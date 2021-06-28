High Tide meldet Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 mit einem Rekordumsatz von 179 Mio. $ und einem bereinigten EBITDA von 13,9 Mio. $

Das Unternehmen meldet auch einen positiven freien Cashflow und positive Nettoeinnahmen

Die deutsche Tochtergesellschaft des Unternehmens für medizinisches Cannabis, Remexian Pharma GmbH (Remexian), erzielte einen Rekordumsatz von 31,6 Millionen $, wobei die Bruttomargen auf 27 % stiegen

– Das Unternehmen hat von der Bank of Montreal die Genehmigung für vorrangig besicherte Kreditfazilitäten in Höhe von 40 Millionen $ erhalten, um weiteres verwässerungsfreies Wachstum voranzutreiben

– Der Cabana Club zählt nun mehr als 2,65 Millionen Mitglieder in Kanada, ein Plus von 39 % gegenüber dem Vorjahr

– Die ELITE-Mitgliederzahl liegt in Kanada nun bei mehr als 178.000, ein Plus von 84 % gegenüber dem Vorjahr

– High Tide ist nach wie vor das umsatzstärkste Cannabisunternehmen, das sein Ergebnis in kanadischen Dollar ausweist,Basierend auf öffentlich verfügbaren Unternehmensdaten

und hält weiterhin einen führenden Anteil von 12 % am Cannabis-Einzelhandelsmarkt in den fünf Provinzen, in denen das Unternehmen tätig ist Basierend auf öffentlich verfügbaren Daten zur Anzahl der Filialen für Februar 2026 und März 2026 in den fünf kanadischen Provinzen, in denen Canna Cabana tätig ist, und auf den öffentlich verfügbaren Daten von Statistics Canada und den Regulierungsbehörden der Provinzen.

CALGARY, AB, 15. Juni 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (NASDAQ: HITI) (TSX-V: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in allen Bereichen der Cannabisbranche realen Mehrwert zu schaffen – hat heute seine Finanzergebnisse für das zweite Geschäftsquartal 2026 zum 30. April 2026 veröffentlicht, dessen Höhepunkte in dieser Pressemitteilung enthalten sind. Der vollständige Satz der ungeprüften verkürzten konsolidierten Konzernabschlüsse für die drei Monate zum 30. April 2026 bzw. 2025 (der Zwischenabschluss) sowie der entsprechende Lagebericht können auf der Website des Unternehmens unter www.hightideinc.com, auf den Profilseiten von SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar abgerufen werden.

Unsere Ergebnisse für das zweite Quartal verdeutlichen die Stärke der diversifizierten Wachstumsstrategie von High Tide und unsere Fähigkeit, in verschiedenen Regionen auf hohem Niveau zu operieren. Durch die kontinuierliche Integration von Remexian haben wir unsere Lieferkettenkapazitäten erweitert, unnötige Zwischenhändler beseitigt und Biomasse zu wesentlich niedrigeren Kosten beschafft, als Remexian dies allein könnte. So konnten wir wichtige operative und finanzielle Ziele rund 90 Tage vor unseren internen Erwartungen erreichen, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

Gleichzeitig übertrifft unser kanadisches Kerngeschäft, der stationäre Einzelhandel, weiterhin den übergeordneten Cannabiseinzelhandel bezüglich praktisch jeder wichtigen Kennzahl. Dies hat dazu geführt, dass High Tide deutlich höhere Einnahmen aus der Betriebstätigkeit, einen anhaltend positiven freien Cashflow und Nettoeinnahmen melden konnte. Mit Blick auf die Zukunft sind wir zwar sowohl in Kanada als auch in Deutschland bereits Marktführer, doch sind wir überzeugt, dass wir noch viel Spielraum haben, um weitere Zuwächse zu erzielen. Wir sind nach wie vor sehr optimistisch hinsichtlich der starken Dynamik, die wir erzeugen, und beobachten jetzt andere Märkte in Europa, um unsere globalen Ambitionen umzusetzen. Ich glaube, dass High Tide nach wie vor außergewöhnlich gut positioniert ist, um eine langfristige Wertschöpfung zu erzielen. Insbesondere freuen wir uns sehr, dass wir eine führende Bank als langfristigen Kreditpartner haben, um unsere globale Expansion zu starten, fügte Herr Grover hinzu.

Zweites Geschäftsquartal 2026 – Finanzielle Highlights:

– Der Umsatz erreichte mit 179,3 Millionen $ für die drei Monate zum 30. April 2026 einen Rekordwert, verglichen mit 137,8 Millionen $ im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Dies entspricht einem Anstieg von 30 % gegenüber dem Vorjahr und stellt die höchste Wachstumsrate der letzten 11 Quartale dar. Der Umsatz stieg in den drei Monaten, die am 30. April 2026 endeten, gegenüber dem Vorquartal um 1 %. Obwohl das Quartal saisonbedingt am langsamsten war und drei Tage weniger hatte, war es das vierte Quartal in Folge, in dem ein neuer Rekordumsatz erreicht werden konnte.

– Der Bruttogewinn erreichte in den drei Monaten zum 30. April 2026 einen Rekordwert von 48,4 Millionen $, was einem Anstieg von 36 % gegenüber dem Vorjahr und von 9 % gegenüber dem Vorquartal entspricht.

– Die Bruttomarge betrug in den drei Monaten zum 30. April 2026 27 %, ein Plus gegenüber 26 % im Vorjahreszeitraum, und lag damit 200 Basispunkte über dem Vorquartalswert von 25 %. Das zweite Geschäftsquartal 2026 markierte den höchsten Wert der konsolidierten Bruttomarge seit acht Quartalen. Die Margen im Vertriebssegment für medizinischen Cannabis belief sich im zweiten Geschäftsquartal auf 27 % und lag damit mehr als doppelt so hoch wie im ersten Geschäftsquartal mit 12 %.

– Das bereinigte EBITDA erreichte in den drei Monaten zum 30. April 2026 mit 13,9 Millionen $ erneut einen Rekordwert. Dies entspricht einem Anstieg von 73 % gegenüber dem Vorjahr und stellt die höchste Wachstumsrate der letzten neun Quartale dar. Gegenüber dem Vorquartal stieg der Wert um 21 %, obwohl das Quartal drei Tage kürzer war.

– Das Unternehmen erwirtschaftete in den drei Monaten zum 30. April 2026 einen freien Cashflow von 1,5 Millionen $. Dies lag zwar unter den 4,9 Millionen $ des Vorjahres sowie den 2,9 Mio. $ des Vorquartals, was jedoch hauptsächlich auf Investitionen in das Working Capital zur Unterstützung des Unternehmenswachstums zurückzuführen war. Der operative Cashflow vor Veränderungen des nicht zahlungswirksamen Working Capital erreichte im zweiten Geschäftsquartal 2026 mit 8,8 Millionen $ den höchsten Stand seit sieben Quartalen. In den letzten vier Quartalen hat das Unternehmen einen freien Cashflow von 13,4 Millionen $ erwirtschaftet.

– Die Gemein- und Verwaltungskosten machten in den drei Monaten zum 30. April 2026 4,0 % des Umsatzes aus und verbesserten sich damit gegenüber 4,2 % im Vorjahr und 4,1 % im Vorquartal. Es war dies der niedrigste Stand in sieben Quartalen.

– Löhne, Gehälter und Zusatzleistungen machten in den drei Monaten zum 30. April 2026 11,9 % des Umsatzes aus, eine Verbesserung gegenüber 12,7 % während des Vorjahres und vergleichbar mit 11,8 % im Vorquartal.

– Die Einnahmen aus der Betriebstätigkeit beliefen sich in den drei Monaten zum 30. April 2026 auf einen Rekordwert von 6,1 Millionen $. Dies entspricht einem Anstieg von 554 % gegenüber dem Vorjahr und von 157 % gegenüber dem Vorquartal.

– Im zweiten Geschäftsquartal erzielte das Unternehmen einen positiven Nettogewinn. Dies stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Nettoverlust von 2,8 Mio. $ im Vorjahreszeitraum sowie dem Nettoverlust von 0,4 Mio. $ im Vorquartal dar. Bereinigt um Veränderungen der nicht zahlungswirksamen derivativen Verbindlichkeit, die durch die über den Erwartungen des Managements liegende Entwicklung im Vertriebssegment für medizinischen Cannabis verursacht wurden, und unter Ausschluss der nicht kontrollierenden Anteile belief sich der Nettogewinn auf 0,6 Millionen $. Dies stellt eine deutliche Trendwende gegenüber einem Verlust von 2,9 Millionen $ im Vorjahreszeitraum sowie einem Verlust von 2,1 Millionen $ im Vorquartal dar.

– Im zweiten Geschäftsquartal belief sich das Ergebnis je vollständig verwässerter Aktie, bereinigt um Veränderungen der nicht zahlungswirksamen derivativen Verbindlichkeit, auf 0,01 $. Dies stellt eine Verbesserung gegenüber einem Verlust je Aktie von 0,04 $ im Vorjahreszeitraum sowie 0,02 $ im Vorquartal dar.

– Die Barmittel und die Barmitteläquivalente, einschließlich der Barmittel mit Verfügungsbeschränkung, beliefen sich zum 30. April 2026 auf insgesamt 36,5 Millionen $ – im Vergleich zu 34,7 Millionen $ im Vorjahreszeitraum und 46,4 Millionen $ im Vorquartal.

Zweites Geschäftsquartal 2026 – Highlights im Einzelhandel:

– Die kanadische Mitgliederzahl des Cabana Club hat 2,65 Millionen überschritten, was eine Zunahme von 39 % gegenüber dem Vorjahr bzw. von 3 % gegenüber dem Vorquartal bedeutet. In den letzten zwölf Monaten hat der Cabana Club 750.000 neue Mitglieder verzeichnet. Cabana Club ist nach wie vor das größte Cannabis-Treueprogramm weltweit. Außerdem besitzt das Unternehmen in Kanada mehr als 178.000 ELITE-Mitglieder, eine Steigerung um 84 % gegenüber dem Vorjahr und um 10 % gegenüber dem Vorquartal.

– Ein durchschnittlicher Canna Cabana-Laden generierte 1,9-mal so viel Umsatz im Vergleich zu Mitbewerbern. Für den Monat März 2026, basierend auf öffentlich zugänglichen Daten zur Anzahl der Läden in den fünf kanadischen Provinzen, in denen Canna Cabana tätig ist, sowie auf öffentlich zugänglichen Daten von Statistics Canada und den Aufsichtsbehörden der Provinzen.

– Die flächenbereinigten Umsätze lagen im zweiten Geschäftsquartal 2026 bei minus 1,2 % im Vergleich zum Vorjahr. Aufgrund öffentlicher Unterlagen und der vom Unternehmen gesammelten Informationen ist es der Ansicht, dass es dennoch besser abgeschnitten hat als seine börsennotierten und nicht börsennotierten Mitbewerber. Seit der Markteinführung des Discount-Club-Modells im Oktober 2021 sind die Verkaufszahlen von Canna Cabana in 161 % gestiegen, während der durchschnittliche Betreiber einen Umsatzrückgang in 7 % verzeichnete. Berechnet durch Verkettung der Monatsdaten und basierend auf öffentlich zugänglichen Daten zur Anzahl der Läden in den fünf kanadischen Provinzen, in denen Canna Cabana tätig ist, sowie auf öffentlich zugänglichen Daten von Statistics Canada und den Aufsichtsbehörden der Provinzen.

– Canna Cabana hielt im Einklang mit dem Vorjahr einen Marktanteil von 12 %. Für die Monate Februar 2026 und März 2026, basierend auf öffentlich zugänglichen Daten zur Anzahl der Läden in den fünf kanadischen Provinzen, in denen Canna Cabana tätig ist, sowie auf öffentlich zugänglichen Daten von Statistics Canada und den Aufsichtsbehörden der Provinzen.

Mit Ausnahme von British Columbia, wo für alle Cannabis-Einzelhändler eine Obergrenze von acht Filialen gilt, lag der Marktanteil von Canna Cabana bei 14 %, verglichen mit 13 % im Vorjahr.

– In den zwölf Monaten bis März 2026 stieg der Gesamtumsatz der Branche in den fünf Provinzen, in denen das Unternehmen tätig ist, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3 %. Im Gegensatz dazu stieg der Gesamtumsatz von Canna Cabana in diesem Zeitraum um 13 %.

– Canna Cabana verzeichnete während der drei Monate, die am 30. April 2026 endeten, eine Schrumpfrate von 0,2 %. Dies stellte eine Verbesserung gegenüber den 0,3 % dar, die in den drei Monaten bis zum 31. Januar 2026 und bis zum 30. April 2025 jeweils verzeichnet wurden.

– Ohne Berücksichtigung der Filialen, die seit weniger als sechs Monaten geöffnet sind und sich noch in der Anlaufphase befinden, beliefen sich die annualisierten Einzelhandelsumsätze pro Quadratfuß im gesamten Canna Cabana-Ladennetz auf 1.620 $, was einem Rückgang von 5 % gegenüber dem Vorjahr und von 6 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass dieses Quartal drei Tage weniger hatte. Dies war höher als bei vielen branchenführenden internationalen Einzelhändlern.

Zweites Geschäftsquartal 2026 – Betriebliche Highlights (1. November 2025 – 31. Januar 2026):

– Das Unternehmen eröffnete drei neue Canna Cabana-Standorte in Ontario, in Scarborough, Sarnia und Caledonia, womit die Gesamtzahl der Canna Cabana-Läden auf insgesamt 221 Filialen in ganz Kanada steigt.

– Das Unternehmen meldete die Ernennung von Kathleen Skerrett und Menashe Kestenbaum zu Direktoren des Unternehmens sowie die Ernennung von David Wallach und Filip Ernest als Mitglieder des Advisory Board des Unternehmens.

– Die hundertprozentige US-Tochtergesellschaft des Unternehmens für hanfbasiertes CBD, NuLeaf Naturals, gab ihre Absicht bekannt, sich als Anbieter qualifizierter hanfbasierter CBD-Produkte am Pilotprogramm Beneficiary Engagement Incentive des U.S. Centers for Medicare & Medicaid Services Innovation Center zu beteiligen, und nahm bereits die Zusammenarbeit mit teilnehmenden Organisationen auf.

Nachfolgende Ereignisse (1. Mai 2026 bis heute):

– Das Unternehmen eröffnete neue Canna Cabana-Standorte in Toronto und Welland und kündigte einen neuen Standort in Calgary an, zusammen mit einer endgültigen Vereinbarung zum Erwerb von vier Filialen in Ontario, wodurch die Gesamtzahl der Canna Cabana-Filialen auf 228 Standorte in ganz Kanada steigen wird.

– Das Unternehmen erhielt die Kreditgenehmigung der Bank of Montreal als sein neuer vorrangiger Kreditgeber für Kreditfazilitäten in Höhe von 40 Millionen $.

– Bestimmte leitende Angestellte, Direktoren und Berater, allen voran der President und Chief Executive Officer des Unternehmens, erwarben zwischen dem 6. Mai 2026 und dem 8. Mai 2026 90.882 Stammaktien von High Tide auf dem freien Markt zu einem durchschnittlichen Preis von 3,39 $ pro Stammaktie.

Zweites Geschäftsquartal 2026 – Update zu medizinischem Cannabis

– Im zweiten Geschäftsquartal 2026 vertrieb Remexian eine Rekordmenge von 7,6 Tonnen medizinisches Cannabis auf dem deutschen Markt und verzeichnete damit das höchste vierteljährliche Vertriebsvolumen in der Unternehmensgeschichte. Die Absatzmengen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 49 % und gegenüber dem Vorquartal um 21 %.

– Das Segment erzielte im zweiten Geschäftsquartal 2026 einen Rekordumsatz von 31,6 Millionen $, verglichen mit 25,0 Millionen $ im ersten Geschäftsquartal 2026.

– Im zweiten Geschäftsquartal 2026 erzielte Remexian eine Bruttomarge von 27 % und damit mehr als das Doppelte der 12 %, die Remexian im ersten Geschäftsquartal 2026 erwirtschaftete.

– Remexians Marktanteil am in Deutschland vertriebenen Cannabisvolumen überstieg für die drei Monate bis März 2026 14 % und setzte damit den Aufwärtstrend fort, nachdem der Anteil in den drei Monaten bis September 2025 bei 6,5 % und in den drei Monaten bis Dezember 2025 bei 10,3 % gelegen hatte. Schätzung des Marktanteils auf Grundlage der gesamten Importdaten des Deutschen Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

Ausgewählte Finanzdaten für die drei Monate zum 30. April 2026:

(in Tausend kanadischen Dollar angegeben)

Drei Monate zum 30. April Sechs Monate zum 30. April

2026 2025 Veränderun 2026 2025 Veränderun

g g

$ $ $ $

Freier Cashflow (i) 1.482 4.896 -(70)- % 4.421 2.996 -48- %

Netto-Cashflow aus Betriebstätigkeit 4.433 8.255 -(46)- % 10.293 8.938 -15- %

Umsatz 179.296 137.804 -30- % 357.625 280.265 -28- %

Bruttogewinn 48.391 35.471 -36- % 92.800 70.911 -31- %

Bruttogewinnmarge(ii) 27 % 26 % -1- % 26 % 25 % -1- %

Bereinigte Bruttogewinnmarke(iii) 27 % 26 % -1- % 26 % 25 % -1- %

Betriebsaufwand(iv) (35.267) (27.409) -29- % (68.909) (55.760) -24- %

Betriebsaufwand als prozentualer Anteil des Umsatzes(v) 20 % 20 % — % 19 % 20 % -(1)- %

Gesamtaufwand (42.294) (34.539) -22- % (84.332) (69.912) -21- %

Einnahmen aus Betriebstätigkeit 6.097 932 -554- % 8.468 999 -748- %

Bereinigtes EBITDA(vi) 13.916 8.062 -73- % 25.373 15.151 -67- %

Bereinigtes EBITDA als prozentualer Anteil des 8 % 6 % -2- % 7 % 5 % -2- %

Umsatzes(vii)

Nettoeinnahmen (-verlust) 24 (2.836) — % (328) (5.525) — %

Bereinigte Nettoeinnahmen (-verlust) vor 565 (2.898) — % (1.516) (5.706) — %

Zeitwertänderungen von derivativen Verbindlichkeiten,

ausschließlich NCl

(viii)

Bereinigte unverwässerte und verwässerte Einnahmen 0,01 (0,04) — % (0,02) (0,07) — %

(Verlust) je

Aktie(ix)

i. Der freie Cashflow ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl, die auf der Grundlage der unten genannten Berechnung ermittelt wird.

ii. Die Bruttomarge ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl. Die Bruttomarge wird berechnet als Bruttogewinn geteilt durch den Umsatz.

iii. Die bereinigte Bruttomarge ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl. Die bereinigte Bruttomarge ergibt sich aus der Division des bereinigten Bruttogewinns durch den Umsatz. Der bereinigte Bruttogewinn wird ermittelt, indem der beizulegende Zeitwert der Vorräte vom Bruttogewinn abgezogen wird.

iv. Der Betriebsaufwand ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl und umfasst Löhne, Gehälter und Zusatzleistungen, Gemein- und Verwaltungsausgaben, Honorare, Werbe- und Marketingkosten sowie Zinsen und Bankgebühren.

v. Der Betriebsaufwand als prozentualer Anteil des Umsatzes ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl. Sie wird berechnet als Betriebsaufwand geteilt durch den Umsatz.

vi. Das bereinigte EBITDA ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl. Eine Überleitung des bereinigten EBITDA zum Nettogewinn (-verlust) ist unten zu finden.

vii. Das bereinigte EBITDA als prozentualer Anteil des Umsatzes ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl. Sie wird berechnet als bereinigtes EBITDA geteilt durch den Umsatz.

viii. Das bereinigte Nettoergebnis vor Zeitwertänderungen von derivativen Verbindlichkeiten ist eine nicht IFRS-konforme Kennzahl, die sich aus dem Nettoverlust abzüglich der Zeitwertänderungen von derivativen Verbindlichkeiten ergibt.

ix. Die bereinigten Einnahmen je Aktie (unverwässert und verwässert) ist eine nicht IFRS-konforme Kennzahl und wird berechnet als bereinigte Nettoeinnahmen vor Zeitwertänderungen von derivativen Verbindlichkeiten, geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der Stammaktien.

Die Überleitungspositionen zwischen Nettogewinn, EBITDA und bereinigtem EBITDA sind wie folgt:

2026 2025 2024

Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3

Nettoeinnahmen (-verlust) 24 (352) (46.711) 832 (2.836) (2.689) (4.802) 825

Rückerstattung (Aufwand) Ertrag-/latente Steuern 295 40 (178) 69 46 38 (153) 671

Wertzuwachs und Zinsen 3.151 3.155 1.213 1.795 1.950 2.101 2.308 1.681

Abschreibung und Amortisation 6.146 8.026 6.503 6.080 5.880 5.847 5.362 5.678

EBITDA(i) 9.616 10.869 (39.173) 8.776 5.040 5.297 2.715 8.855

Zeitwert des Bestands 792 690 865 – – – – –

Wechselkursverlust (-gewinn) (212) (144) 333 120 114 (13) 5 19

Transaktions- und Übernahmekosten 2.077 2.958 2.682 881 1.616 630 773 12

Sonstiger Verlust (Gewinn) – – (41) (1) 42 – (874) 6

Wertminderungsverlust – – 23.564 – – – 4.964 –

Aktienbasierte Vergütung 881 370 668 824 1.250 1.175 750 881

Verlust (Gewinn) aus der Zeitwertänderung von 762 (3.286) 23.516 43 – – (88) (159)

derivativen

Verbindlichkeiten

Bereinigtes EBITDA(i) 13.916 11.457 12.414 10.643 8.062 7.089 8.245 9.614

Bereinigte EBITDA-Marge(ii) 8 % 6 % 8 % 7 % 6 % 5 % 6 % 7 %

Bereinigtes EBITDA – vorangegangene 12 Monate 48.430 42.576 38.208 34.039 33.010 34.989 38.335 38.452

i. EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen.

ii. Die bereinigte EBITDA-Marge ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl. Sie wird berechnet als das bereinigte EBITDA geteilt durch den Umsatz.

2026 2025 2024

Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3

Cashflow aus Betriebstätigkeit 8.752 5.486 6.599 8.231 4.686 4.644 6.179 8.928

Veränderung des nicht zahlungswirksamen (4.319) 374 (2.321) 2.419 3.569 (3.961) 3.473 (2.715)

Working

Capital

Nettoliquidität aus Betriebstätigkeit 4.433 5.860 4.278 10.650 8.255 683 9.652 6.213

Laufender Investitionsaufwand(i) (289) (286) (345) (460) (692) (361) (533) (279)

Zahlungen für Leasingverbindlichkeiten (2.662) (2.635) (2.610) (2.508) (2.667) (2.222) (3.211) (2.842)

Freier Cashflow (ii) 1.482 2.939 1.323 7.682 4.896 (1.900) 5.908 3.092

Freier Cashflow – vorangegangene 12 Monate 13.426 16.840 12.001 16.586 11.996 16.483 21.991 21.770

i. Der laufende Investitionsaufwand ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl.

ii. Der freie Cashflow ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl.

AUSBLICK

Stationärer Einzelhandel

Canna Cabana, die hundertprozentige Tochtergesellschaft von High Tide, ist mit 228 Standorten die größte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas, vorbehaltlich des Abschlusses der angekündigten Übernahme von vier neuen Geschäften durch das Unternehmen. Wie bereits erwähnt, bekräftigt das Unternehmen sein langfristiges Ziel, eine Anzahl von mehr als 350 Standorten landesweit zu erreichen und im Kalenderjahr 2026 20 bis 30 Standorte zu eröffnen, größtenteils durch organisches Wachstum, während gleichzeitig ergänzende M&A-Möglichkeiten unterschiedlicher Größenordnung geprüft werden.

White-Label-Initiativen

Das Unternehmen baut sein White-Label-Cannabis-Produktportfolio im Rahmen seiner Hauptmarken Queen of Bud und Cabana Cannabis Co. weiter aus, wobei zum Ende des zweiten Geschäftsquartals 41 Cannabis-SKUs im gesamten Canna Cabana-Filialnetz erhältlich waren. Das Unternehmen entwickelt überdies mehrere neue Angebote, um sein White-Label-Angebot weiter auszudehnen. Die White-Label-Cannabis-SKUs machen derzeit 1,7 % des gesamten Cannabisumsatzes des Unternehmens im stationären Einzelhandel aus. Das Unternehmen rechnet langfristig mit einem deutlichen Wachstum seines White-Label-Portfolios und geht davon aus, dass der Anteil seiner margenstärkeren White-Label-Marken langfristig auf rund 20 % des Gesamtumsatzes steigen wird.

Cabana Club & ELITE

Die Treueprogramme des Unternehmens, Cabana Club und ELITE, die nach wie vor die weltweit größten Cannabis-Treueprogramme sind, expandieren weiterhin rasant in ganz Kanada. Die Mitgliederzahl des Cabana Club hat in Kanada mittlerweile 2,65 Millionen überschritten – eine Steigerung von 39 % im vergangenen Jahr. Langfristig rechnet das Unternehmen mit über 3 Millionen Cabana Club-Mitgliedern in Kanada. ELITE, die kostenpflichtige Mitgliedschaftsstufe, zählt nun über 178.000 Mitglieder in Kanada – ein Anstieg von 84 % gegenüber dem Vorjahr, wobei täglich weitere Mitglieder hinzukommen. Langfristig will das Unternehmen mindestens 50 % seiner Basis-Mitglieder in ELITE-Mitglieder umwandeln.

Europa

Remexian konnte im zweiten Geschäftsquartal 2026 seinen Marktanteil am deutschen Markt für medizinisches Cannabis weiter ausbauen und erreichte in den drei Monaten bis März 2026 einen Marktanteil von 14 %, gegenüber 10,3 % in den drei Monaten bis Dezember 2025. Das Management ist von dieser Entwicklung ermutigt und glaubt, dass das Unternehmen gut positioniert ist, seinen Anteil am deutschen Markt für medizinisches Cannabis in den kommenden Quartalen aufrecht zu erhalten und potenziell zu steigern, unterstützt durch seine unübertroffenen kanadischen Lieferbeziehungen und das anhaltende Wachstum im medizinischen Cannabissektor in Deutschland. Im Einklang mit den zuvor kommunizierten Zielen und Zeitplänen beabsichtigt das Unternehmen, in den kommenden Quartalen in weitere europäische Märkte zu expandieren.

USA

Die Überzeugung des Unternehmens hinsichtlich der langfristigen Chancen seiner aus Hanf gewonnenen CBD-Plattformen in den USA wird durch die sich wandelnden politischen Rahmenbedingungen auf Bundesebene weiter gestärkt. Im Einklang mit der Überlegung, Gründungsmitglieder des U.S. National Compassionate Care Council zu werden, konzentrieren sich das Unternehmen und NuLeaf Naturals weiterhin darauf, eine durchdachte bundes- und einzelstaatliche medizinische Cannabispolitik zu gestalten und gleichzeitig Bemühungen zu unterstützen, den Zugang von Patienten zu Cannabinoid-Therapien zu verbessern.

Bundesreformen in den USA haben sich weiter beschleunigt. Am 23. April 2026 hat das U.S. Department of Justice und die Drug Enforcement Administration (DEA) FDA-zugelassene Marihuana-Medikamente und Marihuana, die einer staatlichen medizinischen Marihuana-Lizenz unterliegen, von Schedule I in Schedule III des Controlled Substances Act verschoben, die bedeutendste Veränderung der US-amerikanischen Cannabisregulierung seit Jahrzehnten. Auf der Grundlage dieses Beschlusses hat die DEA eine neue Verwaltungsanhörung angesetzt, die am 29. Juni 2026 beginnen soll, um zu prüfen, ob sämtliches Cannabis von Schedule I in Schedule III umgestuft werden soll. Das Unternehmen beabsichtigt, dieses Vorgehen genau zu verfolgen und hat bereits begonnen, die Nasdaq Stock Exchange und die TSX Venture Exchange zu kontaktieren, um besser zu verstehen, welche Auswirkungen eine umfassendere Neueinstufung auf ihre jeweiligen Börsennotierungsrichtlinien haben könnte.

Das Unternehmen steht weiterhin mit verschiedenen Partnern in den USA in Kontakt, um potenzielle Möglichkeiten auszuloten.

VIERTELJÄHRLICHES UPDATE DES ATM-PROGRAMMS

Das Unternehmen hat im Rahmen eines ATM-Programms in den letzten fünf Geschäftsquartalen keine Stammaktien begeben.

In den sechs Monaten, die am 30. April 2025 endeten, hat das Unternehmen insgesamt 11.600 Stammaktien über die Nasdaq oder die TSXV begeben, was einem Gesamterlös von 52 $ entspricht. Gemäß einer Aktienvertriebsvereinbarung wurde im Jahr, das am 31. Oktober 2025 endete, eine Barprovision von 1 $ auf die gesamten Bruttoerlöse an die Agenten im Zusammenhang mit ihren Dienstleistungen im Rahmen der Aktienvertriebsvereinbarung ausgezahlt.

Dieses ATM-Programm hatte bis zum 24. Juli 2025 Gültigkeit, als der kanadische Shelf-Prospekt zurückgezogen wurde, um am 11. August 2025 einen neuen Basisprospekt einzureichen.

Am 11. August 2025 reichte das Unternehmen einen endgültigen Kurzprospekt in allen kanadischen Provinzen und Territorien sowie eine entsprechende Registrierungserklärung bei der U.S. Securities and Exchange Commission ein. Der Shelf-Prospekt ermöglicht es dem Unternehmen, nach eigenem Ermessen und im Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen gemäß der Vorschrift National Instrument 44-102 – Shelf Distributions sowie den Richtlinien der TSXV von Zeit zu Zeit Stammaktien im Wert von bis zu 100.000 $ (oder dem entsprechenden Gegenwert in US-Dollar) aus dem Bestand an die Öffentlichkeit zu begeben.

Zum Zeitpunkt der Freigabe des Zwischenabschlusses zur Veröffentlichung waren keine Wertpapiere im Rahmen des Shelf-Prospekts ausgegeben worden, und es waren keine ATM-Vertriebsvereinbarungen oder Prospektnachträge abgeschlossen worden.

WEBCAST-LINK FÜR DIE VERANSTALTUNG ZUR ERÖRTERUNG DER FINANZERGEBNISSE VON HIGH TIDE

Das Unternehmen wird am Dienstag, den 16. Juni 2026, um 11:30 Uhr (Eastern Time) einen Webcast und eine Telefonkonferenz veranstalten, um die geprüften Ergebnisse und den Ausblick zu diskutieren.

app.webinar.net/49ONKGgKpM6

Die Teilnehmer werden gebeten, sich im Voraus für den Webcast zu registrieren, indem sie auf den obenstehenden Link vor Beginn des Live-Webcasts klicken. Eine Aufzeichnung wird drei Stunden nach dem Live-Webcast unter demselben Link verfügbar sein.

Teilnehmer, die während der Veranstaltung Fragen haben, können diese über die Einwahlnummer stellen. Die Zugangsdaten lauten wie folgt:

Gebührenfrei in Nordamerika: 1-888-510-2154

Gebührenfrei international (Deutschland): +49 800 5889782

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna CabanaTM ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 228 inländischen Geschäftsstandorten und 1 internationalen Geschäftsstandort. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten und beansprucht einen Marktanteil von 12 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Das Unternehmen wurde 2025 der erste nordamerikanische Cannabis-Einzelhändler, der eine Präsenz im stationären Einzelhandel in Deutschland eröffnet hat. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene Produkte angeboten werden.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen mit einem Marktanteil von 14 % am deutschen Markt für medizinisches Cannabis, das sich auf den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen spezialisiert hat. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinisches Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange (die TSXV) zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Weder die TSXV noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

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VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über:

Die Geschäftsziele und Meilensteine des Unternehmens sowie den voraussichtlichen Zeitplan und die Kosten im Zusammenhang mit der Ausführung oder dem Erreichen dieser Ziele und Meilensteine (einschließlich, ohne Einschränkung, vorgeschlagener Übernahmen, Expansionen und Ladeneröffnungen); die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens und die Absicht, eine oder mehrere realisierbare Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen; die Entwicklung des Geschäfts des Unternehmens und die zukünftigen Aktivitäten nach dem Datum dieses Dokuments; Erwartungen in Bezug auf die Marktgröße und das erwartete Wachstum in den Rechtsprechungen, in denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit tätig ist oder künftige Tätigkeiten in Erwägung zieht; Erwartungen in Bezug auf wirtschaftliche, geschäftliche, regulatorische oder wettbewerbsbezogene Faktoren in Bezug auf das Unternehmen oder die Cannabisbranche im Allgemeinen; den Markt für die aktuellen und geplanten Produktangebote des Unternehmens sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Marktanteile zu erobern; die Vertriebsmethoden, die das Unternehmen voraussichtlich für die Bereitstellung seiner Produktangebote nutzen wird; die strategischen Investitionen und Kapitalausgaben des Unternehmens und die damit verbundenen Vorteile; Änderungen der Gemein- und Verwaltungsausgaben; zukünftige Betriebstätigkeiten und -aktivitäten und deren Zeitpunkt sowie Leistungen; die künftige Steuerpflicht des Unternehmens; die geschätzten künftigen vertraglichen Verpflichtungen des Unternehmens; die künftige Liquidität und Finanzkraft des Unternehmens und seine Fähigkeit, seinen Betriebskapitalbedarf und die prognostizierten Investitionsausgaben zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, und den Marktanteil oder die Reichweite des Unternehmens; dass das Unternehmen das Geschäft des Unternehmens um die derzeit geplante Anzahl zusätzlicher Cannabiseinzelhandelsstandorte im hierin angegebenen Zeitrahmen erweitern wird und das Unternehmen auf einem positiven Wachstumspfad bleibt; die weitere Steigerung der Verkaufszahlen; dass das Unternehmen sein Umsatzprofil verbessert; dass das Unternehmen die Entwicklung seiner Cannabiseinzelhandelsgeschäfte abschließt; die Fähigkeit des Unternehmens, einen positiven ungebundenen Cashflow zu generieren und den freien Cashflow für das Geschäftsjahr positiv zu halten; einen ungebundenen Cashflow, der es dem Unternehmen ermöglicht, sein Wachstum mit internen Cashflows zu finanzieren; die Fähigkeit des Unternehmens, den Shareholder Value zu maximieren; die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Genehmigungen zu erhalten, aufrechtzuerhalten und zu erneuern oder zu verlängern, einschließlich des Zeitpunkts und der Auswirkungen des Erhalts dieser Genehmigungen; die Realisierung von Kosteneinsparungen, Synergien oder Vorteilen aus den jüngsten und geplanten Akquisitionen des Unternehmens und die Fähigkeit des Unternehmens, die Geschäfte jedes erworbenen Unternehmens erfolgreich in das Geschäft des Unternehmens zu integrieren; die erwarteten Umsätze aus den fortgeführten Geschäften; die Fähigkeit des Unternehmens, die aus der bestehenden Betriebstätigkeit erwirtschafteten Mittel zur Finanzierung zukünftiger Standorte zu verwenden; die weitere Zunahme der Mitgliederzahlen der Treueprogramme Cabana Club und ELITE; die erwarteten Änderungen des ELITE-Programms und deren Auswirkungen auf die Geschäfts- und Betriebstätigkeit des Unternehmens; das Erreichen der prognostizierten Umsatz- und Absatzprognosen; die Absicht des Unternehmens, jedes Angebot von Wertpapieren des Unternehmens abzuschließen; die Gesamtsumme der Erlöse, die das Unternehmen im Rahmen eines künftigen Angebots erhalten wird; die erwartete Verwendung des Nettoerlöses aus dem ATM-Programm und/oder einem zukünftigen Angebot durch das Unternehmen; die Notierung von Stammaktien, die im Rahmen eines zukünftigen Angebots angeboten werden; die erwarteten Auswirkungen zukünftiger Angebote auf das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, in aufstrebende legale Cannabis-Rechtsordnungen einzutreten; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Marktanteile in dem hier angegebenen Umfang und innerhalb der hier angegebenen Fristen zu erobern; die Fähigkeit des Unternehmens, in diesem Kalenderjahr 20-30 Geschäfte zu eröffnen und seine Ziele von 350 Geschäften landesweit, 1 Million ELITE-Mitgliedern und 3 Millionen Cabana Club-Mitgliedern in Kanada sowie der Umwandlung von 50 % seiner Basis-Mitglieder in ELITE-Mitglieder zu erreichen; die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Marktanteil am deutschen Markt für medizinisches Cannabis auszubauen und in den kommenden Quartalen auf weitere europäische Märkte zu expandieren; die Frage, ob für den Ausbau von Remexian weitere Working Capital erforderlich ist; die Fähigkeit, auch im Geschäftsjahr 2026 einen positiven freien Cashflow zu erwirtschaften; den Abschluss angekündigter Akquisitionen; die Fähigkeit des Unternehmens, Cannabis-, White-Label- und Konsumzubehörangebote zu entwickeln und auf den Markt zu bringen sowie dass der Umsatzanteil seiner margenstärkeren White-Label-Marken auf 20 % steigt; die kontinuierliche Stabilisierung und Verbesserung der E-Commerce-Plattformen, die Fähigkeit, das Filialwachstum intern zu finanzieren; und die Fähigkeit des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften, von weiteren Reformen auf Bundesebene in den USA und anderen Ländern zu profitieren, und dass diese Wachstumschancen für das Unternehmen darstellen.

Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift Non-Exhaustive List of Risk Factors in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Finanzinformationen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Finanzinformationen (FOFI) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze über voraussichtliche Betriebsergebnisse, Finanzlage oder Cashflows enthalten, die denselben Annahmen, Risikofaktoren, Einschränkungen und Qualifikationen unterliegen, wie sie im obigen Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt sind. FOFI werden nicht in der Form einer historischen Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder Kapitalflussrechnung dargestellt. Die FOFI erheben nicht den Anspruch, die Finanzlage des Unternehmens in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS darzustellen, und es kann nicht garantiert werden, dass sich die bei der Erstellung der FOFI getroffenen Annahmen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens und die sich daraus ergebenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den in der vorgelegten Analyse dargestellten Beträgen abweichen, und solche Abweichungen können wesentlich sein (auch aufgrund des Eintretens unvorhergesehener Ereignisse, die nach der Erstellung der FOFI eintreten). Das Unternehmen und das Management sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden, die die besten Schätzungen und Beurteilungen des Managements zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegeln. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, wird der Leser darauf hingewiesen, dass er sich nicht auf die FOFI verlassen sollte, da diese zwangsläufig auf zukünftige Ergebnisse schließen lassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die FOFI zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Wichtig ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI auf bestimmten zusätzlichen Annahmen beruhen oder beruhen können, die die Geschäftsleitung auf der Grundlage der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen über: (i) die künftige Preisgestaltung für die Produkte des Unternehmens, (ii) die künftige Marktnachfrage und -trends in den Rechtsprechungen, in denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit seine Geschäfte tätigt, (iii) die laufenden Lagerbestände des Unternehmens und die Schätzungen der Betriebskosten, (iv) den Nettoerlös des Unternehmens aus dem ATM-Programm und zukünftiger Finanzierungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI oder Finanzausblicke erheben nicht den Anspruch, die Finanzlage des Unternehmens in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS darzustellen, und es kann nicht garantiert werden, dass sich die bei der Erstellung der FOFI getroffenen Annahmen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens und die sich daraus ergebenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den Beträgen abweichen, die in der in einem solchen Dokument dargestellten Analyse aufgeführt sind, und solche Abweichungen können wesentlich sein (auch aufgrund des Eintretens unvorhergesehener Ereignisse, die nach der Erstellung der FOFI eintreten). Das Unternehmen und die Geschäftsleitung sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden und die besten Schätzungen und Beurteilungen der Geschäftsleitung zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegeln. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, einschließlich der Risiken, die unter der obigen Überschrift Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen und unter der Überschrift Risk Factors in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens erörtert werden, sollten die FOFI oder der Finanzausblick in dieser Pressemitteilung nicht unbedingt als Indikator für künftige Ergebnisse angesehen werden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht vorbehaltlos auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI oder Finanzprognosen verlassen sollten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, die FOFI zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen erforderlich.

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