High Tide veröffentlicht Rückblick auf Meilensteine des Jahres 2025

CALGARY, AB, 23. Dezember 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein einflussreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten – freut sich, auf die wichtigsten erreichten Meilensteine des Jahres 2025 zurückzublicken. In diesem Jahr hat das Unternehmen erneut starke Ergebnisse erzielt und ist auch seinen öffentlich kommunizierten strategischen und betrieblichen Zielen nachgekommen. Das Unternehmen hat seine strategischen Prioritäten konsequent umgesetzt und gleichzeitig seine Geschäftstätigkeit und Finanzlage gestärkt – die Marke von 200 Läden und 2 Millionen kanadischen Cabana Club-Mitgliedern wurde überschritten und der offizielle Einstieg in den deutschen Markt für medizinisches Cannabis vollzogen.

2025 war für High Tide ein echtes Jahr des Wandels, in dem wir uns von einem nationalen Marktführer zu einem globalen Cannabisunternehmen entwickelt haben. Ein starkes Wachstum bei gleichzeitig positivem freien Cashflow ist in jeder Einzelhandelskategorie sehr selten und zeugt von der Stärke unseres Betriebsmodells, unserer disziplinierten Umsetzung und dem großen Engagement unseres Teams. Wir sind unglaublich stolz darauf, dass wir uns von nur einem Laden im Jahr 2018 zu einer der renommiertesten Cannabis-Marken mit aktuell über 200 Canna Cabana-Standorten entwickelt haben, freut sich Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

Mit einem kumulierten Umsatz von über 2 Mrd. $ seit der Legalisierung von Cannabis in Kanada und einem starken Geschäftsauftritt in mehreren Ländern sehen wir enorme Chancen vor uns. Unsere frühen Erfolge in Deutschland zeigen, dass wir das Potenzial haben, bedeutende Marktanteile in großen internationalen Märkten zu erobern. Gleichzeitig sind wir mit der Stärke der Marke Canna Cabana für die zukünftige Expansion, auch in die Vereinigten Staaten, gerüstet. Mit Blick auf das Jahr 2026 bleibt unser Fokus darauf gerichtet, unsere Marke zu stärken, unsere internationale Präsenz zu erweitern und langfristig Werte für unsere Aktionäre zu schaffen, fügt Herr Grover hinzu.

Nachstehend die wichtigsten Erfolge von High Tide im Jahr 2025:

– Erfolgreicher Einstieg in den deutschen Markt für medizinisches Cannabis durch den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Remexian Pharma GmbH, die zu einem der größten Import- und Vertriebsunternehmen von medizinischem Cannabis in Deutschland wurde.

– Laut dem letzten Quartalsbericht des Unternehmens belief sich der hochgerechnete Jahresumsatz (Run Rate) vor den Beiträgen von Remexian auf 600 Mio. $.

– Dank eines starken Umsatzanstiegs auf gleicher Ladenfläche um 7,4 % im dritten Geschäftsquartal 2025 gegenüber dem Vorjahr konnte das Unternehmen das Jahr mit einem annualisierten bereinigten EBITDA von über 42 Mio. $ abschließen.Das bereinigte EBITDA ist keine nach den IFRS-Richtlinien anerkannte betriebswirtschaftliche Kennzahl. Deshalb ist die Verwendung eines solchen Begriffes durch das Unternehmen nicht zwingend vergleichbar mit ähnlichen definierten Kennzahlen, wie sie von anderen Unternehmen verwendet werden. Eine Überleitung des bereinigten EBITDA zum Nettoergebnis (Verlust) findet sich im Lagebericht des Unternehmens für den Zeitraum bis zum 31. Juli 2025 auf Seite 7 unter der Überschrift EBITDA und bereinigtes EBITDA. Dieser ist auf www.sedarplus.ca und www.sec.gov verfügbar und durch Verweis Bestandteil dieser Präsentation.

– Im dritten Wirtschaftsquartal 2025 wurde im gesamten Canna Cabana-Ladennetz ein hochgerechneter Jahresumsatz von 1.735 $ pro Quadratfuß Verkaufsfläche erwirtschaftet – mehr als viele der erfolgreichsten Einzelhändler der Branche bewerkstelligen können.

– Mit aktuell über 2,4 Millionen Cabana Club-Mitgliedern und 139.000 ELITE-Mitgliedern in Kanada konnte das Unternehmen seine Position als Anbieter des weltweit größten und robustesten Cannabis-Treueprogramms im stationären Handel weiter stärken.

– Das Unternehmen konnte seine Position als Marktführer im Cannabis-Einzelhandel mit einem Anteil von 12 % in den fünf Provinzen, in denen es vertreten ist, behaupten. Auf Grundlage öffentlich zugänglicher Daten nach Ladenanzahl in den fünf kanadischen Provinzen, in denen Canna Cabana vertreten ist, in den Monaten Januar bis Juli 2025 sowie auf Grundlage öffentlich zugänglicher Daten von Statistics Canada und den Regulierungsbehörden in den Provinzen

– Im Jahr 2025 kamen 27 neue Canna Cabana-Standorte in Kanada dazu, womit das Unternehmen das obere Ende seiner im Vorfeld kommunizierten Zielspanne von 20 bis 30 Neueröffnungen im Kalenderjahr 2025 erreicht hat.

– Mit 218 Läden und steigender Tendenz bleibt Canna Cabana die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada und die bekannteste Cannabis-Marke des Landes.

– Das Unternehmen konnte sein White-Label-Produktportfolio weiter ausbauen; im Canna Cabana-Ladennetz wurden 21 unterschiedliche Cannabis-SKUs der Marke Queen of Bud sowie 29 unterschiedliche Zubehör-SKUs der Marke Queen of Bud verkauft.

– Das Unternehmen schaffte es zum fünften Mal in Folge in das jährliche Ranking der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas des Magazins Report on Business.

– Das Unternehmen wurde von der Börse TSX Venture Exchange das zweite Jahr in Folge unter die Top 50 gereiht.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna CabanaTM ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 218 inländischen Geschäftsstandorten. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten und beansprucht einen Marktanteil von 12 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Im Jahr 2025 sicherte sich das Unternehmen als erster nordamerikanischer Cannabis-Anbieter ein Standbein im stationären Handel in Deutschland. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene CBD-Produkte angeboten werden.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen, das sich auf den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen spezialisiert hat. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinischen Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Weder die TSXV noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

