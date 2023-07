Heuboden Eventkalender 2023 – das Breisgau lebt und tobt, und wie..

Im Schwarzwald tobt der Bär – das ist kein Werbespruch, sondern gelebte Realität. Im Breisgau am südlichen Schwarzwald ist der Heuboden eine Institution, bekannt für die besten Partys.

Der Name ist Programm – Eventgastronomie at its best – der Heuboden lädt alle Feierlaunigen zu seinen legendären Partys und Veranstaltungen ein. Nur 10 Kilometer von Freiburg entfernt gibt es garantierten Partyspaß mit fetten Events der Extraklasse. Der rustikale Heuboden Dancing Club begeistert mit drei Dancefloors, angesagten Sounds und regelmäßigen Events.

Ob Friday Beats oder Hay! Saturday – im Heuboden tanzen Feierbegeisterte bis in die frühen Morgenstunden durch. Zusätzlich zu den regelmäßigen Wochenend-Partys ziehen Special-Events aus dem Eventkalender 2023 wie Beach Party, Mallorca- Happenings oder die legendäre Heuboden-Wiesn selbst Partybegeisterte aus der Großstadt magisch an. On Top hält auch der Eventkalender 2023 wieder jeden Monat eine Birthday Party bereit. Alle, die in diesem Monat Geburtstag haben, dürfen sich über freien Eintritt und eine Flasche Sekt der Heuboden Hausmarke freuen.

Eventkalender 2023 – die besten Tipps für die nächste Party

An den Wochenenden lässt es der Heuboden Umkirch mit den Friday Beats und der Hay! Saturday Party regelmäßig krachen. Jeden Freitag und Sonnabend heizen drei DJs aus der Region oder Gast-DJs den Feiernden mit Hits aus den aktuellen Charts, Oldies, House, Fox und Mainstream ordentlich ein. Baden FM DJ Matze sendet jeden Freitag live und bringt die ganze Region auch außerhalb von Tanztenne, Club Disco und Stadl zum Tanzen.

Doch das ist noch lange nicht alles! Der Eventkalender 2023 ist schon jetzt gut gefüllt. Im Frühling startet mit der Mallorca-Opening-Party die Sommer-Party-Saison. Mit Hits vom Ballermann, aktuellen Hits und niemals alternden Klassikern schütteln die Partyfreunde auch den letzten Rest von Winterschlaf aus den Knochen. Am 28. Mai gibt es dann gleich noch einmal Mallorca Party Nachschlag mit DJ Matze und Special Guest. Mallorca Live ist das Motto, also rein in die Sommerklamotten und auf nach Umkirch!

Jeden Monat neue Special Events

Ab Mai steigen auch wieder die ultimativen Beach-Partys im Heuboden Umkirch. Tonnen von feinem Strandsand auf der großen Outdoor Beach Area sorgen für Summer-Feeling pur! Top Live-Acts und die besten DJs bringen die Stimmung auf Badens größter Beachparty zum Kochen. Für Abkühlung sorgen leckere Cocktails und eiskalte Drinks.

Die Eventgastronomie Heuboden in der Nähe von Freiburg ist eine ganz besondere Location. Mehrere Hotels, Restaurants und Clubs bieten für alle etwas. Die Erlebnisgastronomie in Umkirch bietet seinen Gästen den ganzen Tag Unterhaltung und Spaß. Das Team vom Restaurant Landhaus Blum verwöhnt seine Gäste mit köstlichen Gerichten von edel bis rustikal. Zur Eventgastronomie gehört aber auch ein Erlebnis. Dieses bekommen die Gäste mit dem ultimativen Heuboden Dancing Club. Auf drei Ebenen laden angesagte DJs der Region wie DJ Matze, DJ Axel F., DJ Klaus 45 oder DJ B-Project mit verschiedenen Sounds zum Feiern ein.

Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

