High Tide gibt die Abstimmungsergebnisse der Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre bekannt

CALGARY, AB, 7. Juli 2023 / IRW-Press / – High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das einflussreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, gab heute die Abstimmungsergebnisse der Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre des Unternehmens bekannt, die am Donnerstag, den 6. Juli 2023 (die Versammlung) stattfand. Jeder Kandidat, der im Informationsrundschreiben des Managements des Unternehmens vom 26. Mai 2023 aufgeführt war, wurde bei der Abstimmung als Direktor des Unternehmens bestätigt.

Jeder der folgenden fünf vom Management aufgestellten Kandidaten wurde als Direktor des Unternehmens gewählt; die Ergebnisse der Abstimmung fielen wie folgt aus:

Kandidat Ja-Stimmen Stimmenthaltungen

Anzahl % Anzahl %

Harkirat (Raj) Grover 10.234.663 99,45 56.222 0,55

Nitin Kaushal 10.122.667 98,37 118.988 1,63

Arthur Kwan 9.953.829 96,72 337.056 3,28

Christian Sinclair 10.243.410 99,54 47.475 0,46

Andrea Elliott 10.042.599 97,59 248.286 2,41

Darüber hinaus stimmten die Aktionäre auf der Versammlung über folgende Beschlussvorschläge ab: (i) die Festlegung der Anzahl der Mitglieder des Board of Directors (das Board) auf fünf; (ii) die Wiederbestellung von Ernst & Young LLP als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das folgende Jahr und die Ermächtigung des Boards, dessen Vergütung festzulegen; (iii) die Annahme einer Geschäftsordnung (Advance Notice By-Law). Die Ergebnisse dieser Abstimmungen fielen wie folgt aus:

Beschlussvorschlag Ja-Stimmen Stimmenthaltungen Nein-Stimmen

Anzahl % Anzahl % Anzahl %

Festlegung der Mitgliederzahl 10.239.703 99,50 – – 51.182 0,50

des Boards auf

5

Wiederbestellung von Ernst & 10.269.230 99,79 21.655 0,21 – –

Young LLP als

Wirtschaftsprüfer

Annahme einer Geschäftsordnung 10.108.298 98,23 – – 182.587 1,77

Geschäftsordnung (Advance Notice By-Law)

High Tide gab ferner bekannt, dass das Board of Directors (das Board) die Verabschiedung einer Geschäftsordnung (die Geschäftsordnung) beschlossen hat, die von den Aktionären auf der Versammlung angenommen wurde, um (i) einen geordneten und effizienten Ablauf von Aktionärsversammlungen zu ermöglichen; (ii) sicherzustellen, dass alle Aktionäre des Unternehmens eine angemessene Benachrichtigung über die für die Wahl in das Board aufgestellten Kandidaten und ausreichende Informationen über alle nominierten Direktoren erhalten; und (iii) den Aktionären die Möglichkeit zu geben, in Kenntnis der Sachlage abzustimmen, nachdem ihnen eine angemessene Bedenkzeit eingeräumt wurde.

Die Geschäftsordnung legt einen Rahmen für die Vorankündigung an High Tide für den Fall fest, dass Aktionäre von High Tide Personen für die Wahl in den Vorstand vorschlagen. In der Geschäftsordnung sind unter anderem die Fristen festgehalten, innerhalb derer die eingetragenen Aktionäre von High Tide vor einer Aktionärsversammlung eine Mitteilung über die Nominierung von Direktoren vorlegen müssen. Außerdem sind darin die Informationen aufgeführt, die ein Aktionär in eine derartige Mitteilung an High Tide aufnehmen muss, damit eine Nominierung wirksam ist. Keine Person ist als Direktor von High Tide wählbar, die nicht in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Geschäftsordnung nominiert wurde.

Im Falle einer Jahreshauptversammlung der Aktionäre (Hauptversammlung) muss die Mitteilung mindestens 30 Tage und höchstens 65 Tage vor dem Datum der Hauptversammlung beim Unternehmen eingehen (mit der Ausnahme, dass, wenn die Hauptversammlung für ein Datum einberufen wird, das weniger als 50 Tage nach der ersten öffentlichen Einreichung oder Ankündigung des Datums der Hauptversammlung (das Einberufungsdatum) liegt, die Mitteilung nicht mehr als 10 Tage nach dem Einberufungsdatum eingehen muss). Im Falle einer außerordentlichen Aktionärsversammlung (die keine Hauptversammlung ist), die zum Zweck der Wahl von Direktoren einberufen wurde (unabhängig davon, ob sie für andere Zwecke einberufen wurde oder nicht), muss die Mitteilung spätestens 15 Tage nach dem Tag, an dem die erste öffentliche Einreichung oder Bekanntgabe des Datums der außerordentlichen Versammlung erfolgte, beim Unternehmen eingehen.

Die Geschäftsordnung tritt sofort in Kraft, bedarf jedoch noch der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Der vollständige Wortlaut der Geschäftsordnung ist auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com und bei der SEC unter www.sec.gov verfügbar.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte nicht konzessionierte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 153 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario, Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler Kanadas mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske und intelligente Schließfächer integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

E-Commerce-Plattformen: High Tide betreibt eine Reihe der führenden Websites für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brand weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde sowohl 2021 als auch 2022 vom Report on Business Magazine der Globe and Mail als eines der am stärksten wachsenden Unternehmen Kanadas genannt. Das Unternehmen landete überdies in der Liste der wachstumsstärksten Unternehmen auf dem amerikanischen Kontinent der Financial Times für 2023 auf Platz eins in der Kategorie Einzelhandel. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR und EDGAR.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Zu den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über: den Erhalt der endgültigen Genehmigung der Geschäftsordnung durch die TSX Venture Exchange. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung widerspiegeln, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen sich einige der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift Nicht erschöpfende Liste von Risikofaktoren in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedar.com und www.sec.gov abrufbar sind, wobei diese Faktoren hier durch Verweis einbezogen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

