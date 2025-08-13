Hi-View entdeckt neue Kupferzone in dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt „Golden Stranger“, Bezirk Toodoggone

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 19. AUGUST 2025 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. (HI-VIEW ODER DAS UNTERNEHMEN) (CSE: HVW; OTCQB: HVWRF; FWB: B63) meldet den Abschluss eines Arbeitsprogramms im Hauptblock des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Golden Stranger und im Östlichen Block.

Das Unternehmen berichtet, dass es eine bedeutende neue Kupferzone entdeckt hat. Mit einer Bodenmagnetik- und VLF-Untersuchung wurde ein nach Nordwesten verlaufendes magnetisches Tief identifiziert, das als struktureller Trend interpretiert wird, der sich über 2 Kilometer erstreckt und die historisch gebohrte Zone Golden Stranger mit der neu benannten Zone 2024 Golden Acquaintance verbindet.

Nick Horsley, CEO und Direktor von Hi-View, merkte dazu wie folgt an: Wir freuen uns, diese aktuellen Explorationsdaten als Fortsetzung unseres Probenahmeprogramms 2024 vorlegen zu können, bei dem bis zu 111,5 g/t Gold und 2.740 g/t Silber festgestellt wurden. Die Entdeckung einer neuen Kupferzone in unserem Projekt Golden Stranger stellt einen bedeutenden Meilenstein für Hi-View dar; bei unseren Explorationsarbeiten im Hauptblock haben wir einen 2 km langen, nach Nordwesten verlaufenden strukturellen Korridor abgegrenzt, der die Zone Golden Stranger mit der neu benannten Zone Golden Acquaintance verbindet. Gleichzeitig zielt unser umfassendes Boden- und Gesteinsprobenprogramm im Östlichen Block auf ähnliche nordwestliche Strukturen ab, die bei früheren Untersuchungen identifiziert wurden und die für die Entdeckungen unserer Mitbewerber ausschlaggebend waren. Hi-View ist gut aufgestellt, um in einem der produktivsten Bergbaureviere von British Columbia erhebliche Werte zu erschließen. Das Unternehmen verfügt nunmehr über die Genehmigungen für die Durchführung eines umfassenden, mehrphasigen Bohrprogramms an bis zu 45 Standorten, um seine verbesserten Oberflächendaten weiterzuverfolgen, und stützt sich dabei auf historische Bohrungen, bei denen bis zu 10 Meter mit 11,55 g/t Gold festgestellt wurden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80746/08-19-25HVW_NR_APEX_EXPLORATION_UPDATEv2_DE_Prcom.001.png

Abbildung 1. Im Jahr 2025 im Hauptblock von Golden Stranger durchgeführte Arbeiten. Das Bild der Bodenmagnetik von 2025 ist vorläufig.

Aktueller Stand der Exploration – Zusammenfassung:

Im Hauptblock wurden die geophysikalischen Bodenuntersuchungen, Bodenprobenahmen und Prospektionsarbeiten rund um das Prospektionsgebiet Golden Stranger abgeschlossen (Abbildung 1). Diese Arbeiten umfassen eine magnetische VLF-Untersuchung, die 45,6 km mit einem Linienabstand von 100 m abdeckte. Insgesamt wurden 67 Bodenproben entnommen, um das Bodenraster von 2023 zu vervollständigen. Während der Prospektion wurden 63 Gesteinsproben entnommen, um Gebiete von Interesse zu erkunden, die anhand der vorläufigen Ergebnisse der geophysikalischen Bodenuntersuchungen und historischer Probenahmen identifiziert worden waren.

Durch die vorläufigen Ergebnisse der magnetischen Bodenuntersuchungen und der VLF-Untersuchung wurde ein nach Nordwesten verlaufendes magnetisches Tief identifiziert, das als struktureller Trend interpretiert wird, der sich über 2 km erstreckt und die historisch bebohrte Zone Golden Stranger mit der neu benannten Zone 2024 Golden Acquaintance (2,68 g/t Au, 13,2 g/t Ag) verbindet. Bei der Prospektion entlang dieses strukturellen Trends im Jahr 2025 wurde eine neue Kupferzone entdeckt, die bisher noch nicht beprobt wurde. Aus porphyrischem Andesit wurden auf einer Fläche von etwa 250 m x 100 m Proben entnommen, die bis zu 1 % Malachit +/- Chalkosin und Chalkopyrit enthielten. Darüber hinaus wurden auf einer Fläche von etwa 250 m x 100 m Kiesproben aus einem kleinen Bach 1,5 km südlich der Zone Golden Stranger entnommen, die alterierte und silifizierte Rhyolith-Gesteinsfragmente mit Spuren von Quarzschnüren und Sulfiden enthielten. In der Hauptzone von Golden Stranger lagert ein 20 m breiter mineralisierter Rhyolith-Gang mit einer Streichrichtung von 350°. Der alterierte Bach könnte eine Verlängerung dieses Gangs mit dem Potenzial für eine Mineralisierung darstellen, die sich entlang der Streichrichtung fortsetzt.

Im Östlichen Block, der sich etwa 4 km von der AuRORA-Entdeckung von Amarc Resources entfernt befindet, wurden 164 Boden- und 15 Gesteinsproben entnommen, um die regionalen nordwestlichen Strukturen zu untersuchen, die bei der luftgestützten Magnetikuntersuchung 2021 nachgewiesen wurden (Abbildung 2).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80746/08-19-25HVW_NR_APEX_EXPLORATION_UPDATEv2_DE_Prcom.002.png

Abbildung 2. Böden und Gesteine, die im Jahr 2025 im Östlichen Block entnommen wurden, über den luftgestützten Magnetikmessungen von 2021.

Weitere laufende Arbeiten umfassen die strukturelle Kartierung des Hauptziels Golden Stranger sowie entlang des nordwestlichen strukturellen Korridors, in dem sich die neue Kupferzone und die Zone 2024 Golden Acquaintance befinden. Außerdem wird am Standort ein Programm zur erneuten Protokollierung des historischen Kerns aus den 1980er-Jahren durchgeführt. Diese Arbeiten werden die Bohrplanung im Prospektionsgebiet Golden Stranger und entlang der Streichrichtung im nordwestlichen strukturellen Korridor vereinfachen. Das Unternehmen wartet noch auf die Ergebnisse der Multi-Element-Untersuchungen für Böden und Gesteine.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80746/08-19-25HVW_NR_APEX_EXPLORATION_UPDATEv2_DE_Prcom.003.png

Abbildung 3. Die Claim-Blöcke von Hi-View in Toodoggone

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Emily Laycock, P.Geo., einer unabhängigen Beraterin des Unternehmens und qualifizierten Sachverständigen gemäß der Definition in National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Hi-View Resources Inc.

Hi-View Resources Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das in der Region Toodoggone im Norden von British Columbia, Kanada, nach Gold, Silber und Kupfer sucht. Seine zu 100 % im Besitz befindlichen Konzessionsgebiete umfassen über 9.749 Hektar, einschließlich des Konzessionsgebiets Golden Stranger (2.669 Hektar) und der Claims Lawyers East, West und South. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Option auf die Konzessionsgebiete Saunders und Nub erworben, die sich über 1.083,5 Hektar erstrecken und eine Gesamtfläche von 10.832,5 Hektar umfassen. Das Projekt Golden Stranger ist mit 45 bohrbereiten Standorten vollständig genehmigt. Zu den Highlights der historischen Bohrungen zählen 10 Meter mit 11,55 g/t Gold und eine Schätzung vor NI 43-101 (nicht konform) von 498.905 Tonnen mit 2,74 g/t Gold. Bei Probenahmen im Jahr 2024 wurden bis zu 111,5 g/t Gold und 2.740 g/t Silber ermittelt. Dabei wurden 1,3 km von den Hauptvorkommen entfernt neue mineralisierte Zonen identifiziert, die auf ein erhebliches Explorationspotenzial hinweisen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der offiziellen Website von Hi-View oder in den jüngsten Einreichungen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

