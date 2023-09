Hi-View informiert über den aktuellen Stand der Exploration auf dem Konzessionsgebiet Golden Stranger in BC

Vancouver, British Columbia, 28. September 2023 / IRW-Press / – Hi-View Resources Inc. (Hi-View) (CSE: HVW; FWB: B63) gibt bekannt, dass die Firma APEX Geoscience Ltd. ein Boden- und Gesteinsprobenahmeprogramm auf dem Konzessionsgebiet Golden Stranger des Unternehmens in BC, das sich in der Region Toodoggone im Norden von British Columbia befindet, abgeschlossen hat.

Das Probenahmeprogramm zielte auf ausgewählte Gebiete der mineralisierten Zone Golden Stranger ab. Die modernen Bodenprobenahmen deckten Teile des Toodoggone-Vulkangesteins einschließlich der wichtigen Metsantan-Gruppe ab, die die Zone Golden Strange beherbergen. Im Rahmen des Probenahmeprogramms konnten auch einige neue interessante Stellen ermittelt werden, darunter einige neue Ausbisse, bei denen Stichproben des Gesteins gewonnen wurden. Insgesamt wurden 399 Bodenproben und 11 Gesteinsstichproben entnommen, die zur Analyse eingereicht werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72104/Hi-View_280923_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Nahaufnahme der Probenstandorte in der Konzessionsgruppe Golden Stranger

Hi-View erstellte außerdem einen Wildlife Management Plan in Zusammenarbeit mit Chu Cho Environmental, einem branchenführenden Umweltforschungs- und Beratungsdienstleister, der sich vollständig im Besitz der Tsay Keh Dene Nation befindet.

R. Nick Horsley, CEO von Hi-View, sagt dazu: Sobald wir die Analyseergebnisse dieser Proben erhalten haben, wird Hi-View ein besseres Verständnis der Geologie und potenzielle zusätzliche Ziele für unser vollständig genehmigtes Bohrprogramm haben, um die historischen Ergebnisse erneut zu testen und nach weiteren mineralisierten Zonen zu suchen.

Qualitätssicherung und -kontrolle

Das Probenahmeprogramm wurde von Mitarbeitern des Unternehmens unter der Leitung von Rob LHeureux, P.Geol, durchgeführt. Bei dem Transport und der Lagerung aller Proben wird eine sichere Verwahrungskette eingehalten. Die Gesteins- und Bodenproben werden in der nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditierten Einrichtung von ALS Global Laboratories (Abteilung Geochemie) in Vancouver (Kanada) analysiert werden. Der Goldgehalt wird mittels einer Brandprobe mit abschließendem Atomemissionsspektrometrie- und/oder gravimetrischem Verfahren, falls erforderlich (+10 g/t Au), ermittelt. Die geochemische Multi-Element-Analyse erfolgt durch einen teilweisen oder vollständigen Aufschluss, wobei die nasschemische Analyse mittels ICP-Verfahren in Verbindung mit einem Massenspektrometer durchgeführt wird. Gesteinsstich- und Gesteinssplitterproben aus Ausbissen/dem Grundgestein haben von Natur aus selektiven Charakter und sind möglicherweise nicht repräsentativ für die auf dem Projekt vorhandene Mineralisierung.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung und die technischen Angaben des Unternehmens wurden von Michael B. Dufresne, M. Sc., P. Geol., P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über Hi-View

Das primäre Geschäft ist der Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcen-Konzessionsgebieten mit dem Ziel, wirtschaftliche Minerallagerstätten zu lokalisieren, zu definieren und schließlich zu erschließen. Zeal Exploration ist eine 100-%-Tochtergesellschaft, die die Option auf den Erwerb des Konzessionsgebiets Golden Stranger und der Projekte Lawyers West, East und South in der Region Toodoggone im Norden von British Columbia besitzt, die vielversprechend für Gold, Silber und Kupfer ist. Der gemeinsame Besitz umfasst eine Fläche von etwa 10.821 ha.

Kontakt:

Hi-View Resources Inc.

Nick Horsley, Chief Executive Officer

E-Mail: rnpshorsley@gmail.com

Telefon: (604) 684-4743

Website: www.hiviewresources.com

HI-VIEW RESOURCES INC.

Suite 170-422 Richards Street

Vancouver, B.C. V6B 2Z4

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierung vor.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte erwartet, plant, sieht voraus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen in Bezug auf die geplante Transaktion und damit verbundene Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören Marktpreise, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

