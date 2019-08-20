Hi-View beauftragt APEX Geoscience mit der Erbringung professioneller geologischer Beratungsleistungen in den Konzessionsgebieten von Toodoggone

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 16. APRIL 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. (Hi-View oder das Unternehmen) (CSE: GXLD; OTC: HVWRF; FWB: B630) gibt bekannt, dass es APEX Geoscience Ltd. (APEX), ein führendes unabhängiges geologisches Beratungsunternehmen, mit der Leitung und Durchführung eines großen Feldprogramms im Sommer 2026 in seinen Konzessionsgebieten von Toodoggone im nördlichen Zentrum von British Columbia beauftragt hat.

R. Nick Horsley, Chief Executive Officer von Hi-View, merkte dazu wie folgt an: Das Jahr 2026 markiert einen wichtigen Schritt nach vorn für Hi-View, da wir unser Toodoggone-Portfolio weiterentwickeln. APEX verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Region, und wir freuen uns, dass die Firma auch für das diesjährige Programm wieder mit uns zusammenarbeitet. Ihre geologische Expertise und ihre praktischen Kenntnisse der Region machen sie zum richtigen Team, um mit uns diese Projekte voranzutreiben.

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Abbildung 1. Karte der Claims von Hi-View Resources

APEX wird auf Bedarfsbasis unabhängige geologische Beratungs- und technische Dienstleistungen erbringen, um die Explorations- und Evaluierungsaktivitäten von Hi-View zu unterstützen. Der Leistungsumfang kann die Überprüfung und Interpretation geologischer Daten, die Verfassung technischer Berichte und die Beratung zur Unterstützung des Unternehmens bei der Weiterentwicklung seiner Mineralexplorationsprojekte umfassen, einschließlich solcher Projekte, die sich auf kritische und strategische Mineralien konzentrieren.

Nähere Angaben zum umfassenden Explorationsplan von Hi-View für das Jahr 2026 werden nach Abschluss der Datenzusammenstellung veröffentlicht.

Über Apex Geoscience Ltd.

APEX Geoscience Ltd. (APEX) ist ein Unternehmen im Mitarbeiterbesitz, das 1993 gegründet wurde. Das Unternehmen besteht aus einem Team aus professionellen Geologen, Geophysikern und Ressourcenspezialisten, die über profunde Kenntnisse in allen Phasen der Exploration, Erschließung und Förderung von Mineralprojekten verfügen. APEX bietet ein umfassendes Spektrum an Beratungsdienstleistungen, darunter Projektevaluierung, Explorationsplanung, geologische Auswertung, Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudien und Erstellung von NI 43-101-konformen Fachberichten. APEX hat weltweit über 500 NI 43-101-konforme Fachberichte für Junior- und Mid-Tier Bergbauunternehmen erstellt, wobei der Schwerpunkt auf Edel- und Basismetallen, Industriemineralien und Spezialrohstoffen liegt.

Beauftragung von Blossom Social Inc.

Hi-View freut sich, die Beauftragung von Blossom Social Inc. (Blossom) bekannt zu geben, eine führende Plattform für mobile Apps und ein soziales Netzwerk für Investoren. Blossom wurde von Apple als eine der Top-25-Apps für 2025, als Essential Finance App des Jahres 2024 und als Essential Social App des Jahres 2025 ausgezeichnet. Blossom ist auf Investor Engagement spezialisiert und verfügt über eine aktive Community von über 250.000 Investoren, die sich über geprüfte Aktienportfolios, Handelsgeschäfte und Investment-Ideen austauschen, um den Nutzern zu helfen, bessere Investoren zu werden.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung (die Blossom-Vereinbarung) wird Blossom auf der mobilen App-Plattform von Blossom Learn & Earn-Lerninhalte zu Hi-View entwickeln und bereitstellen.

Als Gegenleistung für die Dienstleistungen wird Hi-View 15.000 C$ zuzüglich der entsprechenden Steuern bezahlen. Die anfängliche Laufzeit der Blossom-Vereinbarung endet mit dem Erreichen der maximalen Gesamtvergütung, wobei die Option besteht, die Vereinbarung im Anschluss daran auf monatlicher Basis fortzusetzen. Blossom hat seinen Sitz in Burnaby, British Columbia, Kanada, und steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Blossom ist per E-Mail unter hello@blossomsocial.ca oder telefonisch unter +1 (647) 574-2927 erreichbar.

Über Hi-View Resources Inc.

Hi-View Resources Inc., ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen an der Canadian Securities Exchange, treibt die Erschließung eines Portfolios an Gold-, Silber- und Kupferprojekten in der Region Toodoggone im nördlichen British Columbia voran. Die zu 100 % unternehmenseigenen und optionierten Projekte des Unternehmens decken über 27.791 Hektar ab und beinhalten das Vorzeigeprojekt Golden Stranger, die Claims Lawyers und das Projekt Borealis – alle als Zielgebiete mit hoher Priorität eingestuft. Weitere Projekte im Portfolio umfassen die Konzessionsgebiete Nub und Saunders, während die Northern Claims und Harmon Peak unter aktiven Optionsvereinbarungen verbleiben. Weitere 1.300 Hektar hat das Unternehmen derzeit als Mineralclaims beantragt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Hi-View oder in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Im Namen des Board of Directors,

R. Nick Horsley

R. Nick Horsley, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hi-View Resources Inc.

R. Nick Horsley – CEO

E-Mail: info@hiviewresources.com

Telefon: (604) 377-8994

Website: www. hiviewresources.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte erwartet, plant, sieht voraus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen in Bezug auf das Incentive-Programm und die erwartete Verwendung der daraus erzielten Erlöse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören Marktpreise, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

WIR BERUFEN UNS AUF DIE SAFE-HARBOUR-BESTIMMUNGEN

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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