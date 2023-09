High Tide belegt Platz 38 in der fünften jährlichen Rangliste „Canada’s Top Growing Companies“ von The Globe and Mail

Unternehmen feiert drittes Jahr in Folge auf dieser prestigeträchtigen Liste

CALGARY, AB, 29. September 2023 / IRW-Press / – High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das einflussreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, gibt heute bekannt, dass es auf Platz 38 des 2023 Report on Business – Canadas Top Growing Companies steht.

Canadas Top Growing Companies listet kanadische Unternehmen nach ihrem dreijährigen Umsatzwachstum auf. High Tide verdiente sich seinen Platz mit einem dreijährigen Wachstum von 1.040 %.

Dies folgt auf die Platzierung des Unternehmens im Jahr 2022 auf Platz 21 von 430 Unternehmen mit einer dreijährigen Wachstumsrate von 1.970 %.

Die kanadische Tageszeitung The Globe and Mail hat zum dritten Mal in Folge das exponentielle Wachstum von High Tide gewürdigt und uns aufgrund unserer dreijährigen Umsatzwachstumsrate von 1.040 % in ihrer jährlichen Rangliste Canadas Top Growing Companies (am schnellsten wachsende kanadische Unternehmen) auf Platz 38 von 425 eingestuft. Diese Auszeichnung drei Jahre in Folge zu erhalten, verdeutlicht unsere Fähigkeit, unseren strategischen Plan weiter umzusetzen, der kürzlich dazu führte, dass High Tide zu einem der wenigen börsennotierten Cannabisunternehmen in Nordamerika avancierte, das einen positiven freien Cashflow ausweist, sagte Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide.

Diese dreijährige Umsatzwachstumsrate wurde ohne jegliche Präsenz in einem konventionellen Laden in den USA, dem weltweit größten und lukrativsten Cannabismarkt, erzielt. Da das Tempo der regulatorischen und legislativen Reformen auf Bundesebene zunimmt, freuen wir uns darauf, unsere globalen Ambitionen zu erweitern, indem wir Amerikanern unser innovatives Discount-Club-Modell zugänglich machen. High Tide ist laut Financial Times bereits der am schnellsten wachsende Einzelhändler in Amerika, und ich bin zuversichtlich, dass wir, sobald das regulatorische Umfeld dies zulässt, die Erwartungen in den USA übertreffen können, so wie wir es in Kanada getan haben, und schließlich zu einem der fünf größten Anbieter in mehreren Bundesstaaten werden, fügte Herr Grover hinzu.

Canadas Top Growing Companies ist eine redaktionelle Rangliste, die im Jahr 2019 eingeführt wurde. Sie soll die Leistungen innovativer kanadischer Unternehmen in den Vordergrund rücken. Um sich für dieses freiwillige Programm zu qualifizieren, mussten die Unternehmen einen umfassenden Bewerbungsprozess durchlaufen und bestimmte Anforderungen erfüllen. Insgesamt haben sich 425 Unternehmen einen Platz in der diesjährigen Rangliste erarbeitet.

Die vollständige Liste der Gewinner von 2023 wird zusammen mit einem redaktionellen Bericht in der Oktoberausgabe des Magazins Report on Business veröffentlicht werden. Die Liste ist nun verfügbar und kann hier online aufgerufen werden.

Canadas Top Growing Companies würdigt die Tatkraft und den Einfallsreichtum der kanadischen Wirtschaft, sagte Dawn Calleja, Editor des Magazins Report on Business. Die diesjährige Rangliste fungiert als Inspiration für zukünftige Unternehmer.

Die diesjährige Liste der Top Growing Companies des Magazins Report on Business verdeutlicht, dass innovative Ideen immer an der Spitze stehen, vielleicht sogar noch mehr in Zeiten der Unsicherheit, sagt Andrew Saunders, CEO von The Globe and Mail. The Globe and Mail gratuliert den diesjährigen Gewinnern dazu, dass sie diese wirtschaftlichen Herausforderungen gemeistert und übertroffen haben.

Über The Globe and Mail

The Globe and Mail ist Kanadas führendes Nachrichtenmedienunternehmen, das seit 1844 mit couragiertem und unabhängigem Journalismus die nationale Diskussion anführt und politische Veränderungen bewirkt. Mit unserer preisgekrönten Berichterstattung in Wirtschaft, Politik und nationalen Angelegenheiten erreicht die Zeitschrift The Globe and Mail im Print- und Digitalformat wöchentlich 6,2 Millionen Leser. Das Magazin Report on Business wird im Print- und Digitalformat pro Ausgabe von 2,7 Millionen Menschen gelesen. Unsere Beteiligungen an der innovativen Datenwissenschaft bedeuten, dass sich das Medienformat The Globe im Zuge des weltweiten Wandels ebenfalls verändert. The Globe and Mail ist im Besitz von Woodbridge, der Investmentgesellschaft der Familie Thomson.

Gewährung von Aktienoptionen

Darüber hinaus gab High Tide die Gewährung von 2.235.457 Incentive-Aktienoptionen (jeweils eine Option) an unterschiedliche Angestellte, Berater, Direktoren und Officers des Unternehmens (zusammen die qualifizierten Teilnehmer) bekannt. Jede Option kann für den Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 2,75 $ pro Stammaktie über einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Datum der Gewährung ausgeübt werden und wird über einen Zeitraum von zwei Jahren ausgegeben. Ein Teil der gewährten Optionen, nämlich 929.124 Optionen (die zusätzlichen Optionen), wird bestimmten qualifizierten Teilnehmern bedingt gewährt, um ausstehende Optionen zu ergänzen, die zuvor gewährt wurden und die entweder (x) in naher Zukunft verfallen; oder (y) einen Ausübungspreis aufweisen, der deutlich über den aktuellen Handelspreisen des Unternehmens liegt und somit keinen realistischen Anreiz mehr für die Motivation solcher Inhaber darstellt. Die zusätzlichen Optionen sind an die Bedingung geknüpft, dass sich die Inhaber verpflichten, ihre bestehenden Optionen, die durch die zusätzlichen Optionen ergänzt werden sollen, nicht auszuüben, es sei denn, sie erhalten die vorherige schriftliche Zustimmung des Unternehmens. Die Optionen werden gemäß den Bedingungen des Omnibusplans des Unternehmens ausgegeben, der am 2. Juni 2022 in Kraft trat.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte nicht konzessionierte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 156 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario, Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler Kanadas mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske und intelligente Schließfächer integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

E-Commerce-Plattformen: High Tide betreibt eine Reihe der führenden Websites für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brand weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde sowohl 2021, 2022 als auch 2023 vom Report on Business Magazin der Globe and Mail als eines der am stärksten wachsenden Unternehmen Kanadas genannt. Außerdem wurde das Unternehmen auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über: unsere Fähigkeit, unser Discount-Club-Modell auf die Vereinigten Staaten auszudehnen und zu einem der fünf führenden operativen Betriebe in mehreren Bundesstaaten zu werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift Nicht vollständige Liste von Risikofaktoren in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

