High Tide eröffnet neuen Canna Cabana-Laden in Toronto (Ontario)

CALGARY, AB, 15. Mai 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten – hat heute bekannt gegeben, dass sein Canna Cabana-Cannabisladen an der Adresse 150 Silver Reign Drive in Toronto (Ontario) voraussichtlich am 17. Mai 2026 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen wird. Mit dieser Neueröffnung steigt die Zahl der Canna Cabana-Standorte von High Tide auf 222 in ganz Kanada bzw. 98 in der Provinz Ontario.

Dieser neue Canna Cabana-Standort im Stadtteil Rexdale von Toronto befindet sich in strategisch günstiger Lage in einem etablierten Einkaufszentrum, in dem auch führende Einzelhandelsketten sowie nationale Fachhandelsketten und Schnellrestaurants angesiedelt sind. Mit dieser Eröffnung ist Canna Cabana erstmals in diesem Einzugsgebiet vertreten, wobei es keine anderen Canna Cabana-Läden in der Nähe gibt. Der Standort bedient eine dicht bevölkerte und wachsende Gemeinschaft mit mehr als 263.000 Anwohnern in einem Umkreis von fünf Kilometern, die sich durch ein hohes durchschnittliches Haushaltseinkommen auszeichnet, und ist gut aufgestellt, um Cannabiskonsumenten aus ganz Etobicoke und dem Nordwesten Torontos zu begrüßen.

Mit diesem neuen Standort in Rexdale stärken wir unsere Präsenz im Großraum Toronto weiter und ziehen mit Canna Cabana in einen stark frequentierten Einzelhandelskorridor, der attraktive langfristige Nachfragemerkmale aufweist. Unser differenziertes Discount-Club-Modell findet unserer Ansicht nach weiterhin Anklang bei Verbrauchern, die Wert auf Preis-Leistungs-Verhältnis, Bequemlichkeit und ein umfassenderes auf Kundenbindung ausgelegtes Einzelhandelserlebnis legen, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

Da wir uns der Marke von 100 Ladengeschäften in Ontario und 222 Läden auf nationaler Ebene nähern, ist unser Hauptaugenmerk nach wie vor auf eine rentable und disziplinierte Expansion gerichtet, die unseren Wettbewerbsvorteil stärkt und unsere Bindung zu den Verbrauchern vertieft. Mit unserem differenzierten Einzelhandelsmodell und unserem wachsenden Cabana Club-Ökosystem sind wir unserer Auffassung nach gut aufgestellt, um unseren Anteil in Kanadas größtem Cannabismarkt weiter auszubauen, fügt Herr Grover hinzu.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna CabanaTM ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 222 inländischen und 1 internationalen Geschäftsstandorten. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten und beansprucht einen Marktanteil von 12 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene CBD-Produkte angeboten werden. Das Unternehmen wurde 2025 zum ersten nordamerikanischen Cannabis-Einzelhändler, der eine Präsenz im stationären Einzelhandel in Deutschland eröffnet hat.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen mit einem Anteil von 14 % am deutschen Markt für medizinisches Cannabis, das sich auf den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen spezialisiert hat. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinisches Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange (die TSXV) zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Für weitere Informationen zur Unternehmensentwicklung besuchen Sie die Profilseiten von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

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Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, einschließlich Annahmen hinsichtlich: des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Zulassungen für die Ladeneröffnung; der Richtigkeit und fortdauernden Gültigkeit von Markt-, demografischen und wettbewerbsbezogenen Daten Dritter und aus eigener Quelle, auf die sich das Management stützt; sowie der Fähigkeit des Unternehmens, seine Expansionspläne im Einzelhandel umzusetzen und die neue Filiale wie vorgesehen zu betreiben.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich anders ausfallen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Verzögerungen bei der Einholung der erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen oder Zulassungen oder die Unfähigkeit, diese Genehmigungen oder Zulassungen einzuholen; Änderungen der Wettbewerbs-, Markt- oder Verbraucherbedingungen; Betriebsrisiken im Zusammenhang mit der Eröffnung und der Führung neuer Ladengeschäfte; und die anderen Risikofaktoren, die unter der Überschrift Non-Exhaustive List of Risk Factors in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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