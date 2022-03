Hetzner Online setzt auf ICE6-Lösung von Infinera

Verdoppelung der Netzwerkkapazität und neue High-Speed-Interconnect-Dienste für Rechenzentren

Infinera und Hetzner Online, ein führender Webhosting- und Rechenzentrumsbetreiber in Deutschland, haben die Einführung der ICE6-Lösung von Infinera mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 800 Gb/s im bundesweiten Netzwerk von Hetzner Online bekannt gegeben. Die Implementierung modernisiert das bestehende Netzwerk von Hetzner Online und ermöglicht es dem Unternehmen, neue 400-GbE-Dienste in seinem Netzwerk anzubieten, um den steigenden Bandbreitenbedarf seiner Kunden zu decken.

Hetzner Online ist das erste Unternehmen in Deutschland, das die kosteneffiziente Skalierbarkeit der ICE6-Technologie der fünften Generation von Infinera auf der Compact Modular Platform der GX-Serie mit einer optischen Übertragung von 600 Gb/s nutzt. Mit dieser Implementierung hat Hetzner Online die Kapazität seines Netzwerks verdoppelt. Durch den Einsatz vonICE6 kann Hetzner Online 3 x 400 GbE-Services zwischen zwei beliebigen Punkten in seinem Netzwerk mit einer einzigen ICE6-Optical-Engine mit 2 x 600 Gb/s-Wellenlängen effizient bereitstellen. ICE6 von Infinera bietet ein nahtloses Netzwerk-Upgrade und stellt sicher, dass Hetzner Online seinen Kunden zuverlässige Ultra-High-Speed-Kapazitäten zur Verfügung stellt, um den steigenden Datenverkehr und Bandbreitenanforderungen gerecht zu werden.

Die ICE6-Lösung von Infinera ist der Wegbereiter für Schlüsselinnovationen, die diese hohe Übertragungskapazität über große Entfernungen ermöglichen, darunter probabilistisches Constellation-Shaping und digitale Nyquist-Subcarrier-Technologie mit Dual-Carrier-Superkanälen. Die Kombination dieser Technologien erhöht die Anzahl der Dienste, die Hetzner Online auf jeder Faser seines hochmodernen Flexible-Grid-Backbone-Netzes anbieten kann, erheblich.

„Mit dem unaufhaltsamen Bandbreitenwachstum unserer Kunden Schritt zu halten, ist ein entscheidender Aspekt, um ein führender Anbieter von Hosting-Services zu sein“, erklärt Martin Fritzsche, Head of Network, Hetzner Online. „Mit der branchenführenden Leistung von ICE6 konnten wir die Kapazität unseres Netzwerks verdoppeln, um die unvorhersehbaren Anforderungen unserer Kunden in Deutschland und darüber hinaus an die Anbindung von Rechenzentren zu erfüllen.“

„Die hochleistungsfähige ICE6-Lösung von Infinera erfüllt weiterhin die Anforderungen des schnellen Bandbreitenwachstums, das durch Cloud-Dienste angetrieben wird, und bietet Betreibern wie Hetzner Online die Möglichkeit, ihre Netzwerkinfrastruktur zu maximieren, indem sie die größte Kapazität mit der größten Reichweite nutzen, was zu einer kosteneffizienten und spektralen Lösung führt“, ergänzt Nick Walden, Senior Vice President, Worldwide Sales, Infinera. „Wir freuen uns, Hetzner Online weiterhin dabei zu unterstützen, seinen Kunden branchenführende Dienste anzubieten.“

