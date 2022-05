High Tide-Tochtergesellschaft Blessed CBD startet Abo-Rabattprogramm im Vereinigten Königreich

US-Tochtergesellschaft NuLeaf Naturals startet ebenfalls neu gestaltetes Abo-Rabattprogramm

Calgary, 25. Mai 2022. High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (NASDAQ: HITI, TSX-V: HITI, FWB: 2LYA), ein führendes, auf den Einzelhandel ausgerichtetes Cannabisunternehmen, das sowohl über konventionelle Läden als auch über globale E-Commerce-Aktiva verfügt, gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Blessed CBD ein CBD-Abo-Sparprogramm namens Wellness Club im Vereinigten Königreich gestartet hat. Im Rahmen des Wellness Club-Programms können die Mitglieder ihre monatlichen Bestellungen mit Artikeln von allen Produktlinien von Blessed CBD, einschließlich Öle, Fruchtgummis, Kapseln und Topika, individuell gestalten. Die Mitglieder können auch ihre eigenen Lieferpläne innerhalb von Zeiträumen von alle zwei bis alle zwölf Wochen anpassen, wodurch die Häufigkeit der Lieferungen optimal auf die Bedürfnisse eines jeden Mitglieds abgestimmt werden kann. Darüber hinaus erhalten Mitglieder durch den Beitritt zum Wellness Club einen Rabatt von 20 % auf ihren ersten Einkauf und danach lebenslang einen Rabatt von 25 % auf alle Blessed-CBD-Produkte. Dies bedeutet, dass Mitglieder Zugang zu den größten Rabatten haben, die Blessed CBD jemals angeboten hat. Außerdem können Mitglieder an exklusiven monatlichen Verlosungen teilnehmen, bei denen die Gewinner kostenlose CBD-Produkte erhalten.

Die Einführung des Wellness Clubs wird nicht nur den Komfort und die Ersparnis für Mitglieder verbessern, sondern auch die Kundenbindung und den Markenwert von Blessed CBD im Vereinigten Königreich weiter festigen. Da Mitglieder des Wellness Clubs einen Service abonnieren, bei dem ihre Bestellungen automatisch erneuert werden, geht Blessed CBD davon aus, den Lebenszeitwert pro Kunde über das aktuelle Niveau hinaus zu steigern. Der Wellness Club wird es Blessed CBD auch ermöglichen, einen wiederkehrenden Cashflow zu generieren, der wesentlich vorhersehbarer ist als das aktuelle System, bei dem die Kunden ihre Bestellungen manuell aufgeben müssen. Obwohl der Wellness Club zunächst nur im Vereinigten Königreich verfügbar sein wird, beabsichtigt Blessed CBD, das Programm in Zukunft auch auf Deutschland zu erweitern.

Die Einführung des Wellness Clubs von Blessed CBD sowie das neu gestaltete Abo-Sparprogramm von NuLeaf Naturals sind weitere Beispiele für die plattformübergreifenden Synergien, die High Tide infolge seiner vorausdenkenden Übernahmestrategie entwickeln konnte. Im vergangenen Jahr haben wir Unternehmen übernommen, die sich in einer günstigen Position befinden, um wiederkehrende und vorhersehbare Cashflows durch den innovativen Einsatz von wertbasierten Treue- und Abo-Programmen zu generieren, sagte Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. Während wir unser diversifiziertes Cannabis-Ökosystem kontinuierlich erweitern, gehe ich davon aus, dass wir in der Lage sein werden, weiteres Umsatzwachstum zu minimalen Investitionskosten zu verzeichnen, indem wir unsere organischen Innovationen nutzen und diese auf unsere unterschiedlichen Plattformen anwenden. Die heutige Ankündigung verdeutlicht auch unser Bestreben, unsere Präsenz, unseren Kundenstamm und unsere Umsätze durch legale Aktivitäten auf Märkten wie dem Vereinigten Königreich und den USA auszubauen, auf denen eine vollständige Legalisierung von Cannabis noch nicht erfolgt ist. Wir freuen uns darauf, weitere organische Innovationen in unserem Portfolio einzuführen, fügte Herr Grover hinzu.

NULEAF NATURALS STARTET NEU GESTALTETES ABO-SPARPROGRAMM

Das Unternehmen gab heute außerdem bekannt, dass seine Tochtergesellschaft NuLeaf Naturals mit Sitz in den USA ein neu gestaltetes Abo-Sparprogramm eingeführt hat, das auf dem Erfolg des ähnlich benannten und gestalteten Abo-Programms basiert, das von der anderen US-Tochtergesellschaft, FAB CBD, im März 2022 eingeführt wurde. Im Rahmen dieses Programms können die Kunden ihre Bestellungen jeden Monat an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen – mit Artikeln von allen Produktlinien von NuLeaf Naturals, einschließlich Öle, Softgels, Topika und Leckereien für Haustiere. Die Kunden haben auch die Möglichkeit, die Häufigkeit der Lieferung für jedes einzelne Produkt in ihrer Bestellung einzustellen, wodurch sie optimal auf die Bedürfnisse eines jeden Kunden für jedes Produkt abgestimmt werden kann. Darüber hinaus erhalten Kunden, die sich für das Abo-Rabattprogramm entscheiden, einen lebenslangen Rabatt von 20 % auf alle Produkte von NuLeaf Naturals, die sie kaufen – ähnlich wie es FAB CBD zurzeit auf dem US-Markt anbietet.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein führendes, auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, das sowohl über Ladengeschäfte als auch über globale E-Commerce-Aktiva verfügt. Das Unternehmen ist – gemessen am Umsatz – der größte, nicht konzessionierte, kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; mit derzeit 122 Standorten in Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. High Tide wurde im dritten jährlichen Ranking des Business Magazines der kanadischen Top-Wachstumsunternehmen 2021 aufgeführt und in der TSX Venture 50 2022 und zählt zu den zehn stärksten Aktien im Bereich der diversifizierten Industrien. Das Unternehmen ist der erste und einzige Cannabis-Discount-Club-Händler in Nordamerika, der die Marken Canna Cabana, Meta Cannabis Co. und Meta Cannabis Supply Co anbietet. Weitere Standorte im ganzen Land befinden sich in Planung. Das Portfolio von High Tide umfasst auch die Fastendr-Technologie für Ladenkioske und intelligente Schließfächer. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com und in letzter Zeit im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, BlessedCBD.co.uk und BlessedCBD.de sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren.

Kontaktinformationen:

Medienkontakt

Omar Khan

Senior Vice President – Corporate and Public Affairs

omar@hightideinc.com

Anlegerkontakt

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

vahan@hightideinc.com

Die TSX-V und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Für weitere Informationen über High Tide Inc. besuchen Sie bitte www.hightideinc.com, die Unternehmensprofilseite auf SEDAR unter www.sedar.com und das Unternehmensprofil auf EDGAR unter www.sec.gov.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung bzw. zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln aktuelle Schätzungen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie Ausblick, erwartet, beabsichtigt, prognostiziert, nimmt an, plant, projiziert, schätzt, sieht vor, geht davon aus, Bedarf, Strategie, Ziele, Zielsetzungen oder Abwandlungen davon, oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden, oder die Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke und ähnliche Phrasen), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen in Bezug auf: die erwarteten finanziellen Vorteile der Abonnementdienste von Blessed CBD und NuLeaf Naturals, einschließlich der Erwartung des Unternehmens, dass der Abonnementdienst den Lifetime-Value pro Kunde steigern und es dem Unternehmen ermöglichen wird, eine besser vorhersehbare Quelle für wiederkehrende Einnahmen aufzubauen; die Aussagen von Herrn Grover in Bezug auf die weitere Steigerung der Einnahmen des Unternehmens durch die Nutzung seines diversifizierten Cannabis-Ökosystems durch organische Innovationen und ohne zusätzliche Kapitalkosten; die Strategie des Unternehmens als Muttergesellschaft zur Erweiterung und Stärkung seiner integrierten Wertschöpfungskette bei gleichzeitiger Bereitstellung eines umfassenden Kundenerlebnisses und Maximierung des Shareholder Value.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen, die sich als falsch erweisen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Kundennachfrage nach den Abonnementdiensten von Blessed CBD und NuLeaf Naturals; die Fähigkeit des Unternehmens, die Einnahmen des Unternehmens durch die Nutzung seines diversifizierten Cannabis-Ökosystems durch organische Innovationen und ohne zusätzliche Kapitalkosten oder überhaupt zu steigern; die Fähigkeit des Unternehmens, seine integrierte Wertschöpfungskette bei gleichzeitiger Bereitstellung eines umfassenden Kundenerlebnisses und Maximierung des Shareholder Value zu erweitern und stärken; die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Geschäftsplan umzusetzen, oder die Möglichkeit, dass High Tide eine oder mehrere Lizenzen von der Alberta Gaming, Liquor & Cannabis, dem Liquor Distribution Branch von British Columbia, Liquor, der Gaming and Cannabis Authority von Manitoba, der Alcohol and Gaming Commission von Ontario oder der Saskatchewan Liquor and Gaming Authority erhält, die es dem Unternehmen genehmigt, sein Geschäft Canna Cabana Inc. zu betreiben. High Tide hält diese Annahmen unter den gegebenen Umständen für angemessen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eines oder mehrere der hier dargelegten Regierungs-, Industrie-, Markt-, Betriebs- oder Finanzziele erreicht werden. Den zukunftsgerichteten Aussagen sind bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren inhärent, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Mit Ausnahme der gesetzlichen Bestimmungen ist High Tide nicht verpflichtet, Personen davon in Kenntnis zu setzen, wenn es von einer Ungenauigkeit oder Auslassung einer zukunftsgerichteten Aussage erfährt, und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und werden, sofern nicht anders angegeben, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (das „Gesetz von 1933“) oder einem der bundesstaatlichen Wertpapiergesetze registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen (wie im Gesetz von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

