High Tide gibt die Eröffnung von zwei neuen ,Canna Cabana‘-Verkaufsstandorten in Regina bekannt

CALGARY, 26. Januar 2022 – High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein führendes Cannabis-Einzelhandelsunternehmen, das sowohl stationäre Läden als auch Online-Handelsplattformen auf globaler Ebene betreibt, hat heute bekannt gegeben, dass sein Canna Cabana-Cannabisladen am Standort 3710 Eastgate Drive in Regina in der Provinz Saskatchewan (der Laden am Eastgate Drive) mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke an erwachsene Personen begonnen hat. Das Unternehmen hat außerdem mitgeteilt, dass sein Canna Cabana-Geschäftslokal an der Adresse 970 Albert Street, ebenfalls in Regina, Saskatchewan (der Laden an der Albert Street) am 27. Januar 2022 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke an erwachsene Personen starten wird. Mit diesen Neueröffnungen erhöht sich die Zahl der Markengeschäftsstandorte, an denen High Tide Cannabisprodukte zu Genusszwecken sowie das entsprechende Konsumzubehör verkauft, kanadaweit auf 109 (davon 9 in Saskatchewan). Es handelt sich hierbei um die vierte bzw. fünfte Canna Cabana-Filiale, die in Regina, der Hauptstadt und zweitgrößten Stadt der Provinz Saskatchewan, eröffnet wird. Der Laden am Eastgate Drive ist vorteilhaft gelegen, denn er befindet sich in einem wichtigen Geschäfts- und Einzelhandelskorridor im Zentrum der Victoria Avenue mit einer Vielzahl gut besuchter Großmärkte im näheren Umfeld. Der Laden in der Albert Street liegt an einer stark befahrenen, von Norden nach Süden verlaufenden Straße in Reginas Stadtteil North Central, auf der im Schnitt täglich über 31.000 Fahrzeuge verkehren, und ist von den angrenzenden Wohn- und Arbeitsgebieten aus leicht zu erreichen.

Mit Freude darf ich die nächste Phase unserer laufenden Expansions- und Investitionsoffensive im Cannabismarkt der Stadt Regina ankündigen, dank der zahlreiche weitere Einwohner von Regina Zugang zu unserem innovativen Diskont-Clubmodell erhalten, sagt Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. Alleine in diesem Monat haben wir unsere Präsenz in Regina von zwei auf fünf Canna Cabana-Standorte mehr als verdoppelt. Mit diesen Neueröffnungen haben wir auch unser Versprechen eingelöst, alle Einzelhandelsstandorte in Regina zu eröffnen, die wir im August 2021 erworben haben. Dieses Wachstum in Regina ist nur ein Teil unserer kanadaweiten Expansionsstrategie für 2022, mit der wir es auf 150 Einzelhandelsfilialen schaffen wollen. Dazu investieren wir landesweit in besonders vielversprechende Märkte, fügt Herr Grover hinzu.

EMISSION VON AKTIEN

Des Weiteren hat High Tide die Absicht, zwei (2) Beratern für deren Beratungsleistungen in Zusammenhang mit bestimmten Gewerbeflächen, die erschlossen werden sollen, ein Beraterhonorar (das Beraterhonorar) in Höhe von insgesamt 100.000 Dollar zu bezahlen. Dieses Beratungshonorar will High Tide über die Ausgabe von Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) entrichten, sofern dies von der Börsenaufsicht genehmigt wird. Der fiktive Preis der Aktienanteile basiert auf dem volumengewichteten Durchschnittskurs, den die Aktien an 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen an der Börse erzielen.

GEWÄHRUNG VON OPTIONEN

Darüber hinaus hat High Tide bestimmten Beratern 35.000 Aktienoptionen (die Optionen) gewährt, die über einen Zeitraum von zwei (2) Jahren zur Gänze übertragen werden und innerhalb von drei (3) Jahren ausgeübt werden können.

ÜBER HIGH TIDE INC.

High Tide ist ein führendes, auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, das sowohl über Ladengeschäfte als auch über globale E-Commerce-Aktiva verfügt. Das Unternehmen ist – gemessen am Umsatz – der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; mit derzeit 109 Standorten in Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan, und wurde im dritten jährlichen Ranking des Business Magazines der kanadischen Top-Wachstumsunternehmen 2021 aufgeführt. Das Unternehmen ist der erste und einzige Cannabis-Discount-Club-Händler in Nordamerika, der die Marken Canna Cabana, Meta Cannabis Co. und Meta Cannabis Supply Co anbietet. Weitere Standorte im ganzen Land befinden sich in Planung. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com und in letzter Zeit im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com und BlessedCBD.co.uk sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren.

