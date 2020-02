HeyBryan gibt Börsengang in Deutschland bekannt

18. Februar 2020 – Vancouver, BC, Kanada: HeyBryan Media Inc. (CSE:HEY) (OTCQB:HEYBF)(FWB:9HB), der Entwickler der App HeyBryan, die Hausinstandhaltungsfachleute mit Eigenheimbesitzern verbindet, um ihnen bei kleinen Aufgaben rund ums Haus zu helfen, gibt erfreut bekannt, dass Hey Bryans Stammaktien an der Frankfurter Börse unter dem Handelssymbol 9HB notiert wurden. Hey Bryan wird jetzt auch auf OTC-Märkten unter dem Symbol HEYBF gehandelt. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Handelssymbol HEY geführt.

Hey Bryan verfolgt eine aggressive Wachstumsstrategie, erklärt Lance Montgomery, CEO von Hey Bryan. Durch die Notierung an der Frankfurter Börse und den Handel auf den OTC-Märkten wird unsere Aktionärsbasis in ganz Europa und den USA wachsen.

Die Frankfurter Börse gehört zu den weltweit größten Wertpapierbörsen. Sie ist die größte der sieben deutschen Börsen und ein internationaler Handelsplatz, was sich in seiner Teilnehmerstruktur widerspiegelt. Von den rund 200 Marktteilnehmern kommen rund 50% aus anderen Ländern als Deutschland.

Über HeyBryan Media Inc.:

HeyBryan Media ist eine Crowdsourcing-App, über die sich Kunden kostenlos mit vertrauenswürdigen und geprüften Fachpersonen für alltägliche Hausinstandsetzungsarbeiten in Verbindung setzen können. Die 2018 eingeführte App wurde nach dem kanadischen Fernsehmoderator bei HGTV und einem der besten Bauexperten des Landes, Bryan Baeumler, benannt. Die Bezahlung erfolgt über die HeyBryan-App, sodass keine persönliche Geldübergabe nötig ist. Zur Sicherheit und Zufriedenheit der Kunden werden von jeder Fachperson Hintergrund und Bonität überprüft. Zu den typischen, gebuchten Aufgaben gehören handwerkliche Dienstleistungen, Reinigungsarbeiten, Montage und Installation, Möbelzusammenbau, Klempnerarbeiten, Malerarbeiten, Rasenmähen und Gartenarbeit etc. Auch bei einem straffen Zeitplan ist HeyBryan durch die gute Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den unabhängigen Arbeitskräften bestens geeignet.

Die kanadische Wertpapierbörse hat den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht überprüft, genehmigt oder abgelehnt.

Vorsichtserklärung bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausblickende Informationen und Aussagen (zusammenfassend „vorausblickende Aussagen“) gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Vorausblickende Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen vorausblickenden Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu solchen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, der Erprobung, der Lizenzierung, dem Schutz des geistigen Eigentums, dem Verkauf und der Nachfrage nach der HeyBryan-App und den damit angebotenen Dienstleistungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten, Verzögerungen oder das Ausbleiben von Genehmigungen durch den Vorstand oder die Aufsichtsbehörden, soweit zutreffend, sowie die Lage der Kapitalmärkte. HeyBryan warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen von HeyBryan zu verlassen, da solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht, und HeyBryan lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Änderung von Aussagen ab, die zukunftsgerichtete Informationen oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen enthalten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

