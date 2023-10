Herr Minh Hai Hoang schließt sich der SeniorenLebenshilfe an – als Lebenshelfer in Visbek

Min Hai Hoang ist unser neuer Lebenshelfer in Visbek. Dort unterstützt er Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Visbek, 18.10.2023 Die SeniorenLebenshilfe setzt sich seit vielen Jahren dafür ein,

dass ältere Menschen sich den Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben im

eigenen Zuhause auch im hohen Alter noch erfüllen können. Mehr als 300

Lebenshelferinnen und Lebenshelfer sind deutschlandweit mittlerweile für die

SeniorenLebenshilfe tätig, darunter nun auch Herr Minh Hai Hoang aus Visbek.

Die SeniorenLebenshilfe schließt die Versorgungslücke im vorpflegerischen

Bereich

Frau Carola Braun, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Benjamin Braun die

SeniorenLebenshilfe gründete, war ursprünglich als Krankenschwester tätig. Schon

damals bemerkte sie, dass es in Deutschland eine Versorgungslücke gibt: Zwar haben

Personen mit vorliegendem Pflegegrad Anspruch auf verschiedene Leistungen, doch

gerade im vorpflegerischen Bereich sind Angebote für Senioren oft nur sporadisch

vorhanden.

Die SeniorenLebenshilfe hat es sich zum Ziel gemacht, diese Versorgungslücke zu

schließen und alle Leistungen, die Senioren im Alltag brauchen, aus einer Hand

anzubieten. Das ist umso wichtiger, da viele Senioren weit von ihren Angehörigen

entfernt wohnen oder Familienmitglieder nur wenig Zeit für die aktive Unterstützung

haben. Somit bedeutet die Arbeit der Lebenshelferinnen und Lebenshelfer sowohl für

Senioren als auch für deren Angehörige eine wertvolle Entlastung.

So helfen die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer

Bei der Arbeit der Lebenshelferinnen und Lebenshelfer steht immer der Mensch im

Mittelpunkt. Das bedeutet, dass die Aufgaben, welche die SeniorenLebenshilfe

übernimmt, sich auch immer nach den Wünschen und Bedürfnissen des jeweiligen

Seniors richten. Insgesamt können die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer sehr viele

Aufgabenbereiche abdecken. Sie kümmern sich beispielsweise um Hausarbeit und

Einkäufe, gehen mit Senioren spazieren oder zum Arzt, fungieren als Fahrdienst,

erledigen organisatorische Dinge oder gestalten eine erfüllende Freizeit.

Letztendlich passiert der wichtigste Teil aber auf menschlicher Ebene. Nicht selten

werden die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer für ihre Senioren fast ein Teil der

Familie. Sie gehören zu den engsten Vertrauten der Senioren und entlasten häufig

sogar die Beziehung zu Angehörigen, da für die Familie mehr unbelastete Freizeit bleibt.

Die Basis dafür ist natürlich, dass immer dieselbe Lebenshelferin beziehungsweise

derselbe Lebenshelfer zu Besuch kommt – ein Alleinstellungsmerkmal der

SeniorenLebenshilfe.

Herr Minh Hai Hoang wird Lebenshelfer in Visbeck

Wie alle anderen Lebenshelferinnen und Lebenshelfer arbeitet auch Herr Hoang mit

Senioren direkt an seinem Wohnort zusammen. Den Wunsch, Menschen zu helfen,

hatte er schon immer: Bereits in der Schule interessierte er sich für das Fach

Gesundheit und Soziales. Dies veranlasste ihn dazu, nach dem Schulabschluss ein

Freiwilliges Soziales Jahr zu absolvieren, in dem er insbesondere mit Menschen mit

Beeinträchtigungen arbeitete.

In seinem Berufsleben hat Herr Hoang bereits mehrere soziale Berufe ausprobiert, ist

als Erzieher in einem Kindergarten und als Pflegekraft in einem Altenheim tätig

gewesen. Als Lebenshelfer erfüllte er sich den Wunsch, jedem einzelnen Senior

ausreichend Zeit zu widmen. So leistet er schon heute für ältere Menschen das, was er

sich selbst für seine Zukunft im Alter wünscht: Er bietet Senioren die Möglichkeit, trotz

Einschränkungen würdevoll im eigenen Zuhause zu leben.

Hinter der SeniorenLebenshilfe: die Salanje GmbH

Die SeniorenLebenshilfe ist ein familiengeführtes Franchiseunternehmen mit Sitz in

Berlin. Das Gründerehepaar Benjamin und Carola Braun gründete die

SeniorenLebenshilfe vor mehr als 10 Jahren als einen Teil der Salanje GmbH. Diese hat

mehrere weitere wichtige Projekte für ältere Menschen ins Leben gerufen. In der

Berliner Zentrale betreut das Team sowohl Senioren als auch Lebenshelferinnen und

Lebenshelfer in ganz Deutschland.

Der demografische Wandel in Deutschland führt jedoch dazu, dass immer mehr

Senioren im Alter externe Hilfe benötigen. Diesem Bedarf kann die SeniorenLebenshilfe

trotz aller Bemühungen noch nicht gerecht werden. Daher sucht man hier weiterhin nach

Verstärkung – nach Menschen aus ganz Deutschland, die sich eine selbständige

Tätigkeit mit Senioren vorstellen können. Fragen dazu beantwortet gern das Team in der

Berliner Zentrale.

