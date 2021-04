High Tide reicht endgültigen Basisprospekt ein

CALGARY, 22. April 2021- High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (TSXV: HITI) (OTCQB: HITIF) (FRA:2LY), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das darüber hinaus auch in der Herstellung und dem Vertrieb von Konsumzubehör tätig ist, freut sich, die Einreichung eines Basisprospekts in Kurzfassung (der Prospekt) bekanntzugeben, um dem Unternehmen die Flexibilität zu geben, je nach Bedarf Finanzierungsmöglichkeiten und günstige Marktbedingungen während der 25monatigen Gültigkeitsdauer des Prospekts (die Gültigkeitsdauer) auszunutzen.

Der Prospekt wurde in allen kanadischen Provinzen und Territorien eingereicht. Der Prospekt ermöglicht es dem Unternehmen, von Zeit zu Zeit, während der Gültigkeitsdauer Angebote, Ausgaben und Verkäufe in Bezug auf Stammaktien, Warrants, Einheiten, Zeichnungen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen oder Kombinationen solcher Wertpapiere (gemeinsam die Wertpapiere) zu einem Gesamtpreis von bis zu 1 Million CAD (oder dem entsprechenden Wert) in einer oder mehreren Transaktionen auszuführen.

High Tide reichte den Prospekt ein, um dem Unternehmen während der nächsten zwei Jahre größere finanzielle Flexibilität zu geben. Das Unternehmen hat jedoch zum jetzigen Zeitpunkt keine Vereinbarungen oder Abkommen zum Angebot von Wertpapieren abgeschlossen und hat keine unmittelbaren Pläne, im Rahmen des Prospekts Wertpapiere auszugeben.

Das Unternehmen könnte den Prospekt auch in Verbindung mit einer Marktausschüttung unter Einhaltung der geltenden Gesetzgebung zu Wertpapieren verwenden, die den Verkauf im Namen des Unternehmens durch die TSX Venture Exchange (die TSXV) (oder andere Börsenmärkte) gestatten würde, wie im entsprechenden Prospektnachtrag näher ausgeführt.

Das Unternehmen kann die Nettoerlöse aus dem Verkauf von Wertpapieren für allgemeine Geschäftsausgaben, Kapitalprojekte, interne Expansion oder zum Kauf anderer Geschäfte, Anlagen oder Wertpapiere durch das Unternehmen oder eine seiner Tochterfirmen verwenden.

Diese Pressemeldung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zu einem Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar, und Wertpapiere werden in Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot oder eine Aufforderung oder der Verkauf ungesetzlich wären, nicht zum Verkauf angeboten werden, bevor eine Registrierung oder Qualifizierung nach den Gesetzen zu Wertpapieren in der betreffenden Jurisdiktion erfolgt ist.

Die Bedingungen zu Wertpapieren, die im Rahmen des Prospekts angeboten werden, und der beabsichtigte Verwendungszweck von Nettoerlösen aus diesem Angebot würden zur Zeit der Angebotsabgabe festgelegt und in dem Prospektnachtrag, der zur Zeit der Angebotsabgabe bei den kanadischen Regulierungsbehörden für Wertpapiere eingereicht würde, beschrieben werden. High Tide würde den Prospektnachtrag veröffentlichen.

Sowohl der Prospekt als auch die vorläufige Kurzfassung des Basisprospekts sind bei Sedar, www.sedar.com, unter dem Unternehmensprofil erhältlich.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist – gemessen am Umsatz – der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt 84 Markenstandorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, KushBar, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co. und NewLeaf Cannabis. Derzeit werden zusätzliche Standorte im ganzen Land entwickelt. High Tide beliefert Verbraucher seit über einem Jahrzehnt durch seine zahlreichen Konsumzubehör-Unternehmen, einschließlich der E-Commerce-Plattformen Grasscity.com, Smokecartel.com und CBDcity.com, und seine Vertriebsabteilung Valiant Distribution, einschließlich des lizenzierten Unterhaltungsmarkenherstellers Famous Brandz. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Aphria Inc. (TSX: APHA) (NYSE: APHA) und Aurora Cannabis Inc. (NYSE: ACB) (TSX: ACB).

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung bzw. zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln aktuelle Schätzungen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie Ausblick, erwartet, beabsichtigt, prognostiziert, nimmt an, plant, projiziert, schätzt, sieht vor, geht davon aus, Bedarf, Strategie, Ziele, Zielsetzungen oder Abwandlungen davon, oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden, oder die Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke und ähnliche Phrasen), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die sich als falsch erweisen könnten. Dazu zählen unter anderem auch Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Ausgabe von Wertpapieren im Rahmen des Prospekts durch High Tide, falls zutreffend. High Tide hält diese Annahmen unter den gegebenen Umständen für angemessen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eines oder mehrere der hier dargelegten Regierungs-, Industrie-, Markt-, Betriebs- oder Finanzziele erreicht werden. Den zukunftsgerichteten Aussagen sind bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren inhärent, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Mit Ausnahme der gesetzlichen Bestimmungen ist High Tide nicht verpflichtet, Personen davon in Kenntnis zu setzen, wenn es von einer Ungenauigkeit oder Auslassung einer zukunftsgerichteten Aussage erfährt, und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und werden, sofern nicht anders angegeben, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht.

KONTAKTDATEN

Omar Khan

Senior Vice President, Corporate & Public Affairs

omar@hightideinc.com

Tel. 1 (647) 985-4401

