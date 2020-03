Herzlich willkommen im Hotel L’Adresse in Heusweiler!

Ob auf Geschäftsreise oder für entspannte Urlaubstage im Saarland – in unserem Hotel garni bieten wir Ihnen einen zuvorkommenden Service und ein außergewöhnliches Ambiente.

Für ein gutes Ankommen und einen angenehmen Aufenthalt sorgen unsere freundlichen und hilfsbereiten Mitarbeiter an der Rezeption.

Sie wohnen in einem der 17 individuell gestalteten Zimmer, deren modernes Design von puristischer Eleganz geprägt ist. Neben Einzel- und Doppelzimmern beherbergt unser Haus eine geräumige Suite sowie ein extravagantes Loft. Zur Ausstattung aller Zimmer zählen ein Flatscreen-TV, ein Safe sowie ein Sitzbereich. Im Bad liegen für Sie ein Föhn und Pflegeprodukte bereit. Ebenso steht Ihnen gratis WLAN zur Verfügung. Morgens können Sie sich an unserem abwechslungsreichen Frühstücksbuffet mit krossen Brötchen, Müsli und frischem Kaffee für Ihre Tagesaktivitäten stärken. Von den attraktiven Restaurants, Cafés und Bars in Heusweiler trennt Sie lediglich ein fünfminütiger Spaziergang.

Nahe dem Schnittpunkt der A8 und A1 gelegen, punktet unser Hotel durch seine hervorragende Erreichbarkeit. Im nur 20 Fahrminuten entfernten Saarbrücken können Sie unter anderem das Schloss, die Ludwigskirche und den Deutsch-Französischen Garten besichtigen. Weitere Sehenswürdigkeiten in der näheren Umgebung hält Saarlouis mit der Teufelsburg und dem Deutschen Zeitungsmuseum bereit.

Gut zu wissen: Reisen Sie mit dem Auto an, können Sie Ihr Fahrzeug für die Dauer Ihres Aufenthalts gebührenfrei in unserem kameraüberwachten Innenhof parken.

