HFG Gruppe zum zweiten Mal in Folge „Top-Arbeitgeber Mittelstand“

Die HFG Gruppe gehört zu den „Top-Arbeitgebern im Mittelstand“. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Wirtschaftsmagazins FOCUS Business in Zusammenarbeit mit kununu.com.

Bereits zum wiederholten Mal gehört die HFG Gruppe, der Spezialist für Langzeitinkasso, zu den „Top-Arbeitgebern im Mittelstand“. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Wirtschaftsmagazins FOCUS Business in Zusammenarbeit mit kununu.com, dem Arbeitgeberbewertungsportal für Angestellte, Auszubildende und Bewerber. Die Studie untersucht, welche mittelständischen Unternehmen ihren MitarbeiterInnen ein hervorragendes Arbeitsumfeld und beste Bedingungen schaffen und somit zu den attraktivsten Arbeitgebern in Deutschland zählen. In diesem Jahr kürte das Business-Magazin bereits zum vierten Mal die arbeitnehmerfreundlichsten mittelständischen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Erneut ganz vorne mit dabei in der Branche Finanzen: die HFG Gruppe.

HFG Gruppe überzeugt im Ranking der mittelständischen Unternehmen

Das Ranking basiert auf der Analyse von rund 950.000 Unternehmensprofilen auf dem Bewertungsportals kununu.com. Auf Grundlage dieser Bewertungen, der Anzahl der Bewertungen und der Weiterempfehlungsrate ermittelte FOCUS Business anhand einer qualitativ hochwertigen Methodik eine Top-Liste der 4.000 besten mittelständischen Arbeitgeber aus verschiedenen Branchen. Um sich für die Auszeichnung zu qualifizieren, müssen die Unternehmen ihren Standort in Deutschland haben und bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehören neben mindestens zehn Arbeitgeber-Bewertungen und einem Bewertungsdurchschnitt von mindestens 3,5 Sternen auch eine Weiterempfehlungsrate von mindestens 70 Prozent. Die Ergebnisse zeigen, dass die HFG Gruppe diese Kriterien mit Leichtigkeit erfüllt.

Positive Bewertungen zu Arbeitsatmosphäre und Tätigkeitsfeld

„Diese Auszeichnung und vor allem auch die vielen positiven Bewertungen auf kununu.com zeigen uns, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns wohlfühlen“, freut sich Sandra Szech, Geschäftsführerin der HFG Gruppe. Als Gründe für die hohe Zufriedenheit nennt sie das familienfreundliche Arbeitsumfeld, die flachen Hierarchien und ein offenes und hilfsbereites Team. „Nur zufriedene Mitarbeiter sind gute Mitarbeiter – nach diesem Credo handeln wir bei HFG. Eine angenehme Arbeitsatmosphäre liegt uns deshalb ebenso am Herzen wie ein respektvolles Miteinander und ein spannendes, abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld. Gerade in Zeiten wie diesen ist eine ausgeglichene Work-Life-Balance wichtig – das unterstützen wir als Arbeitgeber“, so die Hamburgerin weiter. Die moderne Firmenkultur und die vielen Benefits für die MitarbeiterInnen, wie zum Beispiel die hohe Flexibilität bei den Arbeitszeiten und die gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sind einige der Punkte, die in den Bewertungen auf kununu.com immer wieder positiv hervorgehoben werden.

HFG reagierte umgehend auf die Covid-19-Situation

„Gerade jetzt zu Corona-Zeiten wurden wir komplett für das Arbeiten im Home-Office ausgestattet. Sowohl im Büro als auch im Home-Office hat man alles, was man zum Arbeiten benötigt, auch in guter Qualität“, veröffentlicht einer der Mitarbeiter jüngst auf kununu. Und ein anderer schreibt bereits zu Beginn der Pandemie: „Anfang März Umstellung auf Homeoffice von 90% der Belegschaft. Großartiger Schutz für die 10% Notbesetzung mit z. B. Anlieferung von gratis Mittagsverpflegung zur Firma, Freigabe der Firmenparkplätz u.v.m.“ Diese positiven Mitarbeiterstimmen verdeutlichen, dass die HFG Gruppe Verantwortung übernimmt. Durchdacht und im Sinne der MitarbeiterInnen reagiert das Unternehmen auf die aktuelle Lage.

Top-Arbeitgeber HFG wird Ausbildungsbetrieb

Dabei kommt dem Spezialisten für Langzeitinkasso zugute, dass Digitalisierung und Business Intelligence längst ein fester und wichtiger Bestandteil der täglichen Arbeit sind. „Die HFG Gruppe steht für digitale Kompetenz und für qualifizierte Experten in diesem Bereich“, sagt Geschäftsführerin Sandra Szech. Um dem auch langfristig gerecht zu werden, wird die HFG in diesem Jahr erstmals zum „Fachinformatiker für Systemintegration“ ausbilden. „Unsere digitalen Möglichkeiten und unsere motivierten IT-Spezialisten erlauben es uns, die Ausbildung selbstverständlich auch unter Corona-Bedingungen professionell und engagiert durchzuführen“, ist sich Szech sicher.



Einfach mehr erwarten – beim Spezialisten für Langzeitinkasso

Seit über 30 Jahren widmet sich die HFG Gruppe der Realisierung von titulierten Forderungen und bearbeitet sie von da an bis zu 30 Jahre. Die Arbeit der HFG Gruppe beginnt häufig dort, wo viele andere Inkassounternehmen oder Rechtsanwälte aufhören. Mit Augenmaß, Ausdauer, viel Know-how und einem ausgefeilten Monitoring treibt der Spezialist für Langzeitinkasso über lange Zeiträume titulierte Forderungen bei, hält Adressen aktuell und Kontakt zu Schuldnern, bis diese wieder in der Lage sind, ihre Schulden zu begleichen. Zur HFG Gruppe gehören die HFG Finanz Holding GmbH, die HFG Service GmbH, die HFG Inkasso GmbH und die LZI Langzeitinkasso GmbH.



