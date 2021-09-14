High Tide gibt Finanzergebnisse für 3. Geschäftsquartal bekannt – mit Rekorden bei Umsatz und bereinigtem EBITDA sowie positivem ungebundenem Cashflow und positiven Nettoeinnahmen

– Flächenbereinigter Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 7,4 % gestiegen – die schnellste Wachstumsrate seit zwei Jahren

– Das Unternehmen meldet für das 3. Quartal 2025 einen ungebundenen Cashflow von 7,7 Mio. $ – eine Steigerung von 148 % gegenüber dem Vorjahr bzw. von 57 % gegenüber dem Vorquartal

– Das Unternehmen meldet positive Nettoeinnahmen von 832.000 $ – eine Steigerung von 1 % gegenüber dem Vorjahr bzw. eine deutliche Trendwende gegenüber dem Nettoverlust von 2,8 Mio. $ im Vorquartal

– Im Mai und Juni 2025 hatte Canna Cabana einen Anteil von 12 % am Cannabis-Einzelhandelsmarkt in den fünf Provinzen, in denen das Unternehmen vertreten ist – eine Steigerung von 11 % gegenüber dem Vorjahr Basierend auf öffentlich zugänglichen Daten über die Anzahl der Läden für Mai 2025 und Juni 2025 in den fünf kanadischen Provinzen, in denen Canna Cabana tätig ist, sowie auf öffentlich zugänglichen Daten von Statistics Canada und den Aufsichtsbehörden der Provinzen

– High Tide ist weiterhin das umsatzstärkste Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsergebnis in kanadischen Dollar ausweist. Basierend auf der Berichterstattung von New Cannabis Ventures zum 13. August 2025. Für die Senior-Notierung von New Cannabis Ventures müssen sich die segmentierten Cannabisumsätze auf über 25 Millionen US$ pro Quartal (31 Millionen C$) belaufen – weitere Details finden Sie unter www.newcannabisventures.com/cannabis-company-revenue-ranking/

Das hochgerechnete Jahresergebnis belief sich im 3. Quartal auf einen Umsatz von etwa 600 Millionen $.

CALGARY, AB, 15. September 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (NASDAQ: HITI) (TSX-V: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu schaffen – hat heute seine Finanzergebnisse für das dritte Geschäftsquartal 2025 zum 31. Juli 2025 veröffentlicht, dessen Höhepunkte in dieser Pressemitteilung enthalten sind. Der vollständige Satz der untestierten verkürzten vorläufigen Konzernabschlüsse für die drei bzw. neun Monate zum 31. Juli 2025 bzw. 2024 (die Geschäftsberichte), sowie der entsprechende Lagebericht können auf der Website des Unternehmens unter www.hightideinc.com, auf den Profilseiten von SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar abgerufen werden.

Ich freue mich bekannt zu geben, dass dies in fast allen Finanzkennzahlen unser bis dato stärkstes Quartal war, einschließlich Rekorde bei Umsatz und bereinigtem EBITDA sowie bei positivem ungebundenem Cashflow und Nettoeinnahmen. Vor allem konnten wir das stärkste flächenbereinigte Umsatzwachstum seit zwei Jahren erzielen, was zu einer Steigerung von 18 % gegenüber dem Vorjahr in unserem Kerngeschäft mit konventionellen Läden beigetragen hat. Diese Ergebnisse beweisen einmal mehr, dass unser auf Kundenbindung ausgerichtetes, innovatives Discount-Club-Modell bei unseren Kunden weiterhin großen Anklang findet, sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

Das Tüpfelchen auf dem i dieser Ergebnisse ist der kürzlich abgeschlossene Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Remexian, wodurch wir gemessen am Marktanteil zu einem bedeutsamen Akteur auf dem deutschen Markt für medizinisches Cannabis werden. Angesichts dieses bahnbrechenden Erwerbs ist High Tide nun nicht nur in Kanada führend, sondern auch auf dem größten Cannabismarkt Europas. Durch die weitere Diversifizierung unseres Cashflows mit den starken Finanzkennzahlen von Remexian haben wir unsere Fähigkeit verbessert, das Wachstum in Kanada durch die Generierung von ungebundenem Cashflow weiter voranzutreiben. Damit sind wir besser in der Lage, Werte für unsere Aktionäre zu schaffen, und bereiten uns darauf vor, die Marke von 300 Cabana-Läden in Kanada zu überschreiten.

Führende kanadische Cannabismarken haben bereits damit begonnen, exklusiv mit High Tide zusammenzuarbeiten, was unsere Dynamik weiter verstärken wird. Angesichts der finanziellen Stärke und der betrieblichen Führungsrolle von Remexian, das nun Teil der High Tide-Familie ist, bin ich zuversichtlicher denn je, dass wir unser Wachstum im In- und Ausland beschleunigen können, fügte Herr Grover hinzu.

3. Geschäftsquartal 2025 – Finanzielle Höhepunkte:

– Der Umsatz erreichte in den drei Monaten zum 31. Juli 2025 einen Rekordwert von 149,7 Millionen $, gegenüber 131,7 Millionen $ im gleichen Zeitraum des Vorjahres – eine Steigerung von 14 % gegenüber dem Vorjahr und die schnellste Wachstumsrate seit sieben Quartalen. Der Umsatz stieg in den drei Monaten zum 31. Juli 2025 um 9 % gegenüber dem Vorquartal. Das Unternehmen stellt fest, dass der Umsatz seines Kerngeschäfts mit konventionellen Läden gegenüber dem Vorjahr um 18 % bzw. gegenüber dem Vorquartal um 10 % gestiegen ist.

– Der Bruttogewinn erreichte in den drei Monaten zum 31. Juli 2025 einen Rekordwert von 40,1 Millionen $ – eine Steigerung von 13 % gegenüber dem Vorjahr und dem Vorquartal.

– Die Bruttogewinnmarge lag in den drei Monaten zum 31. Juli 2025 bei 27 % – unverändert gegenüber dem Vorjahr bzw. eine Steigerung gegenüber 26 % im Vorquartal. Die Margen im Kerngeschäft des Unternehmens, das 97 % seines Umsatzes generiert, stiegen zum dritten Mal in Folge gegenüber dem Vorquartal.

– Das bereinigte EBITDA erreichte in den drei Monaten zum 31. Juli 2025 einen Rekordwert von 10,6 Millionen $ – das 22. Quartal in Folge mit positivem Ergebnis und eine Steigerung von 11 % gegenüber dem Vorjahr bzw. von 32 % gegenüber dem Vorquartal.

– Das Unternehmen generierte im dritten Geschäftsquartal einen ungebundenen Cashflow von 7,7 Millionen $ – eine Steigerung von 148 % gegenüber dem Vorjahr bzw. von 57 % gegenüber dem Vorquartal. In den letzten vier Quartalen hat das Unternehmen einen ungebundenen Cashflow von 16,6 Millionen $ generiert und gleichzeitig seine Präsenz um zwei Dutzend Läden erweitert.

– Die allgemeinen und Verwaltungskosten machten in den drei Monaten zum 31. Juli 2025 4,4 % des Umsatzes aus, gegenüber den 3,7 % im Vorjahr bzw. den 4,2 % im Vorquartal.

– Löhne, Gehälter und Zusatzleistungen machten in den drei Monaten zum 31. Juli 2025 12,2 % des Umsatzes aus – eine Verbesserung von 12,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und dem Vorquartal und der niedrigste Stand seit sieben Quartalen.

– Die Einnahmen aus der Betriebstätigkeit erreichten in den drei Monaten zum 31. Juli 2025 einen Rekordwert von 3,7 Millionen $ – eine deutliche Verbesserung von 22 % gegenüber dem Vorjahr bzw. von 301 % gegenüber dem Vorquartal.

– Im dritten Geschäftsquartal generierte das Unternehmen Nettoeinnahmen von 0,8 Millionen $ – eine Steigerung von 1 % gegenüber dem Vorjahr und eine deutliche Trendwende gegenüber dem Nettoverlust von 2,8 Millionen $ im Vorquartal.

– Die Einnahmen aus der Plattform Cabanalytics Business Data and Insights, Werbeeinnahmen und sonstige Einnahmen, einschließlich Managementgebühren, Zinserträge und Mieteinnahmen, beliefen sich für die drei Monate zum 31. Juli 2025 auf einen Rekordwert von 12,0 Millionen $, gegenüber 9,0 Millionen $ im gleichen Zeitraum des Vorjahres – eine Steigerung von 32 % gegenüber dem Vorjahr bzw. von 6 % gegenüber dem Vorquartal.

– Die Barmittel und die Barmitteläquivalente beliefen sich per 31. Juli 2025 auf insgesamt 63,8 Millionen $ – eine Steigerung von 81 % gegenüber dem Vorjahr bzw. von 84 % gegenüber dem Vorquartal. Es ist zu beachten, dass das Unternehmen im dritten Geschäftsquartal durch ein vorrangig besichertes Darlehen Nettoeinnahmen von 25,2 Millionen $ erzielt hat.

3. Geschäftsquartal 2025 – Höhepunkte im Einzelhandel:

– Canna Cabana ist mit 207 Läden in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario nach wie vor die größte Cannabis-Einzelhandelsmarke des Landes.

– Die Mitgliederzahl des Cabana Club in Kanada hat die Marke von 2,15 Millionen überschritten – eine Steigerung von 39 % gegenüber dem Vorjahr bzw. von 13 % gegenüber dem Vorquartal. Das Unternehmen hat außerdem die Marke von 115.000 ELITE-Mitgliedern in Kanada überschritten – eine Steigerung von 102 % gegenüber dem Vorjahr bzw. von 19 % gegenüber dem Vorquartal – und somit erneut einen neuen Rekord bei der Gewinnung von ELITE-Mitgliedern aufgestellt.

– Die Mitgliederzahl des Cabana Club auf internationaler Ebene hat die Marke von 6,15 Millionen überschritten. Diese beinhalten 123.600 ELITE-Mitglieder, was einem Wachstum von 18 % gegenüber dem Vorquartal entspricht.

– Ein durchschnittlicher Canna Cabana-Laden generierte 2,1-mal so viel Umsatz wie andere Anbieter. Für den Monat Juni 2025, basierend auf öffentlich zugänglichen Daten zur Anzahl der Läden in den fünf kanadischen Provinzen, in denen Canna Cabana tätig ist, sowie auf öffentlich zugänglichen Daten von Statistics Canada und den Aufsichtsbehörden der Provinzen

– Die flächenbereinigten Umsätze stiegen im dritten Geschäftsquartal 2025 gegenüber dem Vorjahr um 7,4 % – die schnellste Wachstumsrate seit zwei Jahren. Seit der Einführung seines Discount-Club-Modells im Oktober 2021 stieg der flächenbereinigte Umsatz bei Canna Cabana bis Juni 2025 um 137 %, während der durchschnittliche Anbieter einen Rückgang von 2 % verzeichnete. Berechnet durch Verkettung der Monatsdaten und basierend auf öffentlich zugänglichen Daten zur Anzahl der Läden in den fünf kanadischen Provinzen, in denen Canna Cabana tätig ist, sowie auf öffentlich zugänglichen Daten von Statistics Canada und den Aufsichtsbehörden der Provinzen

– Canna Cabana erreichte einen Marktanteil von 12 %, gegenüber 11 % im Vorjahr. Für die Monate Mai und Juni 2025, basierend auf öffentlich zugänglichen Daten zur Anzahl der Läden in den fünf kanadischen Provinzen, in denen Canna Cabana tätig ist, sowie auf öffentlich zugänglichen Daten von Statistics Canada und den Aufsichtsbehörden der Provinzen

– Canna Cabana verzeichnete in den drei Monaten zum 31. Juli 2025 eine Schwundrate von nur 0,2 %.

– Der annualisierte Einzelhandelsumsatz pro Quadratfuß belief sich im dritten Geschäftsquartal 2025 im gesamten Canna Cabana-Ladennetz auf 1.735 $. Dies war höher als bei den besten Einzelhändlern wie Wal-Mart, Target und Canadian Tire. Die Daten stammen von den jüngsten Veröffentlichungen der genannten Einzelhändler

3. Geschäftsquartal 2025 – Betriebliche Höhepunkte (1. Mai 2025 – 31. Juli 2025):

– Das Unternehmen eröffnete sieben neue Canna Cabana-Standorte in Ontario, Manitoba und Alberta – Brantford, Cornwall, Calgary, Sherwood Park, Toronto, Winnipeg und Drayton Valley.

– Bei einer Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre wurden alle fünf vom Management vorgeschlagenen Kandidaten zu Direktoren des Unternehmens gewählt. Die Aktionäre des Unternehmens haben außerdem den vom Management vorgeschlagenen Aktionärsrechteplan ratifiziert.

– Das Unternehmen hat ein nachrangig besichertes Darlehen in Höhe von 30 Millionen $ abgeschlossen.

Nachfolgende Ereignisse (1. August 2025 bis heute):

– Das Unternehmen eröffnete vier neue Canna Cabana-Standorte in Ontario und Saskatchewan – Saskatoon, Lasalle, Burlington und London -, wodurch sich die Gesamtzahl der Canna Cabana-Läden in Kanada auf 207 erhöht hat.

– Das Unternehmen gab die Übernahme einer 51-%-Beteiligung an der Remexian Pharma GmbH (Remexian) zu einem geschätzten Kaufpreis von 26,4 Millionen bekannt und schloss diese anschließend ab, wodurch das Unternehmen den schnell wachsenden deutschen Markt für medizinisches Cannabis betreten kann. Das Unternehmen hat eine fünfjährige Option, die restliche Kapitalbeteiligung von 49 % an Remexian jederzeit 24 Monate nach dem Abschlussdatum zu erwerben.

UPDATE ZU WHITE-LABEL-CANNABISMARKEN

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es per 8. September 2025 insgesamt 75 Cannabis- und Zubehör-Bestandseinheiten über seine beiden Vorzeigemarken Queen of Bud und Cabana Cannabis Co. vertreibt. Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der aktuellen Produkte von Queen of Bud und Cabana Cannabis Co., die im Ladennetz des Unternehmens verfügbar sind.

Verfügbare Bestandseinheiten von Queen of Bud und Cabana Cannabis Co. in Canna Cabana-Filialen

Marke Produkt Bestandseinheit Umsätze der letzten 12 Monate

Queen of Bud Cannabis 18 2.298.868,00 $-

Zubehör 26 698.993,00 $-

Cabana Cannabis Co. Cannabis 7 2.460.345,00 $-

Zubehör 24 935.500,00 $-

Gesamt 75 6.393.706,00 $-

Ausgewählte Finanzdaten für das dritte Quartal zum 31. Juli 2025:

(in Tausend kanadischen Dollar angegeben)

Drei Monate zum 31. Juli Neun Monate zum 31. Juli

2025 2024 Verän-deru 2025 2024 Verän-derung

ng

$ $ $ $

Ungebundener Cashflow (i) 7.682 3.092 -148 % 10.678 16.083 -(34) %

Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit 10.650 6.213 -71 % 19.588 25.895 -(24) %

Umsatz 149.690 131.685 -14 % 429.955 384.011 -12 %

Bruttogewinn 40.091 35.454 -13 % 111.002 106.747 -4 %

Bruttogewinnmarge (ii) 27 % 27 % — % 26 % 28 % -(2) %

Gesamtkosten (36.352) (32.399) -12 % (106.264) (98.913) -7 %

Gesamtkosten als Prozentsatz des Umsatzes 24 % 25 % -(1) % 25 % 26 % -(1) %

Einnahmen aus Betriebstätigkeit 3.739 3.055 -22 % 4.738 7.834 -(40) %

Bereinigtes EBITDA(iii) 10.643 9.614 -11 % 25.794 30.090 -(14) %

Bereinigtes EBITDA als Prozentsatz des Umsatzes(iv) 7 % 7 % — % 6 % 8 % -(2) %

Nettoeinnahmen (-verlust) 832 825 -1 % (4.693) 991

Unverwässerte und verwässerte Einnahmen (Verlust) je Aktie 0.01 0.01 (0.06) –

(i) Das Unternehmen definiert den ungebundenen Cashflow als Nettobarmittel aus betrieblicher Tätigkeit abzüglich nachhaltiger Investitionen und abzüglich Zahlungen für Leasingverbindlichkeiten. Nachhaltige Investitionen sind definiert als Ausgaben für Mieterausbauten und Instandhaltung. die für das bestehende Geschäft erforderlich sind. Die am ehesten vergleichbare Finanzkennzahl ist der Nettobarmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit. wie er in der verkürzten konsolidierten Zwischenbilanz der Kapitalflüsse ausgewiesen wird. Er sollte nicht als Liquiditätskennzahl oder als Ersatz für vergleichbare, nach IFRS erstellte Kennzahlen angesehen werden.

(ii) Bruttogewinnmarge – eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl. Die Bruttogewinnmarge wird berechnet, indem der Bruttogewinn durch den Umsatz dividiert wird.

(iii) Bereinigtes EBITDA – eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl. Eine Überleitung des bereinigten EBITDA zum Nettogewinn (-verlust) findet sich in der Tabelle unten

(iv) Bereinigtes EBITDA als Prozentsatz des Umsatzes – eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl. Diese Kennzahl wird berechnet als bereinigtes EBITDA geteilt durch den Umsatz.

Die Überleitungspositionen zwischen Nettogewinn. EBITDA und bereinigtem EBITDA sind wie folgt:

2024 2023

Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4

Nettoeinnahmen (-verlust) -832- -(2.836) -(2.689) -(4.802) -825- -171- -(5) -(31.805)

Aufwand (Rückzahlung) Ertrag-/latente Steuern -69- -46- -38- -(153) -671- -(878) -(233) -(4.571)

Wertzuwachs und Zinsen -1.795- -1.950- -2.101- -2.308- -1.681- -1.712- -1.743- -1.632-

Abschreibung und Amortisation -6.080- -5.880- -5.847- -5.362- -5.678- -7.505- -6.848- -8.583-

EBITDA(i) -8.776- -5.040- -5.297- -2.715- -8.855- -8.510- -8.353- -(26.161)

Wechselkursverlust (-gewinn) -120- -114- -(13) -5- -19- -(5) -5- -(152)

Transaktions- und Übernahmekosten -881- -1.616- -630- -773- -12- -1.314- -515- -691-

Verlust (Gewinn) aus der Neubewertung der — — — -(88) -(159) -(110) -(300) -544-

Verbindlichkeit aus der

Verkaufsoption

Sonstiger Verlust (Gewinn) -(1) -42- — -11- -(6) -337- — -37-

Verlust (Gewinn) aus der Tilgung von — — — -(885) — — — —

Schuldverschreibungen

Wertminderungsverlust — — — -4.964- — — — -34.265-

Aktienbasierte Vergütung -824- -1.250- -1.175- -750- -881- -549- -795- -(284)

Verlust (Gewinn) aus der Neubewertung marktfähiger — — — — -12- — -77- -(13)

Wertpapiere

Verlust (Gewinn) aus der Neubewertung von -43- — — — — -(240) -755- -(505)

Schuldverschreibungen

Verlust (Gewinn) aus der Tilgung von — — — — — -(314) -235- -(60)

Finanzverbindlichkeiten

Bereinigtes EBITDA(i) -10.643- -8.062- -7.089- -8.245- -9.614- -10.041- -10.435- -8.362-

(i) EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen.

2025 2024 2023

Q3 2025 Q2 2025 Q1 2025 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023

Cashflow aus Betriebstätigkeit -8.231- -4.686- -4.644- -6.179- -8.928- -8.032- -9.363- -7.207-

Veränderung des nicht -2.419- -3.569- -(3.961) -3.473- -(2.715) -4.777- -(2.490) -2.430-

zahlungswirksamen Working

Capital

Nettoliquidität aus Betriebstätigkeit -10.650- -8.255- -683- -9.652- -6.213- -12.809- -6.873- -9.637-

Laufender Investitionsaufwand(i) -(460) -(692) -(361) -(533) -(279) -(528) -(511) -(1.080)

Zahlungen für Leasingverbindlichkeiten -(2.508) -(2.667) -(2.222) -(3.211) -(2.842) -(2.898) -(2.754) -(2.870)

Ungebundener Cashflow (ii) -7.682- -4.896- -(1.900) -5.908- -3.092- -9.383- -3.608- -5.687-

(i) Der laufende Investitionsaufwand ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl

(ii) Der ungebundene Cashflow ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl

AUSBLICK

Die 100-%-Tochtergesellschaft von High Tide, Canna Cabana, ist mit zurzeit 207 Standorten die größte Cannabis-Einzelhandelsmarke in Kanada. Nach der Eröffnung von 16 neuen Läden in diesem Kalenderjahr ist das Unternehmen auf dem besten Weg, das obere Ende seines zuvor festgelegten Ziels von 20 bis 30 neuen Standorten im Kalenderjahr 2025 zu erreichen und gleichzeitig seinem langfristigen Ziel von über 300 Standorten im ganzen Land näher zu kommen.

Die Treueprogramme des Unternehmens, Cabana Club und ELITE, die nach wie vor die weltweit größten Cannabis-Treueprogramme sind, expandieren weiterhin rasant in ganz Kanada. Die Mitgliedzahl des Cabana Club hat in Kanada mittlerweile 2,15 Millionen übertroffen – eine Steigerung von 39 % im vergangenen Jahr. Langfristig rechnet das Unternehmen mit über 2,5 Millionen Cabana Club-Mitgliedern in Kanada. Weltweit zählt das Unternehmen nun mehr als 6,15 Millionen Cabana Club-Mitglieder. ELITE, die kostenpflichtige Mitgliedschaftsstufe, bricht weiterhin Quartals- und Jahreswachstumsrekorde und hat nun über 115.000 Mitglieder in Kanada und 123.600 weltweit, wobei täglich weitere Mitglieder hinzukommen. ELITE-Mitglieder kaufen tendenziell häufiger und in größeren Mengen ein als Basis-Mitglieder.

Nach der erfolgreichen Einführung seines innovativen Discount-Club-Modells in seinem Kerngeschäft mit konventionellen Läden hat das Unternehmen Ende 2024 den Cabana Club in all seinen globalen E-Commerce-Geschäften erweitert und bietet nun ein revolutionäres dreistufiges Preismodell an. Obwohl die E-Commerce-Sparte zurzeit hinter den ursprünglichen Finanzprognosen zurückbleibt, weist das Unternehmen darauf hin, dass diese nur 3 % des konsolidierten Umsatzes ausmacht. Während das Unternehmen das Hauptaugenmerk seiner E-Commerce-Strategie bis dato auf Konsumzubehör und aus Hanf gewonnene Produkte gerichtet hat, hat es kürzlich den Markt für aus Hanf gewonnene Cannabinoide in den USA betreten, um sein Online-Ökosystem zu stärken und zu erweitern. Das Management konzentriert sich weiterhin auf die Umsetzung seines ursprünglichen Zwölfmonatsplans zur Verbesserung der E-Commerce-Performance und ist zuversichtlich bezüglich einer potenziellen Trendwende. Gleichzeitig werden aktiv andere Optionen geprüft, einschließlich potenzieller Partnerschaften, Veräußerungen oder die Aufrechterhaltung reduzierter E-Commerce-Plattformen, die in erster Linie als strategische Assets im Hinblick auf weitere Reformen auf Bundesebene in den USA dienen sollen.

Das Unternehmen hat seine Geschäfte stets mit Schwerpunktlegung auf eine umsichtige Generierung von ungebundenem Cashflow geführt und in den letzten zwei Jahren über 38 Millionen $ erwirtschaftet. Mit der transformativen Übernahme von Remexian muss das Unternehmen seinen laufenden Bedarf an Barmitteln neu bewerten, da das erwartete Wachstum von Remexian zusätzliches Betriebskapital erfordert, um die weitere Expansion zu unterstützen. Das Unternehmen wird die Auswirkungen auf die konsolidierten Ergebnisse zu gegebener Zeit bewerten.

Das Unternehmen baut sein White-Label-Cannabis-Produktportfolio zwischen seinen Vorzeigemarken Queen of Bud und Cabana Cannabis Co. weiter aus, wobei mittlerweile 25 Cannabis-Bestandseinheiten im gesamten Canna Cabana-Ladennetz erhältlich sind. Das Unternehmen arbeitet weiterhin an aufregenden neuen White-Label-Produktangeboten, die voraussichtlich in den kommenden Monaten auf den Markt kommen werden.

Hinsichtlich der Bilanz hat das Unternehmen auch in den nächsten zwei Jahren keine nennenswerten Schuldenfälligkeiten, verfügt über deutlich mehr flüssige Geldmittel als in der Vergangenheit und generiert weiterhin einen bedeutsamen ungebundenen Cashflow aus seinem Kerngeschäft mit konventionellen Läden. Daher ist das Unternehmen davon überzeugt, dass es das zukünftige Wachstum seiner Läden weiterhin intern finanzieren kann.

WEBCAST-LINK FÜR DEN TIDE-FINANZERGEBNISSE-EVENT

Das Unternehmen wird am Dienstag, den 16. September 2025, um 11:30 Uhr (Eastern Time) einen Webcast und eine Telefonkonferenz veranstalten, um die geprüften Ergebnisse und den Ausblick zu diskutieren.

app.webinar.net/6NDyqVDQLzX

Die Teilnehmer werden gebeten, sich im Voraus für den Webcast zu registrieren, indem sie auf den obenstehenden Link vor Beginn des Live-Webcasts klicken. Eine Aufzeichnung wird drei Stunden nach dem Live-Webcast unter demselben Link verfügbar sein.

Teilnehmer, die während der Veranstaltung Fragen haben, können diese über die Call-in-Line stellen. Die Zugangsdaten lauten wie folgt:

Gebührenfrei in Nordamerika: 1-888-510-2154

Gebührenfrei international (Deutschland): +49 800 5889782

VIERTELJÄHRLICHES UPDATE DES ATM-PROGRAMMS

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es im Rahmen des ATM-Programms, das es dem Unternehmen ermöglicht, von Zeit zu Zeit Stammaktien im Wert von bis zu 30 Millionen $ (oder dem entsprechenden Gegenwert in US-Dollar) aus dem eigenen Bestand an die Öffentlichkeit, nach Ermessen des Unternehmens und vorbehaltlich der regulatorischen Anforderungen gemäß National Instrument 44-102 – Shelf Distributions und den Richtlinien der TSXV, zu emittieren. In den neun Monaten, die am 31. Juli 2025 endeten, wurden insgesamt 11.600 Stammaktien über die Nasdaq oder die TSXV im Rahmen des ATM-Programms emittiert, was einem Gesamterlös von 52 $ entspricht. Das Unternehmen hat in den drei Monaten bis zum 31. Juli 2025 und vom 1. August 2025 bis heute keine Aktien im Rahmen des ATM-Programms ausgegeben.

Gemäß einer Aktienvertriebsvereinbarung wurde in den neun Monaten, die am 31. Juli 2025 endeten, eine Barprovision von 1 $ auf die gesamten Bruttoerlöse an die Vertriebspartner im Zusammenhang mit ihren Dienstleistungen im Rahmen der Aktienvertriebsvereinbarung ausgezahlt.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem ATM-Programm zu verwenden, um nach Ermessen des Unternehmens, strategische Initiativen zu finanzieren, die es derzeit entwickelt, das Wachstum und die Entwicklung der bestehenden Aktivitäten des Unternehmens zu unterstützen, zukünftige Akquisitionen sowie Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu finanzieren.

Stammaktien, die im Rahmen des ATM-Programms ausgegeben werden, werden gemäß einem Prospektnachtrag vom 31. August 2023 (der kanadische Prospektnachtrag) zum endgültigen Basisprospekt des Unternehmens vom 3. August 2023, der bei den Wertpapierkommissionen oder ähnlichen Aufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas (der kanadische Basisprospekt) und gemäß einem Prospektnachtrag vom 31. August 2023 (der US-Prospektnachtrag) zum US-Basisprospekt des Unternehmens vom 3. August 2023 (der US-Basisprospekt), der in seiner Registrierungserklärung auf dem Formular F-10 (der Registrierungserklärung) enthalten ist und bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der SEC) eingereicht wurde, ausgegeben. Der kanadische Prospektnachtrag und der kanadische Basisprospekt können auf SEDAR unter www.sedarplus.ca heruntergeladen werden und die US-Prospektergänzung, der US-Basisprospekt und die Registrierungserklärung sind über EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar.

Das ATM-Programm war bis zum früheren Zeitpunkt (i) des Verkaufs aller im Rahmen des ATM-Programms zur Ausgabe verfügbaren Stammaktien, (ii) des Datums, an dem der kanadische Prospektnachtrag für das ATM-Programm oder den kanadischen Basisprospekt zurückgezogen wird, und (iii) des Datums, an dem das ATM-Programm vom Unternehmen oder von Vertretern gekündigt wird, wirksam.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. und ist der zweitgrößte Cannabiseinzelhändler. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 207 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario und einem wachsenden Marktanteil von 12 %. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabis-Discount-Club-Einzelhändler. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale E-Commerce-Plattformen, die Zubehör und Produkte aus Hanf anbieten.

High Tide ist den Trends immer einen Schritt voraus und wurde 2024 zum vierten Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange zu einem Top-50-Unternehmen ernannt. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail (Einzelhandel) aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com um zu entdecken, was High Tide so erfolgreich macht. Die Anlageergebnisse des Unternehmens finden Sie auf der Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Carter Brownlee

Communications und Public Affairs Advisor

High Tide Inc.

cbrownlee@hightideinc.com

403-770-3080

Investorenkontakt

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

vahan@hightideinc.com

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über:

Die Geschäftsziele und Meilensteine des Unternehmens sowie den voraussichtlichen Zeitplan und die Kosten im Zusammenhang mit der Ausführung oder dem Erreichen dieser Ziele und Meilensteine (einschließlich, ohne Einschränkung, vorgeschlagener Übernahmen, Expansionen und Ladeneröffnungen); die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens und die Absicht, eine oder mehrere realisierbare Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen; die Entwicklung des Geschäfts des Unternehmens und die zukünftigen Aktivitäten nach dem Datum dieses Dokuments; Erwartungen in Bezug auf die Marktgröße und das erwartete Wachstum in den Rechtsprechungen, in denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit tätig ist oder künftige Tätigkeiten in Erwägung zieht; Erwartungen in Bezug auf wirtschaftliche, geschäftliche, regulatorische oder wettbewerbsbezogene Faktoren in Bezug auf das Unternehmen oder die Cannabisbranche im Allgemeinen; den Markt für die aktuellen und geplanten Produktangebote des Unternehmens sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Marktanteile zu erobern; die Vertriebsmethoden, die das Unternehmen voraussichtlich für die Bereitstellung seiner Produktangebote nutzen wird; die strategischen Investitionen und Kapitalausgaben des Unternehmens und die damit verbundenen Vorteile; Änderungen der Gemein- und Verwaltungsausgaben; zukünftige Betriebstätigkeiten und -aktivitäten und deren Zeitpunkt sowie Leistungen; die künftige Steuerpflicht des Unternehmens; die geschätzten künftigen vertraglichen Verpflichtungen des Unternehmens; die künftige Liquidität und Finanzkraft des Unternehmens und seine Fähigkeit, seinen Betriebskapitalbedarf und die prognostizierten Investitionsausgaben zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, und den Marktanteil oder die Reichweite des Unternehmens; dass das Unternehmen das Geschäft des Unternehmens um die derzeit geplante Anzahl zusätzlicher Cannabiseinzelhandelsstandorte im hierin angegebenen Zeitrahmen erweitern wird und das Unternehmen auf einem positiven Wachstumspfad bleibt; die weitere Steigerung der Verkaufszahlen; dass das Unternehmen sein Umsatzprofil verbessert; dass das Unternehmen die Entwicklung seiner Cannabiseinzelhandelsgeschäfte abschließt; die Fähigkeit des Unternehmens, einen positiven ungebundenen Cashflow zu generieren und den freien Cashflow für das Geschäftsjahr positiv zu halten; einen ungebundenen Cashflow, der es dem Unternehmen ermöglicht, sein Wachstum mit internen Cashflows zu finanzieren; die Fähigkeit des Unternehmens, den Shareholder Value zu maximieren; die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Genehmigungen zu erhalten, aufrechtzuerhalten und zu erneuern oder zu verlängern, einschließlich des Zeitpunkts und der Auswirkungen des Erhalts dieser Genehmigungen; die Realisierung von Kosteneinsparungen, Synergien oder Vorteilen aus den jüngsten und geplanten Akquisitionen des Unternehmens und die Fähigkeit des Unternehmens, die Geschäfte jedes erworbenen Unternehmens erfolgreich in das Geschäft des Unternehmens zu integrieren; die erwarteten Umsätze aus den fortgeführten Geschäften; die Fähigkeit des Unternehmen, die aus der bestehenden Betriebstätigkeit erwirtschafteten Mittel zur Finanzierung zukünftiger Standorte zu verwenden; die weitere Zunahme der Mitgliederzahlen der Treueprogramme Cabana Club und ELITE; die erwarteten Änderungen des ELITE-Programms und deren Auswirkungen auf die Geschäfts- und Betriebstätigkeit des Unternehmens; das Erreichen der prognostizierten Umsatz- und Absatzprognosen; die Absicht des Unternehmens, jedes Angebot von Wertpapieren des Unternehmens abzuschließen; die Gesamtsumme der Erlöse, die das Unternehmen im Rahmen eines künftigen Angebots erhalten wird; die erwartete Verwendung des Nettoerlöses aus dem ATM-Programm und/oder einem zukünftigen Angebot durch das Unternehmen; die Notierung von Stammaktien, die im Rahmen des ATM-Programms oder eines zukünftigen Angebots angeboten werden; die erwarteten Auswirkungen des ATM-Programms und/oder zukünftiger Angebote auf das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, in aufstrebende legale Cannabis-Rechtsordnungen einzutreten; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Marktanteile in dem hier angegebenen Umfang und innerhalb der hier angegebenen Fristen zu erobern; die Fähigkeit des Unternehmens, in diesem Kalenderjahr 20-30 Geschäfte zu eröffnen und seine Ziele von 300 Geschäften landesweit und 2,5 Millionen Cabana Club-Mitgliedern in Kanada zu erreichen; der Erfolg von Remexian und die Frage, ob zusätzliches Betriebskapital zur Unterstützung der Expansion erforderlich sein wird, der Abschluss angekündigter Akquisitionen; die Fähigkeit des Unternehmens, Cannabis-, White-Label- und Konsumzubehörangebote zu entwickeln und auf den Markt zu bringen; das Ergebnis des Plans zur Verbesserung der E-Commerce-Plattformen, die Fähigkeit, das Filialwachstum intern zu finanzieren, und die Fähigkeit des Unternehmens, von weiteren Reformen auf Bundesebene in den USA und anderen Ländern zu profitieren.

Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift Non-Exhaustive List of Risk Factors in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE FINANZINFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Finanzinformationen (FOFI) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze über voraussichtliche Betriebsergebnisse, Finanzlage oder Cashflows enthalten, die denselben Annahmen, Risikofaktoren, Einschränkungen und Qualifikationen unterliegen, wie sie im obigen Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt sind. FOFI werden nicht in der Form einer historischen Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder Kapitalflussrechnung dargestellt. Die FOFI erheben nicht den Anspruch, die Finanzlage des Unternehmens in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS darzustellen, und es kann nicht garantiert werden, dass sich die bei der Erstellung der FOFI getroffenen Annahmen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens und die sich daraus ergebenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den in der vorgelegten Analyse dargestellten Beträgen abweichen, und solche Abweichungen können wesentlich sein (auch aufgrund des Eintretens unvorhergesehener Ereignisse, die nach der Erstellung der FOFI eintreten). Das Unternehmen und das Management sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden, die die besten Schätzungen und Beurteilungen des Managements zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegeln. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, wird der Leser darauf hingewiesen, dass er sich nicht auf die FOFI verlassen sollte, da diese zwangsläufig auf zukünftige Ergebnisse schließen lassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die FOFI zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Wichtig ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI auf bestimmten zusätzlichen Annahmen beruhen oder beruhen können, die die Geschäftsleitung auf der Grundlage der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen über: (i) die künftige Preisgestaltung für die Produkte des Unternehmens, (ii) die künftige Marktnachfrage und -trends in den Rechtsprechungen, in denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit seine Geschäfte tätigt, (iii) die laufenden Lagerbestände des Unternehmens und die Schätzungen der Betriebskosten, (iv) den Nettoerlös des Unternehmens aus dem ATM-Programm und zukünftiger Finanzierungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI oder Finanzausblicke erheben nicht den Anspruch, die Finanzlage des Unternehmens in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS darzustellen, und es kann nicht garantiert werden, dass sich die bei der Erstellung der FOFI getroffenen Annahmen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens und die sich daraus ergebenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den Beträgen abweichen, die in der in einem solchen Dokument dargestellten Analyse aufgeführt sind, und solche Abweichungen können wesentlich sein (auch aufgrund des Eintretens unvorhergesehener Ereignisse, die nach der Erstellung der FOFI eintreten). Das Unternehmen und die Geschäftsleitung sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden und die besten Schätzungen und Beurteilungen der Geschäftsleitung zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegeln. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, einschließlich der Risiken, die unter der obigen Überschrift Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen und unter der Überschrift Risk Factors in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens erörtert werden, sollten die FOFI oder der Finanzausblick in dieser Pressemitteilung nicht unbedingt als Indikator für künftige Ergebnisse angesehen werden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich vorbehaltlos auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI oder Finanzprognosen verlassen sollten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, die FOFI zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

High Tide Inc.

Vahan Ajamian

#111-113, 11127 15th Street NE

T3K 2M4 Calgary, AB

Kanada

email : ir@hightideinc.com

Pressekontakt:

High Tide Inc.

Vahan Ajamian

#111-113, 11127 15th Street NE

T3K 2M4 Calgary, AB

email : ir@hightideinc.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

