde“, „Wissen und neue Wege“ und „Die Rückkehr des gesunden Königs“ – erlebt der Leser Franks Transformation vom frustrierten Mittfünfziger zum gesunden König seines eigenen Lebens.

„Ich wollte ein Buch schreiben, das Gesundheitskompetenz auf unterhaltsame, humorvolle und leicht verständliche Art vermittelt“, erklärt MARA KANE. „Die Fantasy-Analogie macht den Weg zur Gesundheit zu einer Heldenreise – mit Triumphen, Rückschlägen und echten Erkenntnissen.“

Während das RKI beklagt, dass Deutschland bei der Gesundheitsvorsorge international schlecht abschneidet, bietet die Trilogie praktische Einsichten in Ernährung, Bewegung und Achtsamkeit – alles verpackt in eine unterhaltsame Erzählung, die zum Lachen und Nachdenken anregt und wichtige Hürden wie die Zugänglichkeit von Gesundheitsinformationen überwindet.

Das ideale Weihnachtsgeschenk mit Mehrwert

Die vollständige Trilogie „Herr der Rettungsringe“ ist pünktlich zum Weihnachtsgeschäft als Gesamtwerk sowie als Einzelbände in verschiedenen Formaten erhältlich. Ein ideales Geschenk für alle, die sich selbst oder ihren Lieben den Weg zu mehr Gesundheitskompetenz und Wohlbefinden ebnen möchten – ohne erhobenen Zeigefinger, dafür mit viel Humor und Tiefgang.

„In einer Zeit, in der gerade jüngere Menschen vermehrt von psychischen Problemen berichten und zwei Drittel der Bevölkerung ihre Gesundheit nur als mittelmäßig einschätzen, brauchen wir neue Wege der Gesundheitsbildung“, betont die Autorin. Und tatsächlich bietet die Trilogie genau das: einen unterhaltsamen, inspirierenden und wissenschaftlich fundierten Zugang zu einem gesünderen Leben – verpackt in eine Geschichte, die man nicht mehr aus der Hand legen möchte.

Die Bücher sind ab sofort als Paperback, Hardcover und als E-Book sowie auf der Autoren-Website erhältlich. Mehr Informationen unter https://marakane.de/.

Hinter dem Pseudonym MARA KANE verbirgt sich ein Zusammenschluss von verschiedenen Autoren, Fach-Journalisten, Wissenschaftlern, Gesundheitsexperten, Ernährungsberatern und Übersetzern sowie Betroffenen, die praktische Erfahrungen beisteuern.

Namensgeber und Initiatoren sind Marina und Ralph Kähne. Die beiden Autoren, Journalisten und Blogger leben und arbeiten in Wandlitz bei Berlin. Sie haben bereits zahlreiche Bücher und Ratgeber zu den Themen Gesundheit und Reisen veröffentlicht.

MARA KANE hat sich zur Aufgabe gemacht, zu verschiedenen Herausforderungen im Leben, Krankheiten und Leiden fundierte Hintergrundinformationen zur Verfügung zu stellen, umfassend zu beraten sowie innovative und praxiserprobte Lösungsansätze anzubieten. Dabei reicht das Spektrum von alltäglichen Herausforderungen wie Abnehmen und Gewichtsmanagement, dem Umgang mit Stress bis hin zu Zivilisationskrankheiten.

