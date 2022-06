High Tide kündigt an, dass White-Label-Produkte der Marke Cabana Cannabis Co. noch diesen Herbst in Ontario eingeführt werden

CALGARY, 17. Juni 2022 – High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FSE: 2LYA), ein führendes, auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen mit Ladengeschäften und globalen E-Commerce-Aktivitäten, gab heute die Bestätigung bekannt, dass seine Canna-Cabana-Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte in Ontario im Herbst 2022 den Verkauf von Shatter, THC-Gummibärchen, Pre-Rolls und Vollspektrum-Multicannabinoid-Tinkturen und -Softgelkapseln der Marke Cabana Cannabis Co. aufnehmen werden. Diese Bestätigung erfolgt, nachdem die lizenzierten Hersteller, mit denen das Unternehmen White-Label-Vereinbarungen abgeschlossen hat, vom Ontario Cannabis Store (OCS) die Genehmigung erhalten haben, ihre ersten Produkte unter der Marke Cabana Cannabis Co. als Teil des OCS-Produktangebots für den Herbst 2022 anzubieten. Die anfängliche Produktpalette von Cabana Cannabis Co. und die lizenzierten Hersteller, die diese Produkte gefertigt und für diese die entsprechende OCS-Genehmigung erhalten haben, sind wie folgt:

– Von Heritage Cannabis Holdings (Heritage) (CNSX: CANN), einem branchenführenden, vertikal integrierten Cannabisanbieter: Cabana Cannabis Co. Pink Hawaiian Shatter, erhältlich in 1-Gramm-Packungen.

– Von Loosh Brands (LOOSH), einem in Privatbesitz befindlichen Hersteller essbarer und Fertigprodukte der nächsten Generation: THC-Gummibärchen der Marke Cabana Cannabis Co., die in den Geschmacksrichtungen Sunset Punch und Clementine Cream erhältlich sind und in Packungen von zwei Weichgummis mit je 5 Milligramm THC verkauft werden.

– Von Candre Cannabis Inc. (Candre), einem lizenzierten Hersteller von Craft-Cannabis in Privatbesitz: Apricot Jelly Pre-Rolls der Marke Cabana Cannabis Co., erhältlich in 1,5-Gramm-Packungen von jeweils drei Pre-Rolls mit je 0,5 Gramm.

– Von Emprise Canada (Emprise), einem lizenzierten Hersteller in Privatbesitz mit 20-jähriger Erfahrung in der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln und Arzneimitteln: Vollspektrum-Multicannabinoid-Öl und -Softgelkapseln (mit CBD, CBN, CBG, CBC und Delta-9 THC) der Marke Cabana Cannabis Co. Das Öl wird in 30-Milliliter-Behältern mit einer Konzentration von 12 Milligramm pro Milliliter für jedes der fünf aufgeführten Cannabinoide erhältlich sein, während die Softgelkapseln in Packungen von 120 Weichkapseln erhältlich sein werden, die jeweils 3 Milligramm jedes der fünf aufgeführten Cannabinoide enthalten.

Alle Produkte des OCS-Produktangebots für den Herbst, einschließlich der oben genannten SKUs der Marke Cabana Cannabis Co., werden voraussichtlich im Oktober oder November 2022 für den Einzelhandelsverkauf zur Verfügung stehen.

Ich freue mich sehr, bekanntgeben zu können, dass wir einen bestätigten Zeitplan für die Aufnahme des Verkaufs von Cabana-Cannabis-Co.-Produkten in Ontario haben, dem größten Cannabismarkt unter den kanadischen Provinzen. Indem wir die neuesten Erkenntnisse über die Präferenzen der Verbraucher aus unseren Cabanalytics-Daten nutzen und mit unseren lizenzierten Herstellern im Rahmen von White-Label-Vereinbarungen zusammenarbeiten, führen wir eine Reihe äußerst populärer, preislich wettbewerbsfähiger Premium-Produkte ein, von denen wir wissen, dass sie von unseren Kunden gut angenommen werden, so Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. Wie ich bereits letzte Woche bei der Einführung des Cabana-Cannabis-Co.-Sortiments in Saskatchewan gesagt habe, ist die Markteinführung dieser neu entwickelten SKUs in mehreren Provinzen lediglich der erste Schritt der White-Label-Strategie von High Tide. Wir beabsichtigen, unsere Cabanalytics-Daten weiterhin zu nutzen, um das Produktangabot unter der Marke Cabana Cannabis Co. durch White-Label-Verträge mit lizenzierten Herstellern erheblich zu erweitern. Langfristig planen wir, 20-30% unseres Gesamtumsatzes im Ladengeschäft mit der erweiterten Produktpalette von Cabana Cannabis Co. zu erzielen, was es uns ermöglichen wird, unsere Margen im Ladengeschäft zu verbessern und gleichzeitig die Vorlieben und Bedürfnisse unserer Kunden direkt zu bedienen. Ich möchte AGCO nochmals zur vorausschauenden Entscheidung beglückwünschen, White-Label-Partnerschaften in Ontario zuzulassen, da diese das Kundenerlebnis verbessern und gleichzeitig eine größere Produktdifferenzierung ermöglichen, wovon sowohl große als auch kleine Einzelhändler profitieren, ergänzte Herr Grover.

ÜBER HIGH TIDE

HighTide ist ein führendes, auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, das sowohl über Ladengeschäfte als auch über globale E-Commerce-Aktiva verfügt. Das Unternehmen ist – gemessen am Umsatz – der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; mit derzeit 126 Standorten in Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. High Tide wurde im dritten jährlichen Ranking des Business Magazines der kanadischen Top-Wachstumsunternehmen 2021 aufgeführt und in der TSX Venture 50 2022 und zählt zu den zehn stärksten Aktien im Bereich der diversifizierten Industrien. Das Unternehmen ist der erste und einzige Cannabis-Discount-Club-Händler in Nordamerika, der die Marken Canna Cabana, Meta Cannabis Co. und Meta Cannabis Supply Co anbietet. Weitere Standorte im ganzen Land befinden sich in Planung. Das Portfolio von High Tide umfasst auch die Fastendr-Technologie für Ladenkioske und intelligente Schließfächer. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com und in letzter Zeit im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, BlessedCBD.co.uk und BlessedCBD.de sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren.

Für weitere Informationen über High Tide Inc. besuchen Sie bitte www.hightideinc.com, die Unternehmensprofilseite auf SEDAR unter www.sedar.com und das Unternehmensprofil auf EDGAR unter www.sec.gov.

KONTAKTINFORMATIONEN:

Medienkontakt

Omar Khan

Senior Vice President – Corporate and Public Affairs

omar@hightideinc.com

Anlegerkontakt

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

vahan@hightideinc.com

